Doanh thu mở màn 'Shang-Chi' vượt 'Fast & Furious 9'

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" thu về 71,4 triệu USD sau ba ngày ra mắt. Doanh thu mở màn của phim vượt qua bom tấn "Fast & Furious 9" trước đó.

Ngày 5/9, theo Variety, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings thu về 71,4 triệu USD sau ba ngày công chiếu. Đây được xem là thành tích ấn tượng trong mùa dịch. Bộ phim đứng sau Góa phụ đen ( 80,3 triệu USD ), vượt con số 70 triệu USD của Fast & Furious 9.

Các chuyên gia dự đoán phim của Marvel đang tiến đến 83,5 triệu USD trong bốn ngày nghỉ lễ lao động Mỹ. Điều này vượt qua kỳ vọng thu được 45- 50 triệu USD cho bộ phim do người gốc Á đóng chính.

Phim về siêu anh hùng châu Á đầu tiên của Marvel mở màn ấn tượng. Ảnh: Marvel Studios.

Doanh thu mở màn của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings cũng đánh dấu kỷ lục doanh thu dịp lễ Lao động. Theo truyền thống, đây là dịp khiến phòng vé ế ẩm. Kỷ lục doanh thu trước đó thuộc về Halloween (2007) với 30,6 triệu USD .

Khác với Black Widow, Shang-Chi được chiếu độc quyền tại các cụm rạp. Variety cho rằng điều này giúp doanh thu bộ phim khả quan hơn. Tại các thị trường khác như Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Mexico, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings thu về 127,6 triệu USD .

Doanh thu mở màn của F9 đứng sau phim của Marvel. Ảnh: Universal, Variety.

Tuần trước, quán quân phòng vé là Candyman của Universal. Trong ba ngày cuối tuần, phim thu về 10,5 triệu USD và đang trên đà thu về 13,4 triệu USD . Bộ phim dự đoán thu được khoảng 41,9 triệu USD so với ngân sách 25 triệu USD .

Free Guy - bộ phim hành động của Ryan Reynolds - kiếm được 8,7 triệu USD trong ba ngày cuối tuần và dự kiến đạt mức 11,2 triệu USD trong kỳ nghỉ. Từ khi khởi chiếu ngày 13/8, phim hiện đạt mốc 91,8 triệu USD .