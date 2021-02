Doanh thu tiểu thuyết tăng mạnh sau khi được chuyển thể thành phim

Sau thành công của nhiều bộ phim chuyển thể như “The Queen’s Gambit” hay “Bridgerton”, ngày càng có nhiều tiểu thuyết được chọn để làm phim, kéo theo doanh số bán sách tăng mạnh.

Sau khi bộ phim The Handmaid's Tale, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Margaret Atwood, thu hút được đông đảo người xem nhiều năm qua, thì sự thành công vang dội của các bộ phim chuyển thể trên Netflix thực sự đã thu hút các nhà sản xuất, đạo diễn và giới chuyên môn nhìn tới cơ hội phát triển của dòng phim này.

Sau sức nóng của bộ phim The Queen's Gambit trên Netflix, cuốn tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 1983 một lần nữa trở lại tầm ngắm của công chúng. Tiếp theo đó, sức hút từ bộ phim Bridgerton và gần đây là Lupin và Firefly Lane, tất cả đều chiếu trên Netflix, đều giúp doanh số của các cuốn tiểu thuyết cùng tên tăng mạnh.

Bộ phim "Firefly Lane" đang thu hút được nhiều sự chú ý. Ảnh: Netflix.

Một phát ngôn viên của Netflix nói với CNN: "Trên thực tế, được dẫn đầu bởi phim Bridgerton, một nửa trong số 10 đầu sách bán chạy nhất của New York Times tháng này là những cuốn sách gắn liền với loạt phim của Netflix".

Phát ngôn viên này cũng chia sẻ thêm rằng khi phim Bridgerton trở thành cái tên lớn nhất trong các series phim của hãng thì sự nổi tiếng của bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Julia Quinn cũng tăng vọt. Từng có thời điểm năm cuốn trong bộ tiểu thuyết này lọt vào danh sách Những cuốn sách bán chạy nhất của New York Times.

Bộ phim Bridgerton đã mang lại doanh thu lớn cho bộ tiểu thuyết cùng tên của Julia Quinn. Ảnh: Harper Collins..

Khi phim Lupin được công chiếu vào đầu tháng một năm nay, cuốn tiểu thuyết gốc của Maurice Leblanc cũng bắt đầu thịnh hành ở Italy, Tây Ban Nha, Anh và Hàn Quốc.

Xu hướng này cũng không có dấu hiệu chậm lại. Các tiểu thuyết được chọn để chuyển thể thành phim năm nay bao gồm cuốn The Vanishing Half của tác giả Brit Bennett, ra mắt trên kênh HBO, cuốn Nine Perfect Strangers của cây viết Liane Moriarty sẽ phát sóng trên Hulu vào năm 2021, cuốn Daisy Jones & The Six của Taylor Jenkins Reid đang được thực hiện cho kênh Amazon, và cuốn Leave the World Behind của tác giả Rumaan Alam, sẽ ra mắt trên Netflix với sự tham gia của Julia Roberts và Denzel Washington.

Jinny Howe, người phụ trách mảng phát triển phim truyền hình của Netflix, thông tin với CNN rằng người xem muốn thấy những cuốn sách họ đọc trở nên sống động hơn và Netflix rất vui khi được cung cấp dịch vụ đó.

Howe cho biết: “Sách đã là một nguồn giải trí tuyệt vời trong nhiều năm, mang tới nhiều cơ hội để người đọc thoát ra ngoài hoặc nhìn thấy chính mình. "Từ những bộ phim ăn khách đầu tiên của chúng tôi như Orange is the New Black, cho đến The Queen's Gambit, Bridgerton và Lupin, chúng tôi thấy rằng những độc giả thích được khám phá thế giới và cuộc sống mà họ từng tưởng tượng trong sách. Và những bộ phim này đưa thế giới đó trở nên sống động trên màn ảnh".