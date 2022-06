Doanh thu 'Top Gun: Maverick' cao nhất 2022 tại Mỹ

Bom tấn hành động do Tom Cruise đóng chính đã vượt mốc 400 triệu USD ở phòng vé nội địa, trở thành phim có doanh thu cao nhất tại Mỹ trong năm qua.

Theo Variety, với 401,8 triệu USD tiền bán vé tại Bắc Mỹ, Top Gun: Maverick đã vượt qua 398 triệu USD của Doctor Strange in the Multiverse of Madness để giành vị trí số một. Đây là phim thứ hai trong thời dịch Covid-19 vượt mốc 400 triệu USD ở Mỹ (cùng với Spider-Man: No Way Home).

Tất nhiên, vị trí của bom tấn do Tom Cruise đóng chính có thể bị lung lay trong thời gian tới, khi hàng loạt tác phẩm đang được đón đợi như Thor: Love and Thunder, Minions: The Rise of Gru và Black Panther: Wakanda Forever, ra rạp.

Nhưng ít nhất ở thời điểm này, Top Gun: Maverick đáng được hoan nghênh, Variety bình luận.

Tác phẩm mới nhất của Tom Cruise trở thành phim có lợi nhuận cao nhất Bắc Mỹ trong năm 2022, tính tới hiện tại. Ảnh: Hollywood Reporter.

Ở thị trường quốc tế, Top Gun: Maverick thu về 362 triệu USD , nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 783,8 triệu USD . Tác phẩm vẫn oanh tạc ở các cụm rạp lớn nhỏ và lợi nhuận trên đà vượt qua kỳ vọng của giới chuyên môn.

Các nhà phân tích tin rằng bộ phim ít nhất sẽ đạt 900 triệu USD vào tuần cuối ra rạp, thậm chí có thể chạm mốc 1 tỷ USD .

Top Gun: Maverick là hậu truyện của Top Gun (1986). Trong phim, Tom Cruise thủ vai Pete “Maverick” Mitchell, phi công hải quân nhận nhiệm vụ huấn luyện đội bay cho một nhiệm vụ ngặt nghèo của quân đội Mỹ. Tại căn cứ, anh gặp trung úy Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller), con trai người đồng đội chí cốt đã hy sinh của mình.

Ra mắt từ ngày 25/5, phim "đút túi" 248 triệu USD toàn cầu sau tuần đầu tiên. Deadline báo cáo với 156 triệu USD sau 4 ngày ở thị trường nội địa, phim đã thiết lập kỷ lục là tác phẩm có lợi nhuận mở màn dịp Memorial Day (kỳ nghỉ Ngày Tưởng niệm) cao nhất từ trước tới nay tại Bắc Mỹ.