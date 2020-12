Doanh số Hilux 2020 tháng 11 tiếp tục tăng

Hilux 2020 có sự đổi mớingoại hình, khả năng vận hành vượt địa hình, thừa hưởng tính năng an toàn của Toyota. Mẫu xe có mức tăng trưởng lớn trong tháng 11.

Trong phân khúc bán tải tại Việt Nam, Hilux là một trong những mẫu xe được ưa chuộng hàng đầu, chinh phục đa dạng nhóm khách hàng. Phiên bản 2020 của Hilux với nhiều những đổi thay nội - ngoại thất và khả năng vận hành lần nữa giúp mẫu xe bán tải của Toyota tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường.

Doanh số Hilux tháng 11 đạt mức 422 xe bán ra, tăng gấp đôi so với trung bình các tháng trước đó. Các đại lý Toyota trên toàn quốc cũng nhận nhiều đơn đặt hàng. Điều này cho thấy, Toyota không ngừng lắng nghe và thay đổi những chiếc xe của mình, để bắt kịp xu hướng người tiêu dùng.

Doanh số Hilux tháng 11 đạt mức 422 xe bán ra, tăng gấp đôi so với trung bình các tháng trước đó.

Với Hilux 2020, những điều chỉnh ở thiết kế bề ngoài khiến xe hầm hố hơn, điều những phiên bản trước chưa làm được.

Phiên bản cao cấp nhất Adventure sở hữu hệ thống đèn pha với công nghệ Bi-LED cùng mâm hợp kim 18 inch nổi bật. Nội thất của Hilux mới sang trọng như trên những chiếc SUV cao cấp, với màn hình giải trí 8 inch, kết nối Apple Carplay/Android Auto, thay thế 4 loa ở bản cũ thành 9 loa JBL, mang đến sự tiện nghi cũng như không gian thư giãn cho khoang lái. Xe cũng được trang bị hệ thống định vị Navigation hỗ trợ người lái trên mọi hành trình, phù hợp với những ai thích khám phá vùng đất mới.

Thiết kế Hilux 2020 hầm hố hơn.

Điểm nổi bật trên Hilux 2020 là công nghệ an toàn mới nhất của Toyota toàn cầu mang tên TSS. Đây là tổ hợp hệ thống hỗ trợ người lái, mang đến sự an toàn tối đa, ngăn tai nạn đáng tiếc, giúp người lái an tâm trên mọi hành trình. TSS trên Hilux gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS); hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDA); hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC).

Ngoài ra, Hilux 2020 còn sở hữu 6 cảm biến xung quanh xe (2 trước, 2 sau, 2 góc sau), 7 túi khí cùng hàng loạt các hệ thống an toàn như phanh ABS, EBD, BA, HAC, A-TRC, DAC… trở thành chiếc xe đạt tiêu chuẩn 5 sao về an toàn của Asean NCAP.

Điểm nổi bật trên Hilux 2020 là công nghệ an toàn mới nhất của Toyota toàn cầu mang tên TSS.

Trong vận hành, Hilux mới cũng có nhiều cải tiến. Với công nghệ điều khiển turbo biến thiên (Variable Nozzle Turborcharger) cải thiện công suất tối đa lên 201 mã lực trên phiên bản Adventure, mô-men xoắn 500 Nm nhưng tiết kiệm nhiên liệu hơn 4% so với phiên bản trước.

Trợ lực lái thủy lực theo tốc độ biến thiên (Variable Flow Control) cũng được trang bị trên Hilux mới, tăng cường cảm giác lái hứng khởi. Hệ thống gài cầu điện tử với khoá vi sai cầu sau cùng các chế độ lái khác nhau giúp người lái chinh phục mọi hành trình, cả những cung đường off-road khó nhằn nhất.

Phiên bản Hilux mới tăng cường cảm giác lái hứng khởi.

Hilux là một trong những mẫu xe bán tải bán chạy nhất thế giới, là “chiếc xe không thể phá huỷ” trong cuộc thử nghiệm trong các điều kiện khắc nghiệt được thực hiện bởi Top Gear vào năm 2010 đối với một chiếc xe Hilux 1998. Lịch sử hơn 50 năm cùng hơn 17 triệu chiếc xe được bán ra tại hơn 180 quốc gia trên thế giới đủ là minh chứng cho thành công của hãng, cũng như sự tin tưởng của người tiêu dùng với mẫu bán tải này.

Độc giả tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.