Doanh thu 'No Time to Die' vượt 'Shang-Chi'

Phòng vé quốc tế tuần qua ghi nhận cuộc cạnh tranh giữa hai tác phẩm kinh phí lớn. Doanh thu của phim về điệp viên 007 đang tiến sát mốc 500 triệu USD.

Venom: Let There Be Carnage và No Time to Die được giới chuyên môn đánh giá là các tác phẩm có ảnh hưởng lớn tới thị trường điện ảnh dịp cuối năm. Số phận hai bom tấn sẽ giúp nhà phát hành đo lường tốc độ phục hồi nhanh, chậm của phòng vé toàn cầu. Sau hơn nửa tháng phát hành, cuộc đua doanh thu giữa Venom và 007 vẫn đang hồi gay cấn.

Cuối tuần qua, hãng Universal Pictures đã tung Halloween Kills, phần mới nhất của thương hiệu kinh dị với tuổi đời hơn bốn thập kỷ Halloween. Dù không được đánh giá cao, Halloween Kills vẫn thu 50 triệu USD trong ba ngày khởi chiếu.

No Time to Die tiệm cận mốc 450 triệu USD

Variety đưa tin Venom: Let There Be Carnage và No Time to Die lần lượt là các tác phẩm dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé toàn cầu cuối tuần qua. Bom tấn siêu anh hùng của Sony Pictures kiếm thêm 62,3 triệu USD , nâng doanh thu toàn cầu lên 283,7 triệu USD . Đứng thứ hai, No Time to Die thu 54 triệu USD . Trên thế giới, phim đã bán được 447,5 triệu USD tiền vé và có thể cán mốc 500 triệu USD trong tuần này.

Việc No Time to Die đánh dấu lần cuối Daniel Craig thủ vai James Bond cũng góp phần thu hút khán giả tới rạp thưởng thức tác phẩm. Ảnh: MGM.

Venom: Let There be Carnage đã phát hành tại 44 thị trường, trong đó có Anh, Italy, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Ấn Độ. Trong tuần này, phim tiếp tục khởi chiếu tại Pháp, Đức. Tháng 11, Let There be Carnage sẽ phát hành tại Australia và tới tháng 12 dự kiến tới Nhật Bản. Về phần No Time to Die, phim vẫn chưa phát hành tại Trung Quốc, nhưng đã thu 92,9 triệu USD từ Vương quốc Anh

Đứng thứ ba trong danh sách tác phim ăn khách toàn cầu tuần qua là bom tấn Dune. Tác phẩm chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết kinh điển cùng tên của Frank Herbert thu thêm 8,5 triệu USD từ việc bán vé. Doanh thu quốc tế của Dune tính đến hiện tại là 129,3 triệu USD . Phim sẽ chính thức ra mắt tại Bắc Mỹ từ ngày 22/10 dưới hình thức phát hành tại rạp song song dịch vụ trực tuyến HBO Max.

Xếp vị trí tiếp theo là The Last Duel, bộ phim cổ trang với sự góp mặt của Adam Driver, Jodie Comer, Matt Damon và Ben Affleck. Bất chấp kỳ vọng, tác phẩm của 20th Century Studios chỉ thu về 4,2 triệu USD từ 37 thị trường quốc tế sau ba ngày, nâng doanh thu toàn cầu của phim lên 9 triệu USD .

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings kiếm thêm 3,6 triệu USD từ các thị trường quốc tế, nâng doanh thu toàn cầu của tác phẩm lên 414,3 triệu USD . Trong tuần qua, Shang-Chi đã mất ngôi phim có doanh thu cao thứ 6 toàn cầu vào tay No Time to Die.

Halloween Kills đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ

Venom: Let There Be Carnage và No Time to Die đang làm mưa làm gió tại phòng chiếu quốc tế cuối tuần qua. Tuy nhiên, tại thị trường Bắc Mỹ - quê nhà của các bom tấn Hollywood - cả hai bộ phim đều xếp sau tác phẩm kinh dị mới ra mắt Halloween Kills.

Theo Box Office Mojo, bộ phim Halloween Kills của Universal Pictures và Blumhouse hợp tác sản xuất đã thu 50,4 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày khởi chiếu. Đây là con số ấn tượng so với một bộ phim kinh dị phát hành song song tại rạp và trên nền tảng trực tuyến Peacock.

Halloween Kills đã vượt qua mốc 31,6 triệu USD của Godzilla vs. Kong, trở thành bộ phim được phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến có doanh thu cuối tuần mở màn cao nhất. Doanh thu Halloween Kills dự báo một mùa thu tấp nập khán giả cho phòng vé Bắc Mỹ.

Halloween Kills chỉ được 60/154 - tương đương 39% - cây bút tham gia bình luận trên Rotten Tomatoes đánh giá tích cực. Ảnh: Universal Pictures.

Nhận xét về sức hút của Halloween Kills, Jim Orr - giám đốc bộ phận phát hành nội địa của Universal Pictures - cho hay: “Thể loại kinh dị, đặc biệt là thương hiệu Halloween, được sinh ra cho trải nghiệm xem phim màn ảnh rộng. Mọi người muốn được cùng nhau run sợ. Những khán giả trung thành của chúng tôi rất háo hức và nhiệt tình”.

Trong tuần thứ hai trụ rạp Bắc Mỹ, No Time to Die thu thêm 24,3 triệu USD sau ba ngày cuối tuần và xếp vị trí thứ hai. So với ba ngày mở màn cuối tuần trước, con số này thấp hơn 56%. Tuy nhiên, tình trạng này cũng từng xảy ra với hai phần phim liền trước là Spectre (2015) và Skyfall (2012). Con số nâng doanh thu nội địa của No Time to Die lên 99,5 triệu USD .

Venom: Let There be Carnage tụt xuống vị trí thứ ba với 16,5 triệu USD thu về sau ba ngày. Doanh thu từ thị trường nội địa của phim hiện ở mức 169,1 triệu USD . Cuối tuần qua, Venom 2 bán ít hơn No Time to Die 7,8 triệu USD tiền vé. Tuy nhiên, tổng doanh thu nội địa của phim vẫn cao hơn No Time to Die 1,7 lần.

Đứng thứ tư là The Addams Family 2 với 7,2 triệu USD tiền bán vé. Con số nâng doanh thu của tác phẩm hoạt hình tại Bắc Mỹ lên 42,3 triệu USD .