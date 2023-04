Doanh thu, lợi nhuận bốn nhà xuất bản lớn nước Mỹ

Theo kết quả tài chính mới được công bố, ba nhà xuất bản lớn Penguin Random House, Lagardère Publishing, HarperCollins có doanh thu giảm. Chỉ có Simon & Schuster tăng lợi nhuận.

Ảnh: New Straits Times.

Chi phí sản xuất tăng và nhu cầu của người đọc ít đi khiến ba trong số bốn nhà xuất bản lớn của Mỹ sụt giảm lợi nhuận. Theo kết quả tài chính mới được công bố của các nhà xuất bản lớn, Penguin Random House, Lagardère Publishing và HarperCollins có doanh thu giảm vào năm 2022 so với năm 2021. Chỉ có Simon & Schuster đi ngược lại xu hướng, công bố lợi nhuận tăng 16,4% trên doanh số bán hàng tăng 18,5%.

Chi phí làm sách tăng, nhu cầu người đọc giảm

Các giám đốc điều hành tại ba nhà xuất bản có lợi nhuận giảm đều đưa ra những lý do tương tự dẫn đến sự sụt giảm. Cụ thể là chi phí cao hơn trên tất cả lĩnh vực kinh doanh do lạm phát và những khúc mắc đang diễn ra trong chuỗi cung ứng, cùng nhu cầu người đọc giảm bớt sau hai năm tăng vọt trong đại dịch.

Doanh số bán hàng chậm lại khiến Amazon có rất nhiều hàng tồn kho chưa bán được, bao gồm cả sách và dẫn đến việc đơn đặt hàng sách giảm đáng kể trong thời gian dài đến năm 2022.

Giám đốc điều hành của HarperCollins, Brian Murray, cho biết đơn đặt hàng từ Amazon giảm đáng kể là một trong những yếu tố chính gây ra năm khó khăn. Doanh thu và thu nhập của nhà xuất bản này giảm mạnh trong nửa cuối năm 2022, dẫn đến doanh thu giảm 4,6% và lợi nhuận giảm 36,2%.

Sự sụt giảm trong hoạt động tài chính cũng như triển vọng không chắc chắn cho năm 2023 đã khiến HarperCollins bắt đầu thực hiện cắt giảm 5% lực lượng lao động ở Bắc Mỹ vào đầu năm nay. Công ty mẹ News Corp đã ra lệnh cắt giảm tất cả công ty con của mình và dự kiến ​​chúng sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 6.

Doanh thu tăng 4,8% tại Penguin Random House trong năm, lên 4,22 tỷ euro (khoảng 4,6 tỷ đôla theo tỷ giá hối đoái hiện tại), nhưng EBIT (thu nhập trước lãi vay và thuế) giảm xuống còn 666 triệu euro. Thị trường Mỹ chiếm 57% tổng doanh số Penguin Random House.

Công ty mẹ Bertelsmann cho biết hoạt động kinh doanh xuất bản ở Mỹ “phản ánh nhu cầu bình thường hóa sau doanh số bán hàng tăng mạnh trong những năm đại dịch, cũng như những thách thức do lạm phát và áp lực chuỗi cung ứng gây ra”.

Nihar Malaviya, người đã tiếp quản vị trí giám đốc điều hành toàn cầu tạm thời từ Markus Dohle vào đầu năm, đã gọi con số này là tổng hợp của nhiều yếu tố. Ông thừa nhận rằng Penguin Random House “không đạt được các mục tiêu chung của chúng tôi”.

Doanh thu tại Nhà xuất bản Lagardère, công ty mẹ của Hachette Book Group, là 2,75 tỷ euro ( 2,94 tỷ USD ) vào năm 2022, tăng 5,8% so với năm 2021, nhưng thu nhập giảm 14%, xuống còn 302 triệu euro. Công ty cho rằng doanh số bán hàng tăng lên là nhờ hoạt động mua lại, bao gồm doanh thu cả năm từ Nhà xuất bản Workman (được Hachette Book Group mua lại vào tháng 9 năm 2021), cũng như khoản lãi 87 triệu euro từ tỷ giá hối đoái.

Hiệu quả tài chính của Hachette Book Group phản ánh hiệu quả tài chính của nhóm xuất bản lớn hơn. Giám đốc điều hành Michael Pietsch cho biết tổng doanh số bán hàng đã tăng trong năm 2021 do mua Workman và “giảm nhẹ” so với mức cao nhất của năm 2021, không bao gồm kết quả của Workman. Ông cho biết thêm lợi nhuận giảm do “chi phí sản xuất và vận chuyển hàng hóa tăng mạnh”.

Tăng trưởng nhưng vẫn chịu áp lực của chi phí sản xuất

Ngay cả với kết quả khả quan vào năm 2022, Simon & Schuster cũng không thể thoát khỏi áp lực tăng chi phí. Doanh thu sau bán hàng tăng 26% trong sáu tháng đầu năm 2022 và lợi nhuận tăng vọt 64%, kết quả giảm nhẹ trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, doanh số bán hàng tăng 18,5% đã đưa tổng doanh thu Simon & Schuster lên trên 1 tỷ đôla lần đầu tiên kể từ khi nó trở thành nhà xuất bản thương mại độc lập.

Giám đốc điều hành Jonathan Karp cho biết doanh thu của tất cả nhóm hoạt động của Simon & Schuster đều tăng, trong đó mảng âm thanh tăng mạnh nhất. Công ty cũng được hưởng lợi từ việc xuất bản phần lớn các đầu sách siêu bán chạy của tác giả Colleen Hoover.

Đặc biệt, bộ phận quốc tế của Simon & Schuster, đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng tăng lên ở mọi lĩnh vực, dẫn đầu là mức tăng 21% tại Simon & Schuster UK.

Khi được mời đưa ra dự đoán về cách Simon & Schuster sẽ hoạt động vào năm 2023, Karp từ chối, giải thích rằng do sự không chắc chắn của nền kinh tế và cả chủ sở hữu tương lai của Simon & Schuster. Jonathan Karp nói muốn “tận hưởng thời điểm này”.

Các giám đốc điều hành của Lagardère là những người duy nhất đưa ra dự báo. Họ cho rằng doanh thu và thu nhập sẽ không thay đổi trong năm nay.

Điều tốt nhất mà bất kỳ giám đốc điều hành nào cũng có thể nói về triển vọng cho năm 2023 là họ kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ duy trì trên mức trước đại dịch.

Dữ liệu từ Circana BookScan cho thấy doanh số bán đơn vị vào năm 2022 cao hơn 12% so với năm 2019 và đến quý đầu tiên của năm 2023, các đơn vị gần như không thay đổi so với một năm trước.

Trước đó, vào năm 2020, 2021 - hai năm đại dịch Covid-19 bùng phát, doanh thu xuất bản Mỹ tăng vọt. Lý do là trong đại dịch, người dân Mỹ có thời gian nhiều hơn cho sách vở, sức tiêu thụ sách tăng.