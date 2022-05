Doanh thu 'Doctor Strange 2' vượt mốc nửa tỷ USD

Trong thời điểm không có nhiều phim mới ra mắt, "Doctor Strange 2" được kỳ vọng tiếp tục dẫn đầu doanh thu phòng vé và suất chiếu ở rạp.

Theo Variety, bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã vượt mốc 550 triệu USD toàn cầu sau 9 ngày ra mắt. Số liệu được hãng Disney công bố ngày 13/5.

Tác phẩm mới nhất thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel "bỏ túi" thêm 19,2 triệu USD , bao gồm cả 7,7 triệu USD trong nước - giảm so với 36 triệu USD tuần trước. Tổng doanh thu toàn cầu của phim hiện là 551,6 triệu USD .

"Bộ phim của đạo diễn Sam Raimi một lần nữa sẽ khuynh đảo phòng vé cuối tuần này. Tác phẩm hoàn toàn thống trị, không phải đối mặt với bất kỳ sự cạnh tranh nào", tạp chí Mỹ viết.

Benedict Cumberbatch có diễn xuất nổi bật trong Doctor Strange 2. Ảnh: Screenrant.

Mặc dù bị cấm phát hành ở Trung Quốc và không ra mắt ở Nga - hai thị trường lớn, tiềm năng hàng đầu cho doanh thu quốc tế - và một số thị trường khác vì có cảnh đồng tính, Doctor Strange in the Multiverse of Madness vẫn khiến nhà sản xuất tự tin bộ phim sẽ đạt doanh thu ấn tượng.

Mở màn với con số 185 triệu USD , cuộc phiêu lưu mới của Stephen Strange/Doctor Strange đánh dấu doanh thu nội địa cao thứ 11 mọi thời đại và có doanh thu mở màn lớn nhất năm 2022. Đây đồng thời là phim mở màn lớn thứ hai trong kỷ nguyên Covid-19, sau Spider-Man: No Way Home.

Benedict Cumberbatch trở lại với vai chính, đối đầu cùng Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) để bảo vệ siêu anh hùng tuổi teen America Chavez (Xochitl Gomez). Doctor Strange 2 còn quy tụ dàn diễn viên được yêu thích là Benedict Wong, Rachel McAdams và Chiwetel Ejiofor.

Benedict Cumberbatch và Elizabeth Olsen trên thảm đỏ buổi công chiếu bom tấn Marvel. Ảnh: Cheatsheet.

Theo Variety, trong thời điểm không có nhiều phim mới ra mắt, Doctor Strange 2 được kỳ vọng tiếp tục dẫn đầu doanh thu phòng vé và suất chiếu ở rạp. Cuối tuần trước, một rạp chiếu AMC ở thành phố New York, Mỹ đã chiếu hơn 60 suất Doctor Strange 2 chỉ trong một ngày. Điều này cho thấy sức ép của Marvel đối với chủ rạp gay gắt như thế nào.