Doanh số sách in tại Mỹ tăng mạnh

Năm 2021, lượng sách in bán ở Mỹ tăng 8,9% so với năm 2020. Đây được xem là mức tăng vượt bậc trong hơn 15 năm qua.

Mặc dù chịu những tác động tiêu cực không thể tránh khỏi vì đại dịch Covid-19, lần đầu tiên sau 17 năm (2004), thị trường sách in tại Mỹ ghi nhận doanh số kỷ lục với 825,7 triệu bản (thống kê từ công ty chuyên nghiên cứu thị trường NPD BookScan).

Đặc biệt, năm 2021 cũng ghi nhận tiểu thuyết đạt doanh thu đơn vị cao nhất trong các thể loại và đóng góp vào hơn 50% tổng mức tăng thị trường.

"Với tình hình khó khăn của ngành xuất bản tại Mỹ, mức tăng trưởng này là khá bất ngờ, kể từ lần đầu tiến hành đo lường. Đây là năm đầu tiên doanh số sách tăng trên 800 triệu đơn vị", trích báo cáo.

Tiểu thuyết dành cho tuổi thiếu niên có bước đột phá lớn

Theo thống kê từ NPD BookScan, doanh số sách in tăng vọt trong năm 2021 có sự đóng góp không nhỏ của phân khúc tiểu thuyết dành cho tuổi thiếu niên và sách đồ họa.

NPD BookScan chỉ ra doanh số bán sách in tại Mỹ năm 2021 đạt 825,7 triệu bản, tăng 8,9% so với năm 2020 (757,9 triệu bản) và tăng 19% so với năm 2019 (693,7 triệu bản).

Trong đó, phân khúc tiểu thuyết có bước nhảy vọt với doanh số tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2020. Đối với phân khúc phi hư cấu, doanh số sách in đạt đến con số ấn tượng là 323 triệu bản, tăng 14 triệu bản so với doanh thu của năm 2020.

Truyện tranh là phân khúc mang về doanh số cao trong năm 2021. Ảnh: Insider.

Theo cáo báo của NPD BookScan, một trong những phân khúc gây bất ngờ nhất là là thể loại siêu hư cấu dành cho trẻ em vì có mức sụt giảm mạnh, chỉ đạt 73 triệu bản, giảm đến 5 triệu bản so với năm 2020. Ngược lại, sách phi hư cấu dành cho trẻ em lại được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Mặt khác, truyện tranh cũng là phân khúc được các nhà nghiên cứu đánh giá có tác động mạnh đến doanh số 2021 với 220 triệu bản, chiếm 26,6% doanh số.

Theo NPD BookScan, doanh số bán sách in năm 2021 tăng vọt là bởi sự thúc đẩy của các nhà phát hành khi phần nào cảnh báo người tiêu dùng về sự thiếu hụt của chuỗi cung ứng. Việc này đã tạo nên làn sóng mua sắm sách vào thời điểm đầu và cuối năm.

Chưa kể, doanh số bán sách mùa xuân và thời điểm lễ cuối năm với hàng loạt các khuyến mãi lớn, chiến dịch thúc đẩy mua sắm đã khiến sức mua của người tiêu dùng tại Mỹ được phục hồi phần nào.

Truyện tranh bất ngờ đứng đầu danh sách bán chạy

Tác giả Dav Pilkey thống trị danh sách bán chạy nhất năm 2021 tại thị trường Mỹ với bộ truyện tranh Dog Man. Sách tiểu sử của cựu Tổng thống Obama ra mắt năm 2020, tiếp tục có lượng phát hành lớn.

Tạp chí Publishers Weekly đưa ra bảng xếp hạng sách in bán chạy nhất tại Mỹ. Tập 10 bộ truyện Dog Man, Mothering Heights, là sách mới bán chạy nhất trong năm 2021 với gần 1,3 triệu bản.

Dav Pilkey tiếp tục thành tích đáng chú ý. Tác giả này có ba trong số 25 sách in nói chung bán chạy nhất năm, có năm trong số 25 sách bán chạy trong danh mục sách in cho thiếu nhi.

Dù phải đóng cửa một thời gian, doanh số sách in vẫn cao. Ảnh: The New York Times.

Đứng thứ hai bảng xếp hạng là American Marxism của Mark R. Levin với hơn một triệu bản. Đây là tác phẩm phi hư cấu chính trị duy nhất lọt vào danh sách 25 sách bán chạy nhất. Jeff Kinney cũng có ba cuốn vào danh sách bán chạy. Trong đó, Big Shot, tập 16 bộ Diary of a Wimpy Kid đứng ở vị trí bán chạy thứ ba.

Theo báo cáo của NPD BookScan, doanh số bán sách hư cấu dành cho thanh thiếu niên đạt kết quả tốt trong năm 2021, tăng 9,6% so với năm 2020.

Các cuốn sách bán chạy đáng chú ý khác trong năm 2021 gồm: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse của Charlie Mackesy bán 954.000 bản; The Hill We Climb của Amanda Gorman, bài thơ được đọc trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, là tập thơ duy nhất lọt vào top 25 sách bán chạy, bán được gần 552.000 bản.

Năm 2021, chỉ có hai cuốn sách bán được hơn một triệu bản in, ít hơn năm cuốn so với năm 2020. Trong đó, A Promised Land, tập đầu trong bộ hồi ký của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bán được 2,5 triệu bản.

Dog Man, tác phẩm ăn khách tại Mỹ, là bộ truyện tranh hài hước của họa sĩ Dav Pilkey (cũng là tác giả của tập truyện Captain Underpants - Thuyền trưởng quần lót). Nhân vật chính của bộ truyện là sĩ quan cảnh sát tên là Dog Man, nửa người nửa chó.

Bộ truyện cuốn hút bạn đọc nhỏ tuổi với những tình tiết hài hước hòa trộn pha hành động gay cấn, xen lẫn chút lãng mạn. Đến nay, bộ sách đã có 10 tập được phát hành. Một số tập đầu của bộ truyện đã được phát hành tại Việt Nam.