Doanh thu ảm đạm của phòng vé Hàn Quốc dịp lễ Trung thu

Rạp phim Hàn Quốc hiện chủ yếu có phim nhập ngoại và tác phẩm cũ. Doanh thu hai phim Hàn mới phát hành cũng không khả quan.

Theo Variety, nhằm phục vụ nhu cầu của khán giả trong dịp lễ Trung thu, rạp chiếu phim tại Hàn Quốc đã tung ra một số tác phẩm mới. Trong đó, có 5 phim lọt vào top 10 tác phẩm đạt doanh thu cao, gồm hai phim Hàn On the Line và Miracle: Letters to the President, tác phẩm kinh dị Mỹ Malignant của James Wan và hai phim hoạt hình Nhật.

Kết quả kinh doanh không khả quan

Đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần 19/9 là tựa phim giật gân On the Line của hai đạo diễn Kim Gok và Kim Sun. On the Line soán ngôi quán quân phòng vé của bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), cuối tuần qua, rạp chiếu phim Hàn Quốc thu 6,16 triệu USD . Con số này tăng nhẹ so với 5,2 triệu USD trong dịp cuối tuần trước đó nhưng thấp hơn so với 7,9 triệu USD của tuần đầu tiên tháng 9 khi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings mới phát hành.

Doanh thu sau 5 ngày khởi chiếu của On the Line chỉ bằng 45% thành thích của Escape from Mogadishu ( 6,54 triệu USD ). Ảnh: KoBiz.

Tổng doanh thu phòng vé Hàn Quốc dịp cuối tuần 19/9 có thể coi là cơ sở giúp dự đoán thành bại của mùa phim lễ Trung thu 2021. Và con số hiện không chỉ ra nhiều tín hiệu khả quan.

On the Line chiếm 35,1% tổng doanh thu phòng vé cuối tuần với 2,16 triệu USD . Tác phẩm được trình chiếu tại 1.294 rạp trên khắp lãnh thổ Hàn Quốc. Sau 5 ngày phát hành, phim thu tổng cộng 2,94 triệu USD .

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings về nhì, thu 1,11 triệu USD ở tuần thứ ba trụ rạp. Tổng doanh thu tại Hàn Quốc của bom tấn Marvel Studios hiện cán mốc 12,4 triệu USD .

Bộ phim chính kịch Miracle: Letters to the President bán được 991.000 USD tiền vé sau ba ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu của phim sau 5 ngày lên 1,46 triệu USD . Phim được chiếu tại 1.196 cụm rạp. Tuy nhiên, doanh thu trung bình chia theo rạp của bộ phim chưa bằng một nửa thành tích của On the Line.

Hai tác phẩm tiếp theo xuất hiện trong top 5 phim ăn khách cuối tuần là các phim hoạt hình Nhật Bản Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle và Crayon Shin-chan: Scratch! Scribble Kingdom and Almost Four Heroes. Secrets of the Jungle thu 482.000 USD dịp cuối tuần và 610.000 USD sau 5 ngày. Con số lần lượt là 331.000 USD và 384.000 USD với Scribble Kingdom and Almost Four Heroes.

Phim nội địa được phát hành nhỏ giọt

Theo Variety, top 10 tác phẩm ăn khách tại Hàn Quốc tuần qua có nhiều điểm bất thường, cho thấy rạp chiếu phim xứ kim chi chưa thực sự hồi phục sau dịch bệnh. Hai trong số bốn tựa phim Hàn Quốc xuất hiện trên danh sách - Escape from Mogadishu ở vị trí thứ 6 và Hostage: Missing Celebiry xếp thứ 7 - đều đã phát hành từ giữa tháng 8.

Trong sáu bộ phim ngoại còn lại, chỉ có Pokémon the Movie, Crayon Shin-chan và Malignant là tác phẩm mới phát hành từ 15/9. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đã ra rạp từ ngày 1/9, còn Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) và Your Name (2016) đều được tái phát hành.

Miracle: Letters to the President có Yoona trong vai chính. Ảnh: KoBiz.

Top 10 phim ăn khách tuần qua chỉ ra phòng vé Hàn Quốc đang lôi kéo khán giả bằng các tựa phim ngoại và bom tấn nội địa cũ. Hồi tháng 8, Escape from Mogadishu từng đóng góp 76% vào tổng doanh thu 64,9 triệu USD của phòng vé Hàn Quốc. Đây cũng là tháng đầu tiên trong năm 2021 ghi nhận doanh thu phim nội địa Hàn Quốc vượt qua tác phẩm ngoại nhập.

Trong ba tuần đầu tháng 9, rạp chiếu phim Hàn Quốc chưa xuất hiện tác phẩm mới quy mô và tầm ảnh hưởng như Escape from Mogadishu. Một phần, nhà phát hành muốn tránh đụng độ với bom tấn Shang-Chi của Marvel Studios. Mặt khác, họ vẫn rất thận trọng trước tốc độ hồi phục của thị trường.

Top 10 phim ăn khách cuối tuần tại phòng vé Hàn Quốc ngay trước dịp nghỉ lễ Trung thu 2020, kéo dài từ 30/9-2/10, đón chào 3 phim nội địa mới phát hành gồm The Swordsman, Diva và Break the Silence: The Movie trên tổng số 6 phim. Dịp lễ Trung thu năm 2019, con số này là 4 tác phẩm trên tổng số 8 phim.

Kỳ nghỉ lễ Trung thu 2021 tại Hàn Quốc kéo dài trong ba ngày 20-22/9. Doanh thu rạp chiếu phim sau ba ngày này sẽ giúp các chuyên gia nhận định mức độ phục hồi của phòng vé Hàn Quốc. Nếu kết quả khả quan, các nhà phát hành sẽ có thêm tự tin để tung phim Hàn mới ra rạp trong ba tháng cuối năm.