Doanh số sách bìa mềm đại chúng sụt giảm mạnh

Tại Mỹ, định dạng sách bìa mềm, khổ nhỏ, giá rẻ liên tục giảm doanh số từ năm 2017 đến nay. Quản lý một số nhà xuất bản nêu thực trạng, chỉ ra nguyên nhân của tình trạng sụt giảm.

Theo Publishers Weekly, doanh số bán sách bìa mềm đại chúng tại Mỹ liên tục giảm từ năm 2017. Theo nghiên cứu của NPD BookScan, doanh số bán hàng theo đơn vị của dòng sách này đã giảm 31,5% vào năm 2021 so với năm 2017. Số liệu từ Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ, đưa ra sự sụt giảm doanh số tính theo đồng USD ở mức đáng lo ngại hơn, giảm 42,7% vào năm 2020. Cả hai bộ dữ liệu đều cho thấy sách bìa mềm đại chúng tiếp tục giảm mạnh hơn vào năm 2022.

Sách bìa mềm đại chúng (mass market paperback) là một trong ba dòng sách in chủ yếu tại thị trường xuất bản Mỹ (cùng sách bìa cứng hardcover và sách bìa mềm paperback). Với một tác phẩm được xuất bản, mass market paperback là định dạng ra sau sách bìa cứng và bìa mềm; thường chỉ những cuốn phổ thông có nhiều người mua mới có định dạng này. Mass market paperback có bìa mềm, khổ sách nhỏ hơn, giá rẻ hơn.

Liên tục sụt giảm doanh số

Trong quá khứ, định dạng bìa mềm đại chúng đã trải qua những thăng trầm. Tháng 10/2014, định dạng này đã cố gắng phục hồi trước cơn lũ của ebook giá rẻ, đặc biệt trong những lĩnh vực quan trọng như sách lãng mạn, sách khoa học viễn tưởng và sách giả tưởng.

Theo Craig Swinwood, Giám đốc điều hành của Harlequin (công ty con của HarperCollins), điểm thu hút nhất của dòng sách bìa mềm đại chúng đó là chúng có giá thấp.

Jennifer Long, Phó giám đốc Gallery Books Group, cho biết giá cả là sự “cân nhắc rất quan trọng” đối với một số độc giả. Tất cả nhà xuất bản tham gia thực hiện sách bìa mềm đại chúng đều nhận thức được độ nhạy cảm về giá cả của định dạng sách này. Một số đơn vị đã miễn cưỡng tăng giá sách định dạng này, vượt ngưỡng giới hạn 9,99 USD .

Sách Rich dad Poor dad phiên bản bìa mềm đại chúng (trái) nhỏ hơn phiên bản bìa mềm thương mại (phải). Ảnh: Gladreader.

Swinwood cho rằng trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao, chính “giới hạn giá” của định dạng này đã ảnh hưởng tới lợi nhuận của các nhà xuất bản, khiến lợi nhuận giảm khoảng 59%.

“Giới hạn giá” cũng chính là một lý do khiến các nhà xuất bản trên thị trường đại chúng cắt giảm sản lượng sách. Kristin McLean, nhà phân tích của NPD BookScan, cho biết một yếu tố dẫn đến sự sụt giảm cả sản lượng và doanh số bán sách trên thị trường bìa mềm đại chúng do sự chuyển dịch của thế hệ tác giả viết thể loại lãng mạn, bí ẩn, kinh dị (vốn là dòng sách thường in bìa mềm đại chúng). Theo đó, định dạng sách bìa mềm thương mại (trade paperback) đã có “sự phát triển vượt bậc” kể từ năm 2017 với các dòng sách lãng mạn, bí ẩn, kinh dị.

Kensington Publishing là đơn vị có 40 cuốn sách nằm trong danh sách bán chạy nhất trên thị trường bìa mềm đại chúng do Publishers Weekly xếp hạng vào năm 2021, chỉ xếp sau HarperCollins/Harlequin (145 đầu sách) và Penguin Random House (43). Steve Zacharius, Giám đốc điều hành của Kensington Publishing, cho biết sách bìa mềm thương mại giờ đây là một phần quan trọng trong chương trình xuất bản của đơn vị này. Tuy vậy, Kensington Publishing đã điều chỉnh những cuốn sách sẽ xuất bản ở định dạng đó dựa trên sở thích của người tiêu dùng.

Steve Zacharius ủng hộ luận điểm của McLean về sự dịch chuyển của các tác giả bìa mềm đại chúng sang các định dạng khác. Phó giám đốc Kensington Publishing giải thích rằng đơn vị ông đang xuất bản một số tác giả viễn tưởng, trinh thám trong định dạng bìa mềm thương mại và thậm chí là bìa cứng.

Đối với sách ở các thể loại khác, bìa mềm đại chúng vẫn là một định dạng quan trọng. Zacharius cho biết nhà xuất bản của ông đã thành công khi cung cấp định dạng bìa mềm thương mại; nhưng định dạng này tiếp cận một tệp độc giả khác, là những người không quan tâm đến giá cả khi mua.

Zacharius khẳng định bìa mềm đại chúng vẫn tiếp tục là định dạng chính của Kensington Publishing, miễn là độc giả tiếp tục ủng hộ dòng sách này. “Đối với những độc giả mua nhiều sách, mức giá của sách bìa mềm đại chúng là rất hấp dẫn”, Zacharius khẳng định.

Đối với Harlequin, bìa mềm đại chúng là một định dạng quan trọng để giới thiệu các tác giả mới - một công thức mà nhiều nhà xuất bản khác cũng áp dụng. “Công thức này vẫn phù hợp với chúng tôi”, Swinwood nói.

Giám đốc điều hành Harlequin cho biết khoảng 23% tác giả xuất hiện ở định dạng bìa mềm và bìa cứng thương mại của Harlequin đã xuất hiện ở bìa mềm đại chúng. Định dạng này vẫn là một cách hiệu quả để giới thiệu những cây bút mới.

Doanh thu sách bìa mềm đại chúng tại thị trường Mỹ sụt giảm qua các năm. Ảnh: Association of American Publishers.

Thách thức của sách bìa mềm đại chúng

Thách thức lớn nhất đối với sách bìa mềm đại chúng, theo Swinwood, là làm sao để các nhà bán lẻ quan tâm tới định dạng này, trưng bày một lượng đủ lớn trong cửa hàng nhằm thu hút bạn đọc.

Bên cạnh các hiệu sách, những nhà bán lẻ như Walmart, cửa hàng tạp hóa truyền thống… cũng là nơi phân phối quan trọng của sách bìa mềm đại chúng.

Swinwood cho biết nếu một cửa hàng không có không gian cho bìa mềm đại chúng đủ lớn, thì khách hàng có xu hướng tin rằng không gian đó không đáng ghé thăm.

Markus Dohle, Giám đốc điều hành Penguin Random House, cho biết khi doanh số bán sách bìa mềm đại chúng giảm, các cửa hàng bán lẻ đã cắt giảm không gian dành riêng cho định dạng sách này.

Để giữ cho các nhà bán lẻ bày bán sách bìa mềm đại chúng, HarperCollins đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về định dạng này. Swinwood cho biết họ nhận thấy 74% người mua sách in thích bìa mềm đại chúng và đó là nền tảng của việc cung cấp sách của bất kỳ nhà bán lẻ nào.

Theo HarperCollins, người tiêu dùng thường sẽ quyết định mua sắm ở đâu dựa trên chất lượng của bộ phận bán sách của nhà bán lẻ. Người đọc sách bìa mềm đại chúng cũng có xu hướng đọc nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn cho sách so với người đọc các định dạng khác.

Nghiên cứu cho thấy độc giả sách bìa mềm đại chúng cũng thúc đẩy chi tiêu gia tăng ở nơi họ mua sắm. Trên toàn bộ các nhà bán lẻ, nhiều người ghé qua cửa hàng do nhu cầu mua sách, dẫn đến chi tiêu bổ sung cho các mặt hàng không phải sách trong những chuyến đi đó.

Tất cả nhà xuất bản cho biết họ sẽ tiếp tục xuất bản sách bìa mềm đại chúng miễn là người tiêu dùng ủng hộ nó. Tuy vậy, họ tỏ ra hoài nghi với nhận định lạm phát gia tăng sẽ thúc đẩy doanh số phục hồi đối với định dạng sách giá rẻ.

Các đơn vị này cũng hoài nghi rằng lạm phát gia tăng sẽ làm phục hồi doanh thu đối với định dạng sách giá rẻ. Jennifer Long cho rằng nhiều khả năng người tiêu dùng “sẽ mua ít sách hơn và chuyển đến thư viện địa phương của họ khi giá sách ở tất cả định dạng tiếp tục tăng”.

Tuy vậy, ReaderLink, nhà phân phối lớn nhất của sách bìa mềm đại chúng, vẫn hy vọng vào sự phục hồi của định dạng này. David Barker, Giám đốc điều hành và tiếp thị tại ReaderLink, nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, việc giảm doanh số là kết quả của các vấn đề về chuỗi cung ứng và năng lực in ấn không đáp ứng được nhu cầu, chứ không phải do người tiêu dùng không quan tâm đến định dạng này”.