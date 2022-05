‘Doctor Strange 2’ có quá đen tối và bạo lực?

Cuối tuần qua, mạng xã hội dấy lên nhiều tranh cãi xung quanh lo ngại “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” quá đen tối và nhạy cảm cho khán giả nhỏ tuổi.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ các tình tiết quan trọng trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Marvel Studios ra rạp trong năm 2022. Khởi chiếu từ 4/5, sau ba ngày cuối tuần, phim đã kiếm được 450 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Con số hiện là hơn 479 triệu USD sau một tuần.

Với thành tích này, Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã leo lên vị trí thứ ba trong bảng tổng sắp phim ăn khách nhất phòng vé 2022. Số tiền phim kiếm được sau dịp cuối tuần đầu tiên đã vượt qua doanh thu bán vé trong 45 ngày của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ( 432,2 triệu USD ) - bom tấn điện ảnh ăn khách nhất của Marvel Studios trong giai đoạn 2020-2021.

Phim siêu anh hùng ma quái

Trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) và người huynh đệ chí cốt Wong (Benedict Wong) đã gặp gỡ cô bé America Chavez (Xochilt Gomez) - người có khả năng mở cánh cổng nối các vũ trụ. Nhận thấy America đang bị truy sát bởi một thế lực nguy hiểm, Strange đã nghĩ mình cần tới sự giúp đỡ của nữ phù thủy Wanda (Elizabeth Olsen).

Bộ phim đánh dấu lần đầu tiên phim siêu anh hùng Marvel trực tiếp đề cập đến đa vũ trụ sau nhiều ẩn ý cài cắm từ Doctor Strange (2016), Avenger: Endgame (2019), Loki (2021) và Spider-Man: No Way Home (2021). Trên màn ảnh, Doctor Strange đã du hành qua nhiều vũ trụ, gặp gỡ các siêu anh hùng cũng như đối đầu kẻ thù nguy hiểm. Một trong số đó là phiên bản ác quỷ của chính anh, bởi “kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”.

Để bảo vệ an nguy của đa vũ trụ, Doctor Strange phải bằng mọi giá ngăn Scarlet Witch bắt được America Chavez.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness cũng đánh dấu cuộc nội chiến thứ hai giữa các siêu anh hùng trong MCU. Sau các sự kiện ở Westview được đề cập trong WandaVision, nữ phù thủy Wanda mà khán giả quen thuộc đã biến thành Scarlet Witch. TV series khép lại khi Scarlet Witch bắt đầu nghiên cứu hắc thuật trong cuốn cổ thư Darkhold nhằm tìm kiếm dấu vết của các con trai.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness mang đến cho khán giả trải nghiệm vô tiền khoáng hậu, khi trận chiến bảo vệ đa vũ trụ được kể dưới góc nhìn của thể loại giật gân, kinh dị. Scarlet Witch - người mẹ mù quáng vì nỗi đau, phù thủy hắc ám hùng mạnh - chính là thế lực đứng ở bên kia chiến tuyến với Doctor Strange và hòa bình của đa vũ trụ.

Nữ phù thủy thề không từ thủ đoạn để được đoàn tụ với cặp sinh đôi của mình, dù điều đó phải đánh đổi bằng nhiều sinh mệnh vô tội. Cô đã reo rắc bầu không khí u ám, kinh dị vào Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sáng tạo mới làm không ít người nảy sinh câu hỏi liệu sự ma quái và tàn bạo này có đang đi quá ranh giới của một tác phẩm dành cho khán giả thuộc nhiều độ tuổi.

Tranh cãi xoay quanh giới hạn tuổi của phim

Cuối tuần qua, trong lúc Doctor Strange in the Multiverse of Madness kiếm tiền từ phòng vé toàn cầu, trên mạng xã hội, giới hạn độ tuổi của bộ phim đã trở thành chủ đề được đem ra mổ xẻ. Theo The Hollywood Reporter, trong ngày 8/5, trên Twitter, nhiều khán giả bày tỏ lo ngại chuyến phiêu lưu mới của Doctor Strange quá đen tối và bạo lực với các khán giả nhỏ tuổi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness là tác phẩm hiếm hoi trong MCU mô tả cảnh nhân vật bị giết trên màn ảnh, không phải một mà là nhiều lần. Phim cũng sử dụng hình ảnh cơ thể bị biến dạng, kết hợp với nhiều pha jump-scare được cài cắm khéo léo để khiến khán giả không ít lần “đứng tim”.

Scarlet Witch mang đến bất ngờ lớn cho Multiverse of Madness nói riêng và MCU nói chung.

Trong cảnh Scarlet Witch tấn công vào Kama-Taj nhằm bắt giữ America Chavez, nữ phù thủy đã lần lượt loại bỏ những kẻ cản đường vẫn đang ngơ ngác trong nỗi kinh hoàng trước khi chui qua tấm gương với cơ thể bị vặn vẹo, biến dạng. Trường đoạn như đang tái hiện không khí ma quái, kinh dị từng được đạo diễn Sam Raimi thể hiện trong tác phẩm The Evil Dead (1981).

Tại Earth-838, cảnh Wanda, bị Scarlet Witch từ Earth-616 khống chế, tấn công vào tổng hành trình của nhóm Illuminati lại đưa khán giả trải qua cảm giác bàng hoàng, nghẹt thở thường thấy trong các bộ phim kinh dị slasher - nơi nhân vật bị giết theo cách tàn bạo nhất. Lúc này, Scarlet Witch từ chỗ một linh hồn hắc ám đã biến thành tên sát nhân liên hoàn.

Một số người dùng Internet nhận xét với những tình tiết bạo lực trên màn ảnh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness nên bị dán nhãn R và cấm khán giả dưới 18 tuổi thay vì chỉ giới hạn ở mốc PG-13 (phim chứa nhiều chi tiết có thể không phù hợp với khán giả dưới 13 tuổi, phụ huynh cần cân nhắc kỹ càng). Bộ phim có thể khiến nhiều khán giả nhỏ tuổi, được bố mẹ đưa tới rạp xem một phim siêu anh hùng đơn thuần cảm thấy bối rối và sợ hãi.

Tuy nhiên, đa phần bình luận cho rằng lo ngại này là thừa thãi và bộ phim hoàn toàn phù hợp với phân loại độ tuổi PG-13. Họ lập luận bộ phim đã được đơn vị Quản lý Phân loại và xếp hạng phim Mỹ (CARA) đánh giá và thông qua. Thành viên của tổ chức này bao gồm cả các nhóm phụ huynh với quyền quyết định độc lập.

Hôm 10/5, trong bài phỏng vấn với io9, biên kịch Michael Waldron của Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã lên tiếng giải thích về sự hợp lý của giới hạn tuổi PG-13 gắn cho bộ phim: “Tôi biết mình đang viết kịch bản cho Sam Raimi. Cả tôi và Raimi đều hài lòng khi thấy bộ phim được thúc đẩy bởi diễn biến cốt truyện và phát triển tâm lý nhân vật”.

“Raiders of the Lost Ark là một trong những bộ phim yêu thích nhất của tôi, và nó cũng được dán nhãn PG, đúng không? Khán giả rùng mình, nhưng cũng bùng nổ trong niềm phấn khích khi xem phim. Tôi nghĩ những bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất với mình chính là những tác phẩm khiến khán giả nhỏ tuổi sợ hãi chút khi thưởng thức. Vậy nên, tôi rất vui khi được góp phần tạo ra một tác phẩm như thế”, Waldron nói.