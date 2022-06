Doanh thu ngành công nghệ thông tin 5 tháng ước đạt 57 tỷ USD

Tính riêng trong tháng 5, doanh thu ICT đạt 243.108 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2021 và 21,8% so với năm 2019.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin (ICT) trong 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1,321 triệu tỷ đồng , xấp xỉ 57 tỷ USD , tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 2 tháng đầu năm 2022, doanh thu lĩnh vực này xuất hiện dấu hiệu suy yếu và chững lại. Cụ thể, doanh thu tháng 1/2021 chỉ đạt 254.271 tỷ đồng , giảm 14% so với cùng kỳ năm 2021. Bước sang tháng 2, doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin thu hẹp còn 226.725 tỷ đồng , tuy không chênh lệch nhiều so với những năm trước nhưng giảm 10,8% so với tháng đầu tiên.

Tuy nhiên, bước sang tháng 3, doanh thu lĩnh vực này bất ngờ tăng trưởng mạnh, đạt 350.027 tỷ đồng , cao nhất trong 5 tháng qua. So với giai đoạn cùng kỳ năm 2019 và 2020, doanh thu tháng 3/2022 tăng lần lượt 22,5% và 21,5%.

Doanh thu trong hai tháng 3 và 4 dần ổn định trở lại, đạt lần lượt 247.360 tỷ đồng và 243.108 tỷ đồng .

Doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin 5 tháng đầu năm giai đoạn 2020-2021-2022 Nguồn: Bộ TT&TT Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng Năm 2020 tỷ đồng 161516 229559 271170 166085 190033 Năm 2021

295854 208769 274684 228254 220987 Năm 2022

254271 226725 350027 247360 243108

Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh thu của doanh nghiệp Việt Nam/doanh thu lĩnh vực ICT cũng chứng kiến sự bứt phá và được dự báo đạt 20% trong năm 2022. Quay trở về năm 2018, con số này chỉ vỏn vẹn ở mức 4%.

Báo cáo cho biết giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử ước đạt gần 44,8 tỷ USD , chiếm khoảng 30,1 giá trị xuất khẩu của cả nước.

Ngoài ra, số doanh nghiệp công nghệ tính đến hết tháng 4/2022 đạt 66.027 doanh nghiệp, tăng 548 doanh nghiệp so với tháng 3/2022 với tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số trên 1.000 dân đạt 0,677.

Vụ Công nghệ Thông tin (Bộ TT&TT) đánh giá ngành công nghiệp công nghệ thông tin đã trở thành một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, quy mô lớn nhất cả nước hiện nay. Tính đến hết năm 2021, doanh thu ngành ước đạt 3,151 triệu tỷ đồng , tương đương 136 tỷ USD .. Con số này gấp 22 lần so với năm 2009 ( 6,2 tỷ USD ).