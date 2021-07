‘Doctor Strange 2’ kết nối chặt chẽ với ‘WandaVision’

Nữ diễn viên Elizabeth Olsen đã chia sẻ về sự kết nối chặt chẽ giữa mini-series "WandaVision" với tác phẩm “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” sắp ra mắt.

Theo CBR, Elizabeth Olsen, nữ diễn viên nổi tiếng với vai Wanda Maximoff/Scarlett Witch của Vũ trụ Điện ảnh Marvel tiết lộ mạch truyện Doctor Strange in the Multiverse of Madness sẽ trở nên dang dở nếu thiếu đi các sự kiện diễn ra trong mini-series WandaVision.

Trong cuộc phỏng vấn thực hiện với The Wrap, Elizabeth Olsen chia sẻ: “Nếu không có WandaVision, Doctor Strange 2 sẽ khó mà trọn vẹn. Tôi thực sự cảm thấy hai bộ phim có sự liên kết chặt chẽ với nhau về mạch sự kiện. Điều này buộc Strange phải tìm tới Wanda”. Nữ diễn viên cũng khuyến khích khán giả nên xem WandaVision trước khi thưởng thức Doctor Strange in the Multiverse of Madness tại rạp trong tương lai.

WandaVision là mini-series đầu tiên của Marvel Studios, đồng thời khởi động Kỷ nguyên IV của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: Disney+.

Chia sẻ của Olsen có nhiều điểm khác biệt với những chia sẻ trong quá khứ của Chủ tịch Marvel Entertainment Kevin Feige. Feige từng tiết lộ Doctor Strange in the Multiverse of Madness được đạo diễn Sam Raimi nhào nặn để ngay cả khán giả chưa xem WandaVision cũng có thể theo dõi.

Trong thời gian WandaVision đang phát sóng, nhân vật Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) cũng được kỳ vọng có màn xuất hiện chớp nhoáng trong WandaVision. Nhưng kế hoạch này sau cùng đã bị hủy bỏ.

Feige giải thích họ quyết định gạt Strange khỏi bộ phim vì lo ngại làm loãng cốt truyện: "Chúng tôi không muốn kết thúc của WandaVision liên quan quá nhiều tới nội dung của các bộ phim khác trong MCU, hoặc để Strange phô diễn quá nhiều sức mạnh của mình”.

WandaVision kết thúc khi Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, đón nhận sức mạnh vừa được khai phá và trở thành Scarlet Witch. Tập cuối cho thấy cảnh Scarlet Witch đang sử dụng và khám phá cuốn cổ thư hắc ám Darkhold. Việc Scarlet Witch sở hữu Darkhold có thể là nguyên nhân khiến Doctor Strange lo sợ và tìm đến cô.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness do đạo diễn Sam Raimi thực hiện, với sự tham gia của Benedict Cumberbatch trong vai Doctor Strange, Elizabeth Olsen thủ vai Scarlet Witch. Phim cũng có sự trở lại của Benedict Wong trong vai Wong và Chiwetel Ejiofor là Baron Mordo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dự kiến khởi chiếu từ 25/3/2022.