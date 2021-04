Doanh số bán sách tăng mạnh tại Anh

Nhiều hiệu sách tại Anh chia sẻ khách hàng “hành động như những đứa trẻ trong cửa hàng đồ ngọt”. Điều này giúp doanh số bán sách in tăng trong tuần đầu tiên sau phong tỏa.

Theo lộ trình nới lỏng phong tỏa của chính phủ Anh, các hiệu sách trên khắp nước Anh và xứ Wales đã mở cửa vào ngày 12/4, lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái.

Đơn vị theo dõi doanh số bán sách Nielsen BookScan thông tin thị trường sách in tại Anh tăng trưởng 33% về số lượng trong tuần qua. Tổng cộng 3,7 triệu cuốn sách đã được bán từ ngày 12 đến 17/4.

Doanh thu của các hiệu sách tại Anh ghi nhận tín hiệu tích cực đáng kể. Ảnh: Paul Angel.

Kate Skipper, COO của chuỗi tiệm sách Waterstones, cho biết: “Việc được mở cửa một lần nữa là điều vô cùng vui mừng. Được quay lại với các giá sách, chạm vào sách và nói về sách là điều tuyệt nhất. Việc được giới thiệu các cuốn sách cũng là điều mà tôi nghĩ rằng tất cả đều rất khao khát”.

Công ty đã mở lại 243 hiệu sách ở Anh và xứ Wales, đồng thời dự kiến ​​mở các cửa hiệu ở Scotland và Bắc Ireland từ tuần tới.

Tại chuỗi cửa hiệu này, cuốn tiểu thuyết Hamnet của Maggie O'Farrell, kể về cái chết của đứa con trai nhỏ của Shakespeare, là tác phẩm ăn khách nhất tuần trước, cùng cuốn The Dinner Guest của BP Walter, The Midnight Library của Matt Haig, Klara and the Sun của Kazuo Ishiguro và cuốn hồi ký The Madness of Grief của Richard Coles.

Skipper cho biết: “Chúng tôi đã có đội ngũ nhân viên từ tuần trước… Nhiều người thực sự vui mừng khi được trở lại hiệu sách”.

Độc giả vui mừng khi được chạm tay vào các cuốn sách. Ảnh: Getty Images.

Paul Angel, chủ sở hữu hiệu sách Westbourne Bookshop ở Bournemouth, cũng đồng ý với ý kiến trên.

“Chúng tôi có một tuần đầu tiên bán hàng tuyệt vời. Thật vui khi được gặp lại một số gương mặt thân quen. Chúng tôi đã lo lắng về một số khách hàng lớn tuổi khi trước đó việc thường xuyên đến hiệu sách là hoạt động quan trọng trong tuần của họ”.

Tại Holmfirth, West Yorkshire, James Ashmore, chủ hiệu sách Read, nói: “Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi bước qua cánh cửa. Họ ra về với những cuốn sách mà không nghĩ sẽ mua khi đến. Điều này do họ có cơ hội đọc qua, trò chuyện và nghe đề xuất của chúng tôi. Doanh số bán hàng rất tốt".

Năm 2020, doanh số bán sách ở Anh đạt mức cao nhất trong vòng 8 năm, với 202 triệu bản sách cứng được bán ra, bất chấp các cửa hàng phải mở và đóng cửa theo lệnh phong toả của chính phủ Anh.

Trong khi lợi nhuận sách của những gã khổng lồ bán lẻ như Amazon đạt mức kỷ lục, các nhà xuất bản lớn cũng thu lợi nhuận tốt. Nhiều hiệu sách nhỏ cũng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng địa phương.