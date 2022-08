Độc giả bất bình vì sự gián đoạn của chuỗi hiệu sách Waterstones

Do Waterstones, Anh tiến hành nâng cấp phần mềm kho lưu trữ hàng, các tác giả và nhà xuất bản đã rất thất vọng vì sự chậm trễ trong giao hàng của chuỗi hiệu sách này.

Theo BBC, chuỗi hiệu sách lớn nhất Vương quốc Anh Waterstones đã mua lại chuỗi hiệu sách gia đình có tuổi đời 115 năm Foyles vào năm 2018 và tiếp đó là nhà sách độc lập lớn nhất nước này Blackwell's vào năm 2022. Những động thái trên báo hiệu một sự thống nhất của ngành sách nước này khi Waterstones có hơn 300 cửa hàng trên khắp Vương quốc Anh để có thể đối phó lại sự lớn mạnh của Amazon.

Hoạt động giao, nhận sách của Waterstones đã bị gián đoạn vài tuần qua. Ảnh: BBC.

Tại Hội nghị Sách Scotland vào tháng 5 vừa qua, Giám đốc điều hành Waterstones James Daunt cho biết họ sẽ triển khai một dự án phát triển trung tâm phân phối dài hạn trong vòng hai đến ba năm, bao gồm một hệ thống quản lý kho mới nhằm nâng cao hiệu quả lưu trữ và chuyển giao hàng.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, khách hàng đã gặp phải sự chậm trễ nghiêm trọng trong việc nhận đơn hàng của họ. Tình trạng này cũng khiến nhiều tác giả và nhà xuất bản bất bình khi xảy ra chậm trễ trong việc tiếp nhận sách. Nhiều tác giả mới cũng lo ngại vì sách của họ bị chậm đưa đến cửa hàng, các độc giả có thể dễ dàng quên đi tác phẩm của họ.

Sam Missingham, người sáng lập dịch vụ tiếp thị sách The Empowered Author, đã bày tỏ về vấn đề này trên Twitter và nhận được một số phản hồi, bao gồm phản hồi từ các nhân viên của Waterstones. Chính những nhân viên này cũng đã bị các khách hàng tức giận la ó và xúc phạm.

Tác giả kiêm diễn viên Susannah Wise nói với The Bookseller rằng cô đã biết về vấn đề giao nhận hàng của Waterstones vì vấn đề này đã "nổi như cồn".

Cô cho biết hiệu sách Foyles đã không nhận được bất kỳ ấn bản nào của cuốn sách mới Okay Then That's Great, trong khi hiệu sách Daunt Books ở Marylebone, London chỉ có một bản.

Wise nói thêm rằng cô hiểu Waterstones đã cố gắng nhưng việc để tồn đọng sách trong ba hoặc bốn tuần đồng nghĩa với việc họ sẽ có những cuốn sách mới khác cần quan tâm.

Wise bày tỏ: "Tôi không biết họ làm cách nào để thu xếp tất cả cuốn sách này và dành sự ưu tiên cho tất cả chúng. Đó không phải là lỗi của ai nhưng thực sự là thời điểm ra mắt sách lúc này thật không tốt."

Một phát ngôn viên của Waterstones cho biết: "Tháng trước, Waterstones đã nâng cấp hệ thống quản lý phân phối hàng tại kho lên công nghệ Blue Yonder. Hệ thống này đã hoạt động và cung cấp hàng cho các hiệu sách, khách hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai, đã xảy ra tồn đọng các đơn đặt hàng, chúng tôi đang xử lý nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể".