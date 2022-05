'Doctor Strange 2' là hướng đi mới của vũ trụ siêu anh hùng Marvel?

Phần phim tiếp theo về phù thủy tối thượng được xem là một trong những điểm chuyển giao cho giai đoạn kể chuyện mới của Marvel.

Từ ngày 4/5, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (tạm dịch: Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn) chính thức khởi chiếu. Phim hiện oanh tạc phòng vé tại 20 thị trường quốc tế.

Elizabeth Olsen: 'Các siêu anh hùng đã xem thường Scarlet Witch' Trong "Doctor Strange 2", Olsen đảm nhận vai diễn Wanda/Scarlet Witch. Trả lời Zing, cô cho hay nhân vật đặt mình trước nhiều thử thách về diễn xuất. Với 27,2 triệu USD , doanh thu ngày đầu tiên của bom tấn mở màn cho mùa phim hè 2022 chỉ kém 4% so với Spider-Man: No Way Home nhưng cao hơn Doctor Strange năm 2016 ở mức đáng kinh ngạc - 153%, và 210% so với The Batman, theo Deadline.

Lợi nhuận từ các suất chiếu sớm được tính riêng, bao gồm 3,5 triệu USD ở Mexico, 2,7 triệu USD tại Brazil và ghi nhận tổng cộng 10,3 triệu USD trên toàn bộ khu vực Mỹ Latinh.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sẽ có nhiều hơn một biến thể của Doctor Strange và Scarlet Witch. Ảnh: My TV Online.

Theo Screen Rant, Doctor Strange 2 được kết hợp từ thể loại kinh dị vào dòng phim siêu anh hùng quen thuộc, khiến người xem bất ngờ với cốt truyện phức tạp, kịch tính và cũng đầy mãn nhãn trước phần kỹ xảo công phu. Chuyên gia dự đoán bom tấn sẽ gây bùng nổ phòng vé thời gian tới.

Trong bài viết trên Variety, cây bút Kaare Eriksen đã phân tích vì sao cuộc phiêu lưu mới của Stephen Strange củng cố lợi thế chiến lược cho MCU so với DCEU.

Doctor Strange 2 không chỉ là bom tấn

Theo Variety, đối với những khán giả đã "mệt mỏi" trước thành công lâu dài của Vũ trụ điện ảnh Marvel, việc phát hành Doctor Strange in the Multiverse of Madness chỉ đơn giản là bom tấn giúp kéo dài chuỗi thắng lợi này.

Tuy nhiên, bộ phim còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế.

Doctor Strange 2 là phần phim nối liền mạch truyện cho MCU được Disney phát hành kể từ khi Avengers: Endgame thống trị phòng vé toàn cầu năm 2019. Trong khi đó, các tác phẩm khác của MCU như Black Widow (2021) là tiền truyện độc lập về nhân vật do Scarlett Johansson thể hiện, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Eternals càng không liên quan khi giới thiệu những siêu anh hùng mới.

Những tác phẩm MCU do Disney phát hành đã bị lu mờ trước thành công của Spider-Man: No Way Home - sự kết hợp sản xuất giữa Sony Pictures và Disney, trong đó phải nhắc tới Doctor Strange (2016). Phim đạt doanh thu 85 triệu USD trong nước và 233 triệu USD tổng ở Bắc Mỹ, thấp hơn nhiều so với những tựa phim khác thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Tuy nhiên, Variety đánh giá chiến lược mới của Disney nhằm tạo ra sự liên tục trong các bộ phim do họ và Sony đồng sản xuất - ví dụ Spider-Man: No Way Home - sẽ cho thấy cái lợi đường dài của thương hiệu. "Cách tiếp cận này sẽ khiến Warner Bros. cũng như đối thủ DCEU phải ghen tỵ", tạp chí viết.

So với Doctor Strange (2016) và Spider-Man: No Way Home (2021), tạo hình của nhân vật do Benedict Cumberbatch thể hiện ở Doctor Strange in the Multiverse of Madness có khác biệt. Ảnh: Vanity Fair.

Spider-Man: No Way Home chứng tỏ sức lôi cuốn của Tom Holland và Zendaya nhưng Benedict Cumberbatch (vai Stephen Strange) mới là người trực tiếp mở ra đa vũ trụ với những thay đổi mới cho MCU - đó cũng là chủ đề chính trong tác phẩm Doctor Strange 2.

Doctor Strange 2 được đánh giá hoàn hảo cho xu hướng kết hợp các nhân vật và sự liền mạch trong cốt truyện của MCU - xu hướng nâng tầm sức nặng về nội dung và sự tò mò đáng mong đợi đối với các phim của Vũ trụ điện ảnh Marvel ở tương lai.

Vận xui cho DCEU

Trong khi The Avengers (2012) được phát hành sau chùm phim riêng về 4 siêu anh hùng cốt cán của nhóm Avengers - Iron Man, Thor, Captain America và Hulk - thì Warner Bros. lại xây dựng Justice League (2017) theo mô tuýp na ná từ thành công của nhóm siêu anh hùng đối thủ và phát hành nó sau tác phẩm Batman v Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman.

Justice League khép lại trong sự thất vọng tràn trề từ giới phê bình, người hâm mộ và doanh thu phòng vé, đến nỗi Warner Bros. buộc phải chiếu lại bản dựng của đạo diễn Zack Snyder trên HBO Max.

Khán giả đặt câu hỏi tại sao Warner Bros. lại gom cả dàn siêu anh hùng vào phim này trước khi tạo không gian riêng cho từng cá nhân tung hoành dưới ánh mặt trời? Tại sao không tiếp tục xây dựng các phim độc lập cho từng người trước khi ra mắt Justice League như cách đã làm nên thành công cho Aquaman?

Justice League là sự thất bại của hãng Warner Bros. Ảnh: Hdqwalls.

Có thể nói con đường chạm tới sự công nhận của nhóm Liên minh Công lý đầy trắc trở và xui xẻo. Sự chậm trễ kéo dài trong việc ra mắt phim riêng về thành viên The Flash đã dẫn đến những chuyện không thể kiểm soát. Theo People, ngoại truyện The Flash đã bị lùi ngày ra mắt từ 4/11 tới 23/6/2023 sau scandal đánh người của nam chính Ezra Miller.

Từ đây, Warner Bros. rơi vào tình huống oái oăm khi Suicide Squad và Shazam! - hai tác phẩm khác thuộc DCEU nhưng không liên quan gì đến Justice League - lại bị đẩy lên phát hành trước The Flash. Điều này một lần nữa cho thấy hãng khó công chiếu liền mạch các tựa phim thuộc đội Liên minh Công lý.

Ở diễn biến khác, các dự án DC Films thử nghiệm tách biệt với DCEU như Joker (2019) và The Batman (2022) đã thành công rực rỡ, thu hàng tỷ USD toàn cầu và mở rộng ra thành vũ trụ riêng, nơi sẽ chứng kiến ​​sự trở lại vai Người Dơi của Robert Pattinson và loạt phim phụ trên HBO Max cho nhân vật phản diện Penguin của Colin Farrell.

Theo Variety, DCEU đang đối mặt với cuộc đại tu theo cấu trúc công ty mới của Warner Bros. Discovery, đồng nghĩa các tác phẩm của hãng sẽ có sự thay đổi và xáo trộn. Giữa sự thay đổi này, rõ ràng Doctor Strange 2 hưởng lợi rất nhiều từ việc thuộc dòng phim siêu anh hùng được lên kế hoạch phát triển nhất quán, lâu dài.

Nếu Doctor Strange 2 mang về thành tích xuất sắc, khán giả có quyền mong đợi phù thủy tối thượng và nhiều nhân vật liên quan sẽ chiếm vai trò lớn hơn trong MCU ở tương lai. Điều này khá rõ ràng khi trước đó, bộ phim được dự tính sẽ định hình và mở rộng vũ trụ Marvel là Black Panther 2 có kết cục khó đoán hơn khi mất đi diễn viên Chadwick Boseman. Phần phim mới nhất về "thần Sấm" Thor cũng khó khẳng định sẽ mang đến thành công mới.

Cây bút Kaare Eriksen nhận định rằng khả năng phát triển MCU vẫn sẽ phụ thuộc vào những bộ phim dẫn dắt về các siêu anh hùng mới. Những bộ phim tiếp theo, đặc biệt là Doctor Strange, sẽ là nền móng định hình tương lai thương hiệu này, để nó tiếp tục mang sự kế thừa, tiếp nối và là loạt phim được xây dựng với ẩn ý chứ không chỉ là những phần rời rạc, riêng lẻ.