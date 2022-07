Doanh thu và lợi nhuận Vinhomes sụt giảm

Do chưa ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng của Vinhomes đã giảm so với cùng kỳ.

Công ty CP Vinhomes (VHM) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, nguyên nhân được lãnh đạo công ty đưa ra là phần lớn doanh thu từ các hợp đồng mở bán bất động sản trong kỳ chưa được ghi nhận do chưa đến kỳ bàn giao nhà. Cụ thể, tính riêng quý II, nhà phát triển bất động sản trực thuộc Tập đoàn Vingroup ghi nhận 4.530 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước. Cùng đà suy giảm doanh thu, lãi gộp của Vinhomes cũng giảm hơn 10 lần, chỉ đạt 1.391 tỷ. Nếu tính cả doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng bán bất động sản lô lớn ghi nhận trong phần doanh thu tài chính, tổng thu nhập nhà phát triển bất động sản này ghi nhận được trong quý cũng chỉ là 5.740 tỷ, tương đương chưa tới 1/5 so với số thu cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, Vinhomes vẫn phải chi hàng nghìn tỷ đồng để trang trải các chi phí phát sinh như lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam đã thu về 1.257 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong riêng quý II, con số tương đương chưa tới 1/10 so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cũng giảm tương ứng, chỉ đạt 622 tỷ đồng . KẾT QUẢ KINH DOANH GẦN ĐÂY CỦA VINHOMES

Nhãn Quý I/2020 II III IV Quý I/2021 II III IV Quý I/2022 II Doanh thu thuần tỷ đồng 6519 16377 26483 21512 12986 28725 20679 23412 8923 4530 Lợi nhuận sau thuế

7645 3801 6146 11560 5478 10303 11195 11986 4725 622 Đây là mức lợi nhuận thấp nhất nhà phát triển bất động sản này ghi nhận được trong một quý kinh doanh kể từ quý II/2017 đến nay. Kéo theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, cả doanh thu và lợi nhuận của Vinhomes cũng sụt giảm so với năm 2021. Cụ thể, trong kỳ bán niên này, Vinhomes ghi nhận 13.453 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 67%. Tính chung cả doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và hoạt động bán lô lớn, tổng thu nhập hoạt động của công ty này đạt 18.946 tỷ đồng , cũng thấp hơn nhiều cùng kỳ. Với doanh số giảm mạnh, lợi nhuận trước và sau thuế của Vinhomes thu về trong nửa năm qua cũng giảm sâu, đạt lần lượt 7.142 tỷ và 5.347 tỷ đồng . So với kỳ bán niên 2021, hai chỉ tiêu lợi nhuận này đã giảm lần lượt 65% và 67%. Tương tự quý II, kết quả lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay của Vinhomes cũng là mức thấp nhất kể từ năm 2017. Lý giải về việc kết quả kinh doanh kể trên, lãnh đạo Vinhomes cho biết do một số phân khu thuộc các dự án lớn như Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park chưa tới thời điểm bàn giao nhà cho khách hàng nên công ty chưa được chuyển phần doanh số này vào doanh thu hoạt động trong kỳ. Hiện trạng dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire của Vinhomes. Ảnh: VHM. Tuy vậy, doanh số bán hàng thông qua nhận đặt cọc trước tại các dự án này của Vinhomes lại ghi nhận con số cao kỷ lục. Theo đó, công ty đã mở bán đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire từ cuối tháng 4 và đến hết tháng 6, doanh số bán lẻ riêng dự án này đã đạt 49.073 tỷ đồng . Hiện tại, công ty cũng đang có 129.300 tỷ đồng doanh số chưa ghi nhận, là các khoản tiền đặt cọc, người mua trả tiền trước chờ nhận bàn giao nhà. So với cuối quý I, chỉ tiêu này đã tăng tới 127%. Nguồn doanh thu này dự kiến được Vinhomes ghi nhận trong các quý tiếp theo. Ban lãnh đạo công ty cho biết hiện việc xây dựng vẫn đang được kiểm soát tốt theo đúng tiến độ, đảm bảo việc bàn giao và ghi nhận doanh thu vào cuối năm, qua đó giúp công ty hoàn thành kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Năm nay, nhà phát triển bất động sản này đặt mục tiêu ghi nhận 75.000 tỷ đồng doanh thu và 30.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm tài chính, công ty này mới hoàn thành 18% chỉ tiêu với cả kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản Vinhomes ước đạt 299.562 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu đạt 129.348 tỷ đồng , tăng lần lượt 42% và 30% so với cùng kỳ năm trước. Với quy mô tài sản này, Vinhomes vẫn là nhà phát triển bất động sản lớn nhất thị trường trong nước.