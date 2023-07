Doanh thu ngành đường sắt vượt 4.000 tỷ đồng

Trong khi doanh thu vận tải hành khách đạt hơn 1.246 tỷ, tăng trưởng mạnh hơn 83% so với cùng kỳ thì vận tải hàng hoá lại giảm mạnh.

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, sản lượng hợp nhất toàn tổng công ty đạt khoảng 4.055 tỷ đồng , tăng hơn 13% so cùng kỳ 2022; doanh thu toàn tổng công ty đạt khoảng 3.732 tỷ đồng , tăng hơn 17%.

Trong đó riêng công ty mẹ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chưa bao gồm doanh thu từ hợp đồng dịch vụ sự nghiệp công dự kiến đạt hơn 1.126 tỷ, tăng 5% so cùng kỳ 2022.

Khối vận tải, tổng doanh thu của hai công ty cổ phần vận tải do tổng công ty chiếm cổ phần chi phối là CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội và CTCP Vận tải đường sắt Sài Gòn dự kiến đạt hơn 2.519 tỷ đồng , tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu trực tiếp từ hoạt động vận tải hơn 1.953 tỷ đồng , tăng 25% so với cùng kỳ.

Trong khi vận tải khách tăng trưởng mạnh với doanh thu hơn 1.246 tỷ đồng , tăng hơn 83% so cùng kỳ 2022. Ngược lại, vận tải hàng hóa sụt giảm mạnh, doanh thu chỉ thực hiện được 824 tỷ đồng , bằng khoảng 80% cùng kỳ.

Khối quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, sản lượng thực hiện được hơn 1.765 tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ; doanh thu đạt hơn 1.436 tỷ đồng , tăng hơn 21% so với cùng kỳ.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, kết quả trên có được là nhờ đường sắt đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy vận tải.

Về vận tải khách, đã điều chỉnh số lượng đoàn tàu và hành trình chạy tàu; đẩy mạnh chạy tàu khách các cung chặng ngắn có nhu cầu hành khách du lịch cao như Hà Nội đi Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng và ngược lại; Sài Gòn đi Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng và ngược lại…

Cùng với đó, VNR đưa ra các chính sách giá vé linh hoạt, điều chỉnh tăng - giảm tùy thuộc số lượng hành khách đi tàu theo đoàn, cung chặng và thời điểm vận chuyển, vì vậy đã thu hút khách du lịch.

Về vận tải hàng, VNR tổ chức tăng cường chạy tàu hàng, đặc biệt là tàu chuyên tuyến; tích cực khai thác luồng hàng liên vận quốc tế sau khi ga Kép được phép hoạt động liên vận quốc tế; bước đầu đã vận chuyển container nông sản theo mùa phục vụ xuất khẩu như vải thiều.

Giá cước cũng điều chỉnh linh hoạt theo tùy theo mặt hàng, cự ly, thời điểm, loại toa xe vận chuyển và loại tàu. Tuy nhiên, sản lượng, doanh thu chưa đạt kế hoạch do nhu cầu chung của thị trường giảm sút.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho rằng nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm có nhiều khó khăn, thách thức. Việc thi công các dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc - Nam ảnh hưởng đến tỷ lệ tàu đi, đến đúng giờ; trong khi mùa mưa bão xảy ra tập trung vào 6 tháng cuối năm, ảnh hưởng lớn đến tổ chức chạy tàu, vận tải.