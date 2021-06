Doanh thu 'Fast & Furious 9' ở Trung Quốc giảm mạnh

Sau khi bị đánh giá kịch bản thiếu hấp dẫn, doanh thu "Fast & Furious 9" giảm 85% so với tuần đầu ra mắt.

Ngày 31/5, theo Hollywood Reporter, sau tuần đầu mở màn với 136 triệu USD , doanh thu Fast & Furious 9 giảm mạnh. Bộ phim chỉ thu về 20,8 triệu USD trong tuần thứ hai, giảm đến 85%.

Hiện tại, phim của Universal thu về tổng cộng 185,3 triệu USD tại Trung Quốc. Maoyan dự đoán phim cán mốc 211,9 triệu USD .

Tuy không phải là con số quá thấp, song doanh thu của F9 thua xa phim nội địa, nhất là bộ phim Xin chào, Lý Hoán Anh thu về đến 825 triệu USD trong mùa dịch.

F9 cũng thua xa hai bộ phim tiền nhiệm. Trước đó, Furious 7 (2015) và The Fate of the Furious (2017) lần lượt đạt doanh thu 390,9 triệu USD và 392,8 triệu USD tại Trung Quốc.

Doanh thu Fast & Furious 9 chững lại sau tuần mở màn ấn tượng ở Trung Quốc. Ảnh: Universal.

Theo Hollywood Reporter, doanh thu F9 giảm do kịch bản liên tục bị đánh giá thiếu sức hút. Ngoài ra, việc John Cena có phát ngôn về vấn đề Đài Loan - Trung Quốc làm ảnh hưởng đến doanh thu phim.

Cạnh Fast & Furious 9, phim nhập khẩu vào Trung Quốc như Stand By Me Doraemon 2, Vùng đất câm lặng II mở màn khiêm tốn, doanh thu lần lượt là 16,3 triệu USD và 15 triệu USD .

Trong khi đó, phim trong nước Cliff Walkers thu về 172 triệu USD sau 4 tuần khởi chiếu. Theo Hollywood Reporter, điều đó chứng tỏ sức hút của nhà làm phim Trương Nghệ Mưu.