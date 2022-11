Doanh số iPhone tại Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á

Doanh số bán iPhone tại Việt Nam tăng nhanh, tỏ ra vượt trội các quốc gia lân cận trong khu vực Đông Nam Á.

Doanh số iPhone tại Việt Nam tăng trưởng 3 con số so với cùng kỳ. Ảnh: Phương Lâm.

Trong báo cáo doanh số điện thoại cao cấp ở khu vực Đông Nam Á từ Counterpoint Research, công ty phân tích nhận định Việt Nam đang là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với mặt hàng iPhone. Dữ liệu cho thấy riêng mảng smartphone cao cấp trong nước đã tăng trưởng 75% trong quý II.

Đồng thời, iPhone của Apple là động lực phát triển chính ở mảng điện thoại thông minh đắt tiền.

Trong quý III, các lô hàng điện thoại thông minh của toàn Đông Nam Á đã giảm 10% về số lượng. Riêng phân khúc điện thoại cao cấp, giá trên 400 USD tăng trưởng ngược dòng.

Doanh số smartphone tại Việt Nam trong quý III Dữ liệu: IDC Nhãn Samsung Oppo Xiaomi Apple vivo Khác Hãng chiếc 1088100 691200 476000 382800 317000 241700

“Trong khi các lô hàng của Samsung giảm 13% so với cùng kỳ, Apple lại tăng 63% tại toàn bộ thị trường trọng điểm. Trong đó, Việt Nam dường như bắt lấy tốc độ phát triển doanh số iPhone nhanh hơn các nước láng giềng”, chuyên gia của Counterpoint Research nhận định.

Đồng thời, Việt Nam, cùng Indonesia, Thái Lan, Philippines là 4 thị trường trọng điểm của các thương hiệu smartphone trong khu vực.

Lý giải về sự tăng trưởng ngược dòng ở phân khúc điện thoại cao cấp tại Đông Nam Á, ông Glen Cardoza, nhà phân tích của Counterpoint Research cho rằng việc các nước tăng lãi suất và lạm phát ở mức 5% chưa đáng báo động nhưng có ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Trong khi đó, nhóm khách hàng thu nhập cao ít bị tác động hơn, giúp duy trì tăng trưởng.

Trong báo cáo doanh số smartphone quý III tại Việt Nam do IDC công bố, Apple là thương hiệu có mức tăng trưởng tốt nhất so với cùng kỳ 2021. Thương hiệu này bán được 382.800 chiếc điện thoại, nhiều hơn 73,3% quý III/2021, với khoảng 140.100 máy. Tuy nhiên, lượng iPhone bán ra từ tháng 7 đến tháng 9 vẫn giảm 11% so với quý II.

“Mức giảm so với quý trước là do các đại lý thanh lý tồn kho, chuẩn bị ra mắt iPhone 14 vào tháng 10. Sự hỗ trợ của Apple cho các đơn vị bán lẻ bằng chính sách phân phối và chiết khấu giá giúp tăng lượng hàng chính hãng và giảm iPhone xách tay từ nước ngoài”, IDC nhận định.

Tuy nhiên về mặt thị phần, Apple bị đẩy xuống vị trí thứ 4. Trong quý III, Xiaomi và Oppo giới thiệu các mẫu điện thoại tầm trung mới với doanh số khá tốt. Riêng Samsung sụt giảm 5,4% lượng máy bán ra. Nhưng công ty này vẫn vững vàng ở vị trí dẫn đầu thị trường di động, bỏ xa các đối thủ.

Ngoài ra, IDC cho biết dòng điện thoại gập cao cấp của Samsung, Galaxy Z Flip4 và Z Fold4 cũng đạt doanh số bán tốt tại Việt Nam, tăng gấp 3 lần thế hệ tiền nhiệm.

Tại các nhà bán lẻ Việt Nam, iPhone là sản phẩm chủ lực, đóng góp nhiều doanh thu, lợi nhuận. Các model điện thoại Apple thường không lọt vào nhóm điện thoại bán chạy, vốn được lấp đầy bởi các mẫu điện thoại phổ thông, giá rẻ. Tuy nhiên, iPhone lại dẫn đầu ở hạng mục doanh thu bởi giá trị cao.

Với mức tăng trưởng 2-3 chữ số, CEO Tim Cook và các lãnh đạo Apple thường xuyên nhắc đến Việt Nam như một thị trường mới nổi của công ty trên toàn cầu. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ của Táo khuyết dành cho người dùng trong nước vẫn dưới chuẩn. iPhone 14 chính hãng được bán ra trễ hơn các thị trường khác khoảng một tháng và liên tục trong tình trạng thiếu hàng.