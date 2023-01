Doanh thu phòng vé Việt mùa Tết vượt 300 tỷ đồng

Số lượng phim chiếu Tết Nguyên đán 2023 ít song khả quan doanh thu. Sau 7 ngày, doanh thu phòng vé cán mốc hơn 300 tỷ đồng.

Thị trường phim Tết Nguyên đán 2023 chứng kiến sự cạnh tranh của 2 tác phẩm nội địa gồm Nhà bà Nữ (Trấn Thành), Chị chị em em 2 (Vũ Ngọc Đãng) cùng 5 bộ phim ngoại khác. Trong đó, hai phim Avatar: The Way of Water, Puss in Boots: The Last Wish đã chiếu từ trước Tết nên phần nào giảm sức hút.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập, chênh lệch 15-20% so với con số thật), sau một tuần trình chiếu, doanh thu phim Tết vượt mốc 300 tỷ đồng . Hai phim Việt đạt tổng doanh thu hơn 270 tỷ đồng .

Theo nhà rạp, đây là tín hiệu tốt cho thị trường điện ảnh, đánh dấu sự khởi sắc trong năm 2023. Sau một thời gian dài rạp phim gặp khó khăn hậu đại dịch Covid-19, đại diện Galaxy, Lotte Cinema, CGV hy vọng nhiều tác phẩm chất lượng trong, ngoài nước sẽ sớm trình làng và lấy lại thói quen mua vé xem phim của khán giả.

Thành tích khả quan của phim Tết 2023

Tính đến sáng 29/1, doanh thu của Nhà bà Nữ ghi nhận hơn 220 tỷ đồng . Xếp sau là Chị chị em em 2 với 52 tỷ đồng . Bộ phim Xác ướp: Cuộc phiêu lưu đến từ London thu hơn 2 tỷ đồng /ngày. Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng xếp thứ 4 (khoảng 1,8 tỷ đồng /ngày).

Đáng chú ý, dù chiếu hơn một tháng, bom tấn của James Cameron vẫn khiến khán giả Việt chi tiền mua vé xem. Trung bình một ngày, Avatar: The Way of Water thu về hơn 800 triệu đồng tại hệ thống rạp trên cả nước. Đến nay, bộ phim cán mốc 273 tỷ đồng tại Việt Nam.

Tổng cộng, sau 7 ngày, mùa phim Tết đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng . Con số này ấn tượng bởi số lượng phim chiếu Tết khá ít ỏi. Trong đó, đóng góp vào bảng thành tích doanh thu phim Tết năm nay chủ yếu đến từ hai tác phẩm nội địa.

Doanh thu hai phim Việt khả quan trong mùa Tết 2023.

Doanh thu phim Tết năm nay cao gấp khoảng 4 lần mùa phim Tết 2022. Nhà bà Nữ đánh dấu cột mốc mới khi trở thành phim Việt chiếu Tết có thành tích tốt nhất với hơn 220 tỷ đồng . Với số lượng suất chiếu trên 4.000 và lượng vé bán ra mỗi ngày, tác phẩm của Trấn Thành đang được dự đoán chạm mốc 300 tỷ đồng sau khi rời rạp.

Trước đó, danh sách phim nội địa chiếu vào dịp Tết có thành tích vượt trăm tỷ đồng gồm: 2018 có Siêu sao siêu ngố ( 109 tỷ đồng ), 2019 có Cua lại vợ bầu (gần 200 tỷ đồng ) và Trạng Quỳnh ( 100 tỷ đồng ), 2020 là Gái già lắm chiêu 3 ( 165 tỷ đồng ).

Trao đổi với Zing, ông Thái Dương - đại diện của Lotte Cinema - cho hay con số hơn 300 tỷ đồng của mùa phim Tết năm nay chứng tỏ thị trường đã dần hồi phục, ổn định trở lại. Tuy nhiên, doanh thu phim Tết 2023 vẫn chưa vượt qua khỏi mốc 2019 - thời điểm đỉnh cao của rạp Việt.

“Về mặt cơ cấu, dễ nhận thấy, doanh thu phim Tết 2023 bùng nổ so với 2022. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi rằng thị trường đã lấy lại đà phát triển như trước thời điểm dịch Covid-19, thì đáp án là chưa. Tôi nghĩ so với năm 2019, tốc độ phục hồi của thị trường phim Tết 2023 đạt mức khoảng 85-90%”, ông Dương chia sẻ.

Bà Mai Hoa - đại diện Galaxy - nói các nhà rạp đều phấn khởi khi tổng kết về thành tích của các phim sau 7 ngày Tết. Tại TP.HCM và Hà Nội, trong hai ngày cuối tuần (28 và 29/1), không khí tại các rạp phim vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Lượng khán giả vẫn tiếp tục xếp hàng để mua vé xem phim, tạo ra không khí sôi động.

"Thị trường điện ảnh sau dịch đã dần ổn định trở lại. Khán giả trong nước chịu chi tiền cho loại hình giải trí phim ảnh. Tết Nguyên đán vẫn được coi là mảnh đất màu mỡ để các nhà sản xuất, đạo diễn giới thiệu sản phẩm và thu hút khách hàng. Đây là tín hiệu vui và cũng là động lực cho chúng tôi", đại diện Galaxy bày tỏ.

Doanh thu phim Việt lấn át phim ngoại

Nếu từ khóa phim Việt xuyên suốt 2022 là "thảm họa", năm 2023 đã khởi động bằng những cột mốc doanh thu đáng khích lệ trong mùa Tết.

Câu chuyện doanh thu phim Việt lấn át phim ngoại được giới chuyên môn, khán giả yêu phim bàn rôm rả trên các diễn đàn, mạng xã hội nhiều ngày qua. Tuy nhiên, theo ông Thái Dương, chưa bàn đến chất lượng, thành tích của phim Việt trong mùa Tết là điều dễ hiểu.

Bởi, thị trường phim nước ngoài thường tập trung vào dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch. Thời điểm Tết Nguyên đán hàng năm đều là giai đoạn ăn nên làm ra của phim Việt. Khán giả trong nước cũng thường chọn phim nội địa để xem vào dịp lễ quan trọng nhất trong năm.

Diễn xuất của Song Luân và Uyển Ân còn nhiều hạn chế.

"Tình hình chung tại phòng vé Việt vào mỗi dịp Tết Nguyên đán là không có bom tấn ngoại. Đó cũng là thời cơ và lợi thế lớn đối với phim Việt. Chỉ khác rằng, mùa Tết năm nay, số lượng phim Việt khá ít. Cuộc đấu song mã diễn ra giữa Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2", vị này chia sẻ.

Ông Dương nhận định doanh thu bùng nổ của Nhà bà Nữ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, doanh thu phim cao, lập kỷ lục không tỷ lệ thuận với chất lượng.

Khai thác chủ đề gia đình song kịch bản, xuất diễn và thông điệp của Nhà bà Nữ còn nhiều điều đáng bàn. Trong đó, hai nhân vật chính là John (Song Luân) và (Ngọc Nhi) Uyển Ân bị chê diễn xuất đơ, vụng về, thiếu tự nhiên.

Tập trung đào sâu mâu thuẫn thế hệ, khoảng cách trong gia đình song cách khai thác của Trấn Thành chỉ dừng lại ở mức bề mặt, thiếu sự tinh tế. Nhiều lời thoại của diễn viên như "Trong một mối quan hệ, sợ nhất là không ai đúng cũng không ai sai, vấn đề chỉ khác nhau ở góc nhìn, rồi họ lặng lẽ tổn thương, rời xa nhau", "Trường học dạy mình bài học trước rồi mới thực hành, trường đời bắt mình thực hành trước để rút ra bài học" hay "Ai cũng có lỗi nhưng ai cũng nghĩ mình là nạn nhân"... trở nên "viral" trên mạng xã hội nhưng mang lại cảm giác rao giảng đạo lý, sống sượng khi đặt vào tình huống của nhân vật.

Ngoài ra, yếu tố ồn ào, chửi thề quá nhiều cũng là điểm trừ trong phim Việt ăn khách nhất dịp Tết.