Đọc gì khi cuộc sống bị quá tải

The Prime of Miss Jean Brodie được biết đến như tác phẩm nổi tiếng nhất của Muriel Spark. Cuốn sách được xuất bản vào năm 1969 trên The New Yorker và chỉ dày 128 trang. Cuốn tiểu thuyết xoay quanh một nữ giáo viên - người có mối liên hệ đặc biệt với các học sinh do mình phụ trách. Jean thẳng thắn, đam mê và luôn cố gắng áp dụng các phương pháp giảng dạy ngoài chính thống để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho mỗi học sinh. Cô quyết tâm truyền lửa cho từng lứa học sinh bao gồm cả sự độc lập, đam mê, hoài bão. Tuy nhiên, cuộc đời không phải khi nào cũng suôn sẻ và Jean sẽ phải đối mặt với vấn đề phát sinh từ chính một trong những học sinh của cô. Ảnh: VinylRecordDirect.