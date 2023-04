Bạn đọc bao nhiêu cuốn sách một năm

Mỗi người có một mục tiêu đọc khác nhau dẫn đến số sách họ đọc trong năm có sự cách biệt. Vậy một người nên đọc bao nhiêu sách một năm mới được coi là đủ.

Các bạn trẻ tham gia ngày hội Khuyến đọc của Thái Hà Books. Ảnh: Thảo My.

Sách là một trong những công cụ giúp ích hữu hiệu cho việc cải thiện đời sống tình cảm và tinh thần. Dù sự phát triển của các phương tiện khác đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, nhiều người vẫn lựa chọn đọc sách như một hoạt động thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Việc đọc có thể được hình thành như một thói quen nhưng cũng được coi là hoạt động bên lề. Tùy mục tiêu, thời gian và tốc độ đọc, số sách là khác nhau. Vậy mức đọc một năm bao nhiêu mới đủ.

Nên đọc nhiều hay ít

Nguyễn Thảo Nhi (21 tuổi, trú tại quận 4, TP.HCM) thừa nhận rằng bản thân từng có thời gian chìm đắm trong các mạng xã hội. Một lần tình cờ, Nhi xem được đoạn video ngắn nói về việc đọc sách trên kênh TED Talks, Nhi cảm thấy đây là lúc mình nên đặt chiếc điện thoại xuống và dành sự chú ý thứ khác. Heartstopper của Alice Oseman là cuốn sách được Nhi lựa chọn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Healthline.

Trong hai ngày, Nhi đã đọc bằng hết hơn 200 trang viết. Nhi thấy bất ngờ với bản thân. Điều đáng nói hơn là Nhi cảm thấy mình đã thực sự thoát ra khỏi ảo tưởng về các mối quan hệ ảo không có kết cục trên mạng. Trải nghiệm đặc biệt này khiến Nhi nghĩ rằng một năm bản thân có thể sẽ nên đọc ít nhất là một cuốn sách. "Điều này còn tùy thuộc vào quỹ thời gian và sở thích của mỗi người. Vì vậy một cuốn sách cũng là đủ", Thảo Nhi chia sẻ.

Một ý kiến khác của Đoàn Lê An Vy (trú tại Đà Nẵng) cho rằng nếu một năm chỉ đọc một cuốn sách là quá ít. "Mình nghĩ mọi người nên đọc khoảng 3-4 cuốn trong một năm. Như thế mới có sự so sánh giữa các thể loại và tác giả để tìm hiểu sở thích của mình là gì", Vy cho biết. Tuy nhiên, đối với cá nhân An Vy, 12-15 cuốn sách mới là mức đủ.

Số lượng sách đọc trong một năm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có độ dày của sách. Nguyễn Châu Anh (nhân viên thiết kế đồ họa sống tại Hà Nội) nhận thấy rằng bản thân có thể đọc 2 cuốn sách một tháng. Việc đọc không hoàn toàn là mục tiêu hay kế hoạch cụ thể, đây chỉ là hoạt động ngẫu nhiên mà Châu Anh sắp sẽ làm nếu xếp được thời gian. "Một năm mình đọc khoảng 24 cuốn. Nhưng có những cuốn tầm 400 trang mà là sách khoa học thì mình sẽ đọc hết một tháng. Mình cho rằng đọc 10 cuốn sách một năm là điều đơn giản và là mức đủ".

Có độc giả cho rằng xác định mức sách đủ cho bản thân là một điều cần thiết để việc đọc được hiệu quả và nội dung tiếp nhận từ sách không loãng. Thế Việt (20 tuổi, sinh viên năm hai tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội) nêu quan điểm rằng: "Năm cuốn sách là mức đủ cho mọi người. Họ chỉ cần đọc những cuốn sách thực sự hay theo thể loại mình thích".

Những yếu tố ảnh hưởng đến số sách bạn đọc trong một năm

Mục tiêu đọc là một trong những yếu tố chính trong quá trình hình thành kế hoạch cũng như thói quen đọc. Có người lựa chọn đọc theo bộ, tác giả hoặc theo một chuỗi series vấn đề như Chiến tranh tiền tệ, Những tù nhân của địa lý, How things work...

Một số khác sẽ lựa chọn ngẫu nhiên theo thể loại miễn sao cuốn sách tạo hứng thú cho việc đọc của họ. Hiện nay, độc giả có thể sử dụng các ứng dụng ghi lại quá trình đọc trong điện thoại hay mạng xã hội Goodreads, Wisfeed...

Với người có thời gian đọc hạn chế, những cuốn sách ngắn và đơn giản là sự lựa chọn tốt. Bên cạnh đó, mọi người có thể chuyển sang sử dụng sách nói trên các nền tảng như VoizFM, Fonos, Audible... Một số kênh ebook miễn phí cũng giúp việc đọc thuận tiện hơn đối với người bận rộn như các thư viện điện tử công.

Trẻ em đọc sách tại Liên hoan sách Vút bay 2023. Ảnh: Đức Huy.

Tốc độ đọc cũng là thứ sẽ ảnh hưởng đến quá trình "tiêu hóa" một cuốn sách. Có những người có thể đọc 1 trang khổ A4 trong vòng vài chục giây nhưng có những người phải mất mấy phút. Tốc độ đọc có thể phát triển theo thời gian nếu bạn biết cách rèn luyện bản thân và tăng cường sự tập trung.

Theo chia sẻ của nhiều độc giả, có thể thấy hai cách để bắt đầu rèn luyện việc đọc. Cách thứ nhất, người đọc dành nhiều thời gian cho một cuốn sách. Đọc sâu, đọc kỹ để nội dung trong sách có thể thấm nhuần và đi vào thực hành đời sống cá nhân. Đây là dạng đọc dành cho các sách kỹ năng hoặc sách tri thức đời sống, xã hội.

Cách thứ hai, người đọc đặt ra một quỹ thời gian nhất định cho một cuốn sách. Sau khi đọc xong họ sẽ chuyển sang cuốn mới. Dạng đọc này phù hợp với những người đã có định hướng đọc theo thể loại, chủ đề, lĩnh vực từ trước đó.

Mỗi tác giả hay cuốn sách ít nhiều đều dựa trên những lập trường và quan điểm cá nhân. Vì vậy, độc giả luôn cần thử nghiệm thêm các thể loại, góc tiếp cận hay mở rộng chủ đề các cuốn sách mình đang có.