Doanh thu phim của Ngô Kinh bỏ xa gấp đôi đối thủ

"Hồ Trường Tân: Thủy Môn kiều" đang có thành tích thương mại bỏ xa chùm tác phẩm phát hành dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc.

Sina đưa tin tính đến 9h ngày 1/2, tổng doanh thu phòng vé phim Tết Trung Quốc, bao gồm cả doanh thu đặt trước, vượt mốc một tỷ NDT ( 157 tỷ USD ).

Trong đó, Hồ Trường Tân: Thủy Môn kiều vẫn là quán quân phòng vé mùa Tết, với doanh thu 426 triệu NDT ( 66,9 triệu USD ). Theo Sina, phim của Ngô Kinh đang xưng bá, tạo ra cách biệt lớn với lợi nhuận thương mại gấp ba lần các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Kỳ tích: Đứa trẻ ngốc, Tứ hải.

Kỳ tích: Đứa trẻ ngốc, Tứ hải, Too Cool To Kill chịu cảnh lép vế trong cuộc đua phòng vé trước Hồ Trường Tân: Thủy Môn kiều. Ảnh: Sina.

Theo Sina, Hồ Trường Tân: Thủy Môn kiều trước mắt đã đại thắng phòng vé trong ngày đầu công chiếu phim Tết. Nếu tác phẩm vẫn giữ được phong độ nội dung như phần một, phim dự đoán vượt mốc 6 tỷ NDT ( 943 triệu USD ) trong mùa phim Tết năm nay.

Hồ Trường Tân 2: Thủy Môn kiều hiện được kỳ vọng vượt qua kỷ lục của Hồ Trường Tân. Bộ phim từng thu 913 triệu USD từ phòng vé Trung Quốc và giành ngôi tác phẩm ăn khách nhất thế giới năm 2021.

Hai tác phẩm Kỳ tích: Đứa trẻ ngốc và Too Cool To Kill tiếp tục giữ vững vị trí trong top 3 phim ăn khách. Trong đó, Kỳ tích: Đứa trẻ ngốc của Dịch Dương Thiên Tỉ đứng thứ 2, tạm thu được 150 triệu NDT ( 23,5 triệu USD ). Còn Too Cool To Kill, phim hài của Mã Lệ và Ngụy Tường, có thành tích phòng vé 137 triệu NDT ( 21,5 triệu USD ).

Tứ hải của vua hài Thẩm Đằng, Lưu Hạo Nhiên và Lưu Hạo Tồn có bước chuyển tích cực về doanh thu. Phim hiện đứng thứ 4, với doanh thu phòng vé 135 triệu NDT ( 21,2 triệu USD ). Tuy nhiên, thành tích này vẫn không thể làm hài lòng nhà đầu tư bởi tác phẩm có kinh phí sản xuất lên đến 41,7 triệu USD .