Doanh thu sách tại Anh đạt kỷ lục mới trong 8 tháng đầu năm

Nhờ có Internet và các dịch vụ phát trực tuyến, người dân Anh có rất nhiều cách để lấp đầy thời gian rảnh rỗi của mình. Nhưng nước Anh vẫn là quốc gia của những mọt sách khi trong năm 2021, người dân Anh đã chi tới 1,82 tỷ bảng Anh cho sách. Đây là một con số kỷ lục và xu hướng này vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh trong năm nay.

Câu chuyện lãng mạn của It Ends With Us đang thu hút nhiều độc giả Anh. Ảnh: Amazon.

Theo đơn vị chuyên theo dõi ngành xuất bản Nielsen, tính đến ngày 13/8, 113 triệu cuốn sách đã được bán ra và mang về 945 triệu bảng Anh.

Các cuốn sách bán chạy nhất hiện nay bao gồm tác phẩm lãng mạn It Ends With Us của Colleen Hoover và cuốn sách thứ hai của Richard Osman The Man Who Died Twice.

Và tác phẩm đầu tiên của người dẫn chương trình truyền hình Richard Osman The Thursday Murder Club vẫn nhận được nhiều lượt mua. Thêm vào đó, cuốn Where The Crawdads Sing của tác giả Delia Owens cũng đang tăng cao nhờ bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị này.

Ước tính khoảng 2/3 số người ở Anh đọc sách trong thời gian rảnh rỗi thì nhiều nguồn tin trong ngành xuất bản lo ngại rằng sự ra đời của các thiết bị đọc sách điện tử như Kindles sẽ dần giết chết ngành công nghiệp in ấn.

The Man Who Died Twice ra mắt tháng 9 năm ngoái và vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: Amazon.

Tuy nhiên, ngược với suy đoán này, doanh số bán sách in đã tăng vọt ở Anh trong thời kỳ đại dịch Covid-19 bùng lên và đạt mức cao nhất kể từ năm 2012.

Năm 2021, Hiệp hội các nhà xuất bản Anh cho biết tổng thu nhập của ngành xuất bản nước này đạt mức cao kỷ lục là 6,7 tỷ bảng Anh.

Số liệu từ Audible, dịch vụ podcast và sách nói trực tuyến của Mỹ, cũng cho thấy tình yêu mới của người dân nước Anh dành cho sách nói đã tồn tại lâu hơn đại dịch.

Với số lượng người nghe sách nói tăng vọt, lợi nhuận tại chi nhánh Audible Vương quốc Anh đã tăng thêm 60%, lên 19 triệu bảng vào năm 2021. Sách nói, podcast cùng các dịch vụ như Netflix đã phát triển mạnh trong thời gian phong tỏa tại Anh và nhiều quốc gia khác.