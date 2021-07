Doanh thu Burberry tăng vượt trội sau làn sóng tẩy chay

Hãng thời trang Anh đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Trước đó, họ phải đối mặt với làn sóng tẩy chay.

Burberry cho biết doanh số bán hàng của hãng đã tăng trên mức trước đại dịch. Doanh thu bán lẻ trong 13 tuần (tính đến ngày 26/6) đã tăng 86% tức 662 triệu USD . Trong khi đó tại các cửa hàng, doanh số tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái và 1% so với khoảng thời gian hai năm trước.

Điều này có được là nhờ sự thúc đẩy của khách hàng mới, trẻ tuổi hơn và nhu cầu về túi xách, áo khoác.

"Chúng tôi đã có khởi đầu tuyệt vời cho năm tài chính. Bất chấp môi trường bên ngoài tiếp tục đầy thách thức, chúng tôi hài lòng với những tiến bộ", Marco Gobbetti - người đã tìm cách nâng tầm Burberry trong lĩnh vực xa xỉ và là CEO của hãng - chia sẻ.

Hoạt động truyền thông có sự góp mặt của những người nổi tiếng như cầu thủ bóng đá Marcus Rashford, người mẫu Kendall Jenner. Nhờ đó, nhiều người mua sắm trẻ tuổi chú ý hơn đến thương hiệu, bất chấp hạn chế về du lịch quốc tế gây ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Nhiều người mua sắm trẻ có nhu cầu về áo khoác và túi xách của hãng. Ảnh: Reuters.

Doanh số bán hàng nguyên giá tăng 121% so với năm 2020 và tăng 26% so với năm 2019. Trong khi đó, doanh thu bán hàng nguyên giá trực tuyến tăng hơn gấp đôi so với trước đại dịch.

Doanh số bán hàng trọn gói của đồ da và áo khoác ngoài như áo khoác, chăn bông tăng gấp đôi so với năm 2020. Doanh thu bán giày tăng ba con số so với cùng kỳ năm 2020.

Mức bán hàng tăng 146% so với cùng kỳ năm ngoái ở châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ và châu Phi. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, con số bán hàng tăng 27%. Đặc biệt ở châu Mỹ, mức bán hàng tăng 341%.

Dù vậy, các cửa hàng ở châu Âu tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng đóng cửa và lượng khách du lịch thấp.

Marco Gobbetti trở về Italy để lãnh đạo Ferragamo. Đây là công ty có trụ sở tại Italy, chuyên về giày dép, đồ da, đồng hồ do Thụy Sĩ sản xuất và đồ may sẵn dành cho nam và nữ.

Tin tức Marco Gobbetti rời Burberry khiến cổ phiếu của hãng giảm 10%. Ảnh: The New York Times.

Giám đốc tài chính Julie Brown cho biết thông báo của Marco Gobbetti gây bất ngờ. Song đây là quyết định cá nhân. Theo lời giám đốc tài chính, Marco Gobbetti ở lại cho đến cuối năm nay. Song cô từ chối cho biết liệu có nộp đơn xin thay thế vị trí của Marco Gobbetti hay không.

Marco Gobbetti được coi là ông hoàng xoay chuyển tình thế cho hãng thời trang Anh. Các nhà đầu tư đang đặt câu hỏi về khả năng của công ty trong việc thúc đẩy sự thay đổi chiến lược, khi không còn Marco Gobbetti đứng đầu.

Riccardo Tisci - nhà thiết kế được Marco Gobbetti đưa vào để hồi sinh thương hiệu - vẫn duy trì sự gắn bó. Các nhà đầu tư đã lo sợ anh nối gót CEO.

"Tisci vẫn hân hoan trước cơ hội truyền cảm hứng cho khách hàng thông qua dấu ấn của anh ấy đối với bản sắc thương hiệu. Chúng tôi tin tưởng vào vị trí của Tisci", Julie Brown chia sẻ.

Những sáng tạo của Tisci đã giúp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trong các danh mục chính, bao gồm đồ da và áo khoác.

Doanh thu của hãng thời trang Anh tăng dù từng đối mặt làn sóng tẩy chay. Ảnh: L'Officiel.