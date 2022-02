Doanh thu rạp phim sau 6 ngày Tết chưa đủ 100 tỷ đồng

Lượng khán giả giảm ở TP.HCM và hơn 1/3 số rạp vẫn đóng cửa trên cả nước đã ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé mùa Tết 2022.

Mùa phim Tết năm nay có sự tham gia của 5 phim Việt, gồm Chìa khóa trăm tỷ, 1990, Nhà không bán, Mưu kế thượng lưu và Trạng Tí. Đây cũng là mùa Tết thu hút số lượng kỷ lục phim Việt ra mắt. Sau một năm đóng băng vì dịch bệnh, nhà sản xuất và các cụm rạp đều trông chờ mùa Tết sẽ là thời điểm để hâm nóng phòng vé với mức doanh thu khả quan.

Hình ảnh một rạp phim vắng khách vào khung giờ chiều mùng Ba.

Trái với kỳ vọng, doanh thu phim Tết năm nay khá khiêm tốn. Ngày mùng Một, tổng doanh thu 9 phim chỉ đạt 9 tỷ đồng . Những ngày tiếp theo, doanh thu có tăng hơn nhưng cũng không vượt quá con số 20 tỷ đồng /ngày.

Đến ngày 7/2, sau 6 ngày công chiếu, doanh thu của mùa phim Tết với sự góp mặt của 5 phim Việt và 4 phim ngoại cũng chưa chạm tới con số 100 tỷ đồng , theo thống kê của Box Office. So với các mùa phim Tết trước đây, doanh thu năm nay khá ảm đạm.

Những năm trước, dịp Tết là cơ hội để phim Việt đạt doanh thu 100 tỷ đồng . Cụ thể, năm 2018 có Siêu sao siêu ngố (109 tỷ), 2019 có Cua lại vợ bầu (191,8 tỷ) và Trạng Quỳnh (100 tỷ), Gái già lắm chiêu 3 vào năm 2020 (165 tỷ).

Năm nay, phim hot nhất là Chìa khóa trăm tỷ mới đạt gần 44 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu. Hai vị trí tiếp theo thuộc về 1990 ( hơn 20 tỷ đồng ), Nhà không bán (hơn 17 tỷ đồng ). Những ngày đầu, 1990 tỏ ra ưu thế so với Nhà không bán về suất chiếu và doanh thu hàng ngày. Nhưng hiện tại, bộ phim của Hoàng Tuấn Cường đã vượt 1990 về doanh thu. Số suất chiếu của hai phim cũng đã về mức cân bằng.

Vị trí thứ 4 và thứ 5 của phòng vé thuộc về hai phim ngoại gồm Đấu trường âm nhạc 2 ( 8 tỷ đồng ), Encanto: Vùng đất thần kỳ ( 7 tỷ đồng ). Hai phim Việt khác như Trạng Tí và Mưu kế thượng lưu đứng phía cuối và khó cạnh tranh với những bộ phim top đầu.

Chìa khóa trăm tỷ đang dẫn đầu phòng vé mùa Tết.

Theo nhận định của ông Thái Dương, trưởng phòng Marketing Lotte, sau ngày 7/2, mọi người trở lại với công việc, doanh thu rạp sẽ giảm hơn. Không những thế, một số phim mới ra mắt vào tuần tới như Chuyện ma gần nhà, Bẫy ngọt ngào... cũng khiến thị phần bị chia nhỏ.

Cũng theo ông Dương lý giải, doanh thu mùa phim Tết giảm một phần do sức mua của người TP.HCM giảm mạnh so với các năm. Cụ thể, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến thu nhập người dân giảm, cuộc sống khó khăn. Do đó, nhu cầu giải trí cũng giảm. Ông cho biết một rạp lớn, trung bình một ngày Tết có thể thu hút 5.000 khán giả nhưng năm nay chỉ đạt khoảng 2.000 - 3.000 người.

Chưa kể các rạp ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc vẫn đóng cửa. Với hơn 1/3 số rạp chưa hoạt động, doanh thu rạp phim bị giảm là điều khó tránh khỏi. Theo đại diện của Lotte, cần thời gian dài cũng như có thêm những bộ phim tốt ra mắt mới đủ sức lôi kéo khán giả đến rạp, khôi phục phòng vé.