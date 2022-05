‘Doctor Strange 2’ - khi các siêu anh hùng đối đầu

Bom tấn “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” có công thức cũ nhưng vẫn được làm mới nhờ pha trộn yếu tố kinh dị qua bàn tay nhào nặn của đạo diễn Sam Raimi.

Thể loại: Hành động, kinh dị

Đạo diễn: Sam Raimi

Diễn viên: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor

Đánh giá: 7/10

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Giấc mơ có ý nghĩa gì với siêu anh hùng? Một lần, bác sĩ Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) nằm mơ thấy phiên bản khác của chính mình, đang rơi vào cuộc hỗn chiến trong một thực tại thuộc thế giới song song.

Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) thì khác. Cô biến giấc mơ trở thành cánh cổng kết nối hai cậu con trai giả tưởng. Khoảnh khắc nằm mộng là lúc nữ phù thủy lãng quên thực tại, chìm vào ảo vọng rồi dần đánh mất bản ngã.

Công thức quen thuộc

Nội dung của Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Tựa Việt: Phù thủy tối thượng trong Đa vũ trụ hỗn loạn) khá đơn giản. Scarlet Witch tin rằng hai con trai thực sự tồn tại ở một thế giới nào đó, nên muốn du hành xuyên Đa vũ trụ hòng bắt chúng về. Để đạt mục đích, cô phải truy tìm cuốn sách ma thuật Darkhold, tôi luyện những bùa chú hắc ám nhất, bất chấp sự thật nó có thể hủy diệt cả hành tinh.

Trong khi đó, một mình Stephen Strange không đủ sức để ngăn cản nữ phù thủy. Chìa khóa dành cho pháp sư là sách Vishanti – tuyển tập những kiến thức thâm sâu về phép thuật, thừa sức đánh bại Darkhold.

Tác phẩm là phần phim độc lập tiếp theo kể về siêu anh hùng Stephen Strange (Benedict Cumberbatch).

Khi hai siêu anh hùng có góc nhìn khác biệt về thế giới, mâu thuẫn ắt sẽ xảy ra. Công thức này từng được Marvel áp dụng thành công trong Captain America: Civil War (2016) khi hãng đặt hai nhân vật nổi tiếng nhất – Iron Man và Captain America - đối đầu ở hai chiến tuyến.

Giống phần một, kịch bản phim vẫn tuân thủ cấu trúc ba hồi kinh điển và mô-típ “cứu thế giới” quen thuộc. Ở hồi đầu, mâu thuẫn giữa Stephen Strange và Scarlet Witch được đẩy khá nhanh. Biên kịch không đi sâu giải thích các chi tiết về Đa Vũ trụ, vốn đã được cài cắm từ loạt tác phẩm trước đó thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) như series WandaVision (2021) hay bom tấn Spider-Man: No Way Home (2021).

Cách sắp xếp các câu thoại hài hước và tình huống hành động vẫn là đặc trưng phim Marvel. Lối dẫn chuyện đôi lúc hiệu quả, đôi lúc hụt hơi vì một vài mảng miếng khá cũ.

Nhiều chi tiết gợi nhớ các tác phẩm khác. Chẳng hạn, cảnh dàn trận ở Kamar-Taj – nơi các pháp sư tu luyện - có phần tương đồng các series Games of thrones (2011-2019), The Witcher (2019-2021) hay gần nhất là bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021). Phân đoạn các nhân vật rơi vào Đa Vũ trụ lại như được lấy cảm hứng từ chuyện Alice lạc vào xứ thần tiên trong tiểu thuyết nổi tiếng của Lewis Carroll.

Tâm lý nhân vật cũng không có nhiều điểm gây bất ngờ. Dù khoác áo siêu anh hùng, trái tim Stephen Strange vẫn luôn hướng về cựu hôn thê Christine Palmer (Rachel McAdams). Đôi lúc anh trở thành “nhà giáo” bất đắc dĩ khi đứng cạnh siêu anh hùng nhỏ tuổi, non kinh nghiệm. Scarlet Witch thì khao khát làm mẹ đến mức mù quáng, để mặc con tim đánh bại lý trí.

Nguyên liệu mới

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Sam Raimi sau chín năm không làm phim điện ảnh kể từ Oz the Great and Powerful (2013). Đạo diễn người Mỹ vốn nổi tiếng qua loạt phim kinh dị The Evil Dead (1981-1992), cũng rất thành công khi làm phim siêu anh hùng với bộ ba Spider-Man (2002–2007). Khi được Marvel mời về làm phim, ông quyết định kết hợp hai “món ăn” sở trường để chiêu đãi khán giả.

Điểm sáng của phim nằm ở nửa sau khi quyết định chuyển hướng, lồng ghép các tình tiết hồi hộp, gây sợ để làm mới. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên của MCU được xếp vào thể loại kinh dị khi phát hành.

Đạo diễn Sam Raimi mang không khí của các tác phẩm kinh dị vào phim Marvel.

Bài toán đặt ra với Sam Raimi là phải gia giảm các yếu tố rùng rợn để đảm bảo nhãn PG-13 (dành cho khán giả trên 13 tuổi trở lên), không ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé toàn cầu mà vẫn phải giữ nguyên tinh thần Marvel để chiều fan.

Nhằm đảm bảo tính giải trí, đạo diễn đặc biệt chăm chút các cảnh hành động. Phần lớn kinh phí (xấp xỉ 200 triệu USD ) được đổ dồn vào kỹ xảo vi tính. Hiệu ứng CGI đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo Đa Vũ trụ hoành tráng cũng như chiêu thức phép thuật mà các nhân vật sử dụng.

Nhà làm phim cũng không lặp lại phần trước - Doctor Strange (2016) - vốn nhận đề cử Oscar cho hạng mục Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc. Đội ngũ thiết kế sản xuất đưa vào phim những hình ảnh khác lạ, cho thấy thế giới phù thủy tối thượng không chỉ gói gọn ở vũ trụ bị bẻ cong, hay những vòng xoay ma thuật.

Song, phân đoạn ấn tượng nhất phim lại không phải những màn chiến đấu dựng bằng phông xanh, mà là cảnh Scarlet Witch đuổi theo kẻ địch trong một hành lang tăm tối, ẩm ướt.

Với đôi chân bị thương và gương mặt đẫm máu, tạo hình nhân vật gợi nhớ nữ chính trong tác phẩm kinh điển Carrie (1976). Ánh mắt đằng đằng sát khí lại có hơi hướm của những sát nhân điên loạn như Jason Voorhees của Friday the 13th (1980) hay Michael Myers của Halloween (1978). Cách cô lê từng bước chân thì chẳng khác những con zombie vô hồn nhưng khát máu.

Càng về cuối, Sam Raimi càng chứng minh kinh nghiệm dày dặn hơn 40 năm làm phim. Bằng tất cả ngón nghề, đạo diễn tạo nên tác phẩm siêu anh hùng đen tối đúng nghĩa, trái ngược với tông màu tươi sáng, sặc sỡ thường thấy trong các phim Marvel.

Hướng đi của Marvel

Bước sang Kỷ nguyên Anh hùng IV, Marvel có nhiều nỗ lực để nâng tầm và mở rộng MCU. Điều này dễ nhận thấy qua từng tác phẩm. Việc mời đạo diễn có tiếng như Chloé Zhao - thực hiện Eternals (2021) – hay Sam Raimi, phát triển nhiều series về từng nhân vật cho thấy khao khát thay đổi để giữ vững vị trí của hãng.

Đến thời điểm này, MCU mất đi một Iron Man không thể thay thế, nhưng vẫn còn đó một loạt siêu anh hùng với nhiều tiềm năng chưa khai phá. Trong đó, sự xuất hiện của dàn nhân vật khách mời như những gì hãng úp mở từ trước, trở thành yếu tố hút khách, lôi kéo khán giả ra rạp. Chưa kể, Stephen Strange và Scarlet Witch đều có những câu chuyện thú vị, đáng theo dõi.

Scarlet Witch - Elizabeth Olsen đóng - có một câu chuyện thú vị và nhiều chiều sâu.

May mắn của tác phẩm là quy tụ những ngôi sao thực lực hóa thân hai siêu anh hùng mạnh nhất MCU. Chỉ vài ngày sau khi WandaVision (2021) đóng máy, Elizabeth Olsen bay thẳng đến phim trường ở London để tiếp tục vào vai Scarlet Witch. Nữ diễn viên không chỉ giữ được “lửa nghề”, mà còn đốt cháy nó mạnh mẽ hơn. Cô liên tục biến chuyển từ người đàn bà cuồng loạn đến tâm hồn tuyệt vọng vì khao khát yêu thương.

Với thành tích hai lần nhận đề cử Oscar về diễn xuất, dường như không ai hoài nghi về khả năng của Benedict Cumberbatch. Thế nhưng, tài tử vẫn khiến người xem ngỡ ngàng khi bóc tách nội tâm, thể hiện những khía cạnh khác của Stephen Strange.

Sau nhiều lần đảm nhận vai diễn, cả Cumberbatch lẫn Olsen đều không gặp khó khăn khi lột tả nhân vật. Bỏ qua lớp vỏ siêu anh hùng, Stephen Strange lẫn Scarlet Witch đều hiện lên rất đỗi con người. Dù ở chiến tuyến khác biệt, suy cho cùng cả hai đều mong muốn dành hết tình cảm cho người mình yêu. Có điều, Strange mạnh mẽ hơn khi biết hy sinh lợi cá nhân để dành trọn thời gian cho thế giới.

Dù có cốt truyện không mới, nhiều yếu tố quen thuộc, các nhà làm phim vẫn biết “xào nấu” để Doctor Strange in the Multiverse of Madness thành bữa tiệc đủ vị, đủ hấp dẫn để thu hút khán giả toàn cầu, đặc biệt là fan Marvel. Tuy nhiên, nhân vật chính Stephen Strange có phần lép vế so với vai phụ Scarlet Witch quá đậm nét. Các siêu anh hùng mới cũng chỉ thoáng qua, không để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ.

Điều khiến tác phẩm gây hụt hẫng nhất, đó là Sam Raimi chưa thể tạo ra cái kết xứng tầm, sau hơn 120 phút kích thích cảm giác người xem.