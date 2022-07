Doanh số bán sách LGBT tăng vọt

Doanh số bán sách LGBT năm 2021 đã tăng gấp đôi năm 2020. Riêng tại Mỹ năm 2021, số sách bán LGBT bán ra lên đến khoảng 850.000 cuốn. Con số này tiếp tục tăng mạnh trong năm nay.

Những năm gần đây, ngành xuất bản đa dạng hóa nội dung, tác giả mạnh dạn viết nhiều hơn về các cộng đồng thiểu số. Đồng thời, độc giả cũng có nhu cầu đọc sách có những đại diện đa dạng hơn. Ngành xuất bản thế giới trong năm qua chứng kiến sự tăng vọt của doanh số sách viết về LGBT.

Trong đó, nổi bật có thể kể đến những cái tên như Heartstopper (tạm dịch: Trái tim ngừng nhịp) của nhà văn, họa sĩ Alice Oseman và They both die at the end (Tạm dịch: Cuối truyện họ đều chết) của nhà văn Adam Silvera.

Bìa sách và hình ảnh trong phim chuyển thể Heartstopper. Ảnh: Pride.

Theo công ty nghiên cứu thị trường NPD Group, doanh số bán sách LGBT năm 2021 đã tăng gấp đôi năm 2020. Tính riêng tại Mỹ năm 2021, số sách bán LGBT bán ra lên đến khoảng 850.000 cuốn. Đến nay, con số vẫn tiếp tục tăng tới 39%.

Nhà phân tích ngành sách của NPD Kristen McLean cho rằng đây là cơ hội để các nhà xuất bản nắm bắt và mở rộng các chủ đề ở nhiều lĩnh vực khác trên thị trường. Đặc biệt, xu hướng của giới trẻ ngày nay là cởi mở và dễ hòa nhập hơn với sự đa dạng giới và các xu hướng tính dục.

Ở khu vực văn học cho tuổi mới lớn (Young Adult Fiction), theo NPD, cuốn They both die at the end là tiểu thuyết LGBT có doanh thu cao nhất, xuất hiện trong danh sách bán chạy của USA Today vào tháng 2/2018 và ở yên trong danh sách này suốt 69 tuần. Những năm gần đây, cuốn Simon vs the homosapien agenda nổi bật trong danh sách tác phẩm chủ đề LGBT, tác phẩm đã có phim chuyển thể và đã có bản dịch tiếng Việt là Nhật ký bí mật của Simon.

Bộ truyện Heartstopper vừa qua được Netflix chuyển thể thành phim dài tập tạo cơn sốt trên khắp thế giới. Tiểu thuyết The song of Achilles cũng là một hiện tượng bùng nổ trên Tiktok, bản dịch tiếng Việt mang tên Trường ca Achilles cũng được độc giả đón nhận nhiệt tình.

Sách Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian tạo hiện tượng trong làng sách Việt hồi đầu năm. Ảnh: N.N.

Không bùng nổ bằng nhưng cũng ấn tượng không kém, dòng văn học cho người trưởng thành (Adult Fiction) cũng có nhiều đại diện LGBT. Tiểu thuyết On earth we’re briefly gorgeous của nhà văn người Mỹ gốc Việt Ocean Vương là một hiện tượng văn học lớn năm 2021. Sau khi được dịch giả Khánh Nguyên dịch ra tiếng Việt, Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian cũng trở thành một cái tên gây tiếng vang trong làng sách Việt.

“Giống như chính xã hội đa dạng được phản ánh trong tiểu thuyết LGBT, dòng sách này dần xâm chiếm tất cả thể loại hư cấu. Trước đây, sách về LGBT vốn chỉ là một khu vực nhỏ, giờ đã trở thành một danh mục lớn, tiếp cận tới đông đảo đại chúng, và có nhiều đầu sách dẫn đầu các danh sách bán chạy trong năm, lan truyền khắp mọi thế hệ độc giả. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng", nhà nghiên cứu thị trường của NPD cho biết.

Tờ New York Times cũng nhận thấy làn sóng này và cho rằng hiện tượng này phản ánh một sự chuyển dịch văn hóa lớn. Các nhân vật LGBT không còn bị đóng khung làm nhân vật phụ, trong những hình mẫu nặng định kiến và phải chịu những kết cục đau buồn nữa. Giờ đây, bạn đọc dễ bắt gặp nhân vật chính của cuốn sách là LGBT, họ hạnh phúc và có kết cục tốt đẹp.

Trả lời phỏng vấn với New York Times, Laynie Rose Rizer, trợ lý giám đốc cửa hàng tại East City Bookshop ở Washington, D.C, cho biết: “Mọi người muốn được nhìn thấy chính họ trong cuốn sách. Khách hàng sẽ đến hiệu sách và hỏi mua một sách gì đó về đồng tính và hạnh phúc. Và tôi có thể cho họ tới 10 lựa chọn".