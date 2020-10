Doanh thu bán sách của Mỹ tăng

Doanh thu bán sách trong 9 tháng đầu năm tại Mỹ tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Hàng loạt cuốn sách được ra mắt vào mùa hè, sách về công bằng xã hội lên ngôi và nhu cầu tăng cao về sách giáo dục kết hợp giải trí cho trẻ em đã thúc đẩy doanh số bán sách in trong quý ba năm nay tại Mỹ.

Theo công ty nghiên cứu thị trường NPD BookScan, doanh thu bán sách in tăng 6,4% trong 9 tháng đầu năm, tính đến ngày 3/10.

Doanh số bán sách tại Mỹ vẫn tăng trong 9 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Michael Reynolds.

Doanh thu tăng 29,1% ở thể loại sách phi hư cấu cho trẻ em, chủ yếu là nhờ cuốn Big Preschool Workbook (bán được gần 649.000 bản) và My first Learn-to-Write Workbook của Crystal Radke (bán được hơn 595.000 bản).

Sách phi hư cấu cho thanh, thiếu niên tuy là mục nhỏ nhất trong 6 thể loại sách lớn, nó có sự tăng trưởng lớn nhất với hơn 2,5 triệu bản bán ra trong 9 tháng đầu năm 2020.

Tác phẩm Live của Sadie Robertson Huff là cuốn bán chạy nhất ở thể loại này (101.000 bản). Doanh số của thể loại sách trên cũng hưởng lợi từ sự phân loại nhầm sang dòng cuốn sách tô màu cho người lớn.

Ba cuốn từ trước của Huff bán được 120.000 bản và nhìn chung dòng sách tô màu cho người lớn vẫn gia tăng đều trong giai đoạn cách ly vì dịch Covid-19.

Hai cuốn sách đề cập vấn đề công bằng xã hội nằm trong 20 cuốn bán chạy nhất của năm 2020 tính đến nay, giúp doanh số của thể loại phi hư cấu cho người lớn tăng lên chóng mặt.

White Fragility của Robin Diangelo bán được hơn 777.000 bản, tính tới ngày 3/10. Cuốn How to Be an Antiracist của Ibram X. Kendi bán được 615.000 bản.

Cuốn Too Much and Never Enough của Mary L. Trump, cháu gái Tổng thống Trump, bán được hơn 1,1 triệu bản kể từ khi phát hành vào tháng 9.

Cuốn sách này cũng đang đứng đầu list tác phẩm bán chạy trong 9 tháng đầu năm nay. Cùng đó là cuốn In The Room Where It Happened của John Bolton, đã bán được 661.000 bản từ kể từ cuối tháng 6.

Hai phần sách tiếp theo của những bộ sách ăn khách đã giúp doanh số thể loại tiểu thuyết cho thanh, thiếu niên tăng 18,6%.

The Ballad of Songbirds and Snakes của Suzanne Collins, phần tiền truyện của Đấu trường sinh tử, đã bán được gần 1,1 triệu bản từ khi lên kệ vào tháng 5. Mặt trời lúc nửa đêm của Stephenie Meyer, phần mới của series Chạng vạng, bán được gần 985.000 bản, dù mới chỉ được xuất bản vào đầu tháng 8.

Doanh thu văn học thiếu nhi cũng tăng 9,5% trong giai đoạn này. Cuốn Grime and Punishment (tập 9 series Dog Man) của Dav Pilkey đứng số một ở thể loại này với gần 590.000 bản được bán ra, từ lúc phát hành vào ngày 1/9.

Cuốn Fetch 22 (tập 8 series Dog Man) của Pilkey xếp thứ hai, với khoảng 484.000 bản bán ra trong năm nay, kể từ khi xuất bản tháng 10/2019.

Doanh thu thể loại tiểu thuyết cho người lớn tăng 3,5% trong giai đoạn này nhờ hai đầu sách Where the Crawdads Sing và Little Fires Everywhere. Cùng đó, cuốn The Boy, the Mole, the Fox and the Horse của Charlie Mackesy bán được 448.000 bản. Cuốn American Dirt của Jeanine Cummins bán được hơn 445.000 bản.

Hai cuốn tiểu thuyết lấy thị trường xuất bản của Mỹ. Ảnh: Latte's and Literature.

Có thể thấy người Mỹ đọc nhiều sách trong thời điểm cách ly xã hội. Các đơn vị xuất bản cũng tận dụng thời điểm này để phát hành nhiều cuốn sách chất lượng và hấp dẫn với nhiều đối tượng độc giả.