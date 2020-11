Doanh số sách điện tử tại Anh tăng cao

Trong khi lượng sách in bán ra sụt giảm, doanh số sách điện tử, sách nói ở Anh đạt mức tăng trưởng cao.

Doanh số bán sách in của các nhà xuất bản Anh giảm 55 triệu bảng trong 6 tháng đầu năm, theo The Guardian. Nguyên nhân chính do nhiều phố, trường học đóng cửa trong đại dịch, lượng sách in sụt giảm.

Trong khi đó, sách điện tử (ebook) đạt mức tăng trưởng cao. Tại Anh, ebook từng được cho là “tương lai của đọc sách”, nhưng đi vào thoái trào khoảng 5 năm trở lại đây.

Thị trường sách điện tử tăng trưởng ở Anh. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm nay, doanh thu ebook tăng 17%, lên 144 triệu bảng. Dự đoán, con số này sẽ tiếp tục gia tăng, giúp doanh thu cả năm 2020 của ebook đạt mức tốt nhất kể từ 2015 (doanh số dưới 300 triệu bảng).

Doanh số sách nói (audiobook) tăng 42%, lên 56 triệu bảng trong nửa đầu năm. Ước tính, con số này sẽ đánh bại kỷ lục 97 triệu bảng đạt được vào năm 2019.

Doanh thu hết hợp hai định dạng ebook và audiobook sẽ giúp các nhà xuất bản Anh đạt doanh thu sách kỹ thuật số tốt nhất từ trước đến nay.

Stephen Lotinga - Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà xuất bản Anh, nơi tổng hợp số liệu bán sách - cho biết trong một năm đầy thách thức đối với ngành xuất bản ở Anh, sự tăng trưởng ở mảng kỹ thuật số phần nào cân bằng lại doanh số sụt giảm của sách in.

“Số liệu này nhấn mạnh bản chất lâu dài của sách và việc đọc, rằng độc giả tiếp tục đón nhận sách dưới mọi hình thức”, ông Stephen Lotinga nói.

Trong khi sách kỹ thuật số tăng, lượng sách in bán ra của các nhà xuất bản Anh giảm mạnh. 6 tháng đầu năm, doanh số bán sách in toàn cầu của các nhà xuất bản Anh giảm 17%, còn 1,1 tỷ bảng. Tại thị trường Anh, doanh số bán tất cả sách in đã giảm 11%, xuống còn 647 triệu bảng.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà xuất bản Anh cũng cho thấy thị hiếu của độc giả Anh trong thời gian giãn cách xã hội hồi đầu năm. Sách thiếu nhi, phi hư cấu trở nên phổ biến ở các định dạng. Thể loại duy nhất đạt tăng trưởng là tiểu thuyết.