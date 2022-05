Doanh số của Toyota sụt giảm do thiếu chip và ảnh hưởng của đại dịch

Toyota đã không thực hiện được kế hoạch sản xuất 750.000 xe trên toàn thế giới trước đó, do việc thiếu chất bán dẫn trong toàn ngành và tình trạng phong tỏa ở Thượng Hải.

Mới đây, nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Toyota Motor Corporation cho biết doanh số bán ôtô của công ty đã giảm 11% trong tháng 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota đã không thực hiện được kế hoạch sản xuất 750.000 xe trên toàn thế giới trước đó do việc thiếu chất bán dẫn trong toàn ngành và tình trạng phong tỏa ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo thông tin có được, sản lượng toàn cầu của Toyota đã giảm 9,1% xuống còn 692.259 xe trong tháng 4, so với tháng 4 năm 2021. Doanh số toàn cầu của hãng xe này đã giảm 11,1% trong tháng 4 so với năm ngoái xuống còn 763.708 chiếc, đánh dấu sự sụt giảm trong tháng thứ tám liên tiếp.

Toyota cho biết doanh số bán hàng ở nội địa Nhật, không bao gồm doanh số của Daihatsu và Hino Motors cũng đã giảm gần 17% xuống còn 103.143 xe.

Nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới cho biết họ đã bỏ lỡ các mục tiêu sản xuất năm nay do sự thiếu hụt linh kiện trong toàn ngành cùng với sự gián đoạn của đại dịch, làm chậm sự phục hồi của công ty sau hai năm bị chậm tiến độ.

Thứ Ba tuần trước, Toyota cho biết họ sẽ cắt giảm kế hoạch sản xuất toàn cầu 100.000 xe do tình trạng khan hiếm chất bán dẫn và giảm số xe được sản xuất xuống còn 850.000 chiếc cho tháng 6 do tình trạng thiếu chip trong toàn ngành. Nhà sản xuất cũng đưa ra kế hoạch cắt giảm sản lượng 150.000 chiếc trong tháng 4 nhưng không thay đổi kế hoạch sản xuất 9,7 triệu chiếc trên toàn thế giới.

Giống như các nhà sản xuất ôtô và công ty công nghệ khác, Toyota buộc phải cắt giảm sản lượng do thiếu vi mạch. Các linh kiện khan hiếm được sử dụng trong các sản phẩm khác nhau, bao gồm xe cộ, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác.

Vào tháng 4 năm nay, doanh số bán hàng tại Nhật của Toyota đã giảm 16,8% so với năm 2021 xuống còn 103.143 chiếc (bao gồm cả xe tải nhỏ). Sản lượng của hãng giảm 9,0% xuống còn 243.425 xe trong tháng báo cáo. Doanh số bán ôtô ở nước ngoài của hãng giảm 10,2% xuống 660.565 chiếc, trong khi sản lượng giảm 9,1% xuống 448.834 chiếc.

Trong khu vực, doanh số bán hàng của Toyota tại Trung Quốc giảm 30,7% xuống 111.134 chiếc do lệnh phong tỏa ở Thượng Hải. Sản lượng ở đất nước tỷ dân giảm 33,8% xuống còn 93.297 chiếc. Tại Bắc Mỹ, doanh số bán hàng đã giảm 19,7% xuống 218,834 chiếc trong tháng 4 so với một năm trước đó, trong khi sản lượng giảm 7,1% xuống 153,154 đơn vị do thiếu vi mạch.