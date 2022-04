Doanh số bán sách in tại Mỹ giảm

Thị trường xuất bản lớn nhất thế giới có sự sụt giảm đáng kể so với năm 2021. “Sự bùng nổ doanh số bán sách đã kết thúc”, tờ Publishers Weekly nhận định.

Theo số liệu từ NPD BookScan - đơn vị chuyên thống kê thị trường xuất bản - trong quý đầu năm nay, doanh số bán đơn vị sách in tại Mỹ giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số sách bán ra đạt 183,9 triệu cuốn, giảm so với con số 201,9 triệu cuốn trong quý đầu năm 2021.

Tạp chí Publishers Weekly nhận định doanh số sụt giảm là do 4 tháng đầu năm 2021 thị trường sách tại Mỹ tăng trưởng mạnh so với năm 2020. Dù vậy, số sách bán ra năm nay vẫn tăng trưởng 16% so với quý đầu năm 2020.

Số sách bán ra tại Mỹ trong quý đầu năm nay giảm so với cùng kỳ 2021. Ảnh: Pixels Digital.

Hạng mục duy nhất tăng trưởng trong quý là tiểu thuyết cho người lớn. It Ends with Us đã bán được hơn 400.000 bản trong quý đầu tiên, đứng đầu thể loại tiểu thuyết. Verity với 312.000 bản được bán ra và Reminders of Him bán ra khoảng 235.000 bản.

Hạng mục lớn nhất của thị trường, sách phi hư cấu dành cho người lớn, sụt giảm doanh số 10,7%. Cuốn sách Atomic Habits của James Clear đã bán được hơn 411.000 bản, trở thành sách bán chạy nhất trong quý.

Trong quý đầu năm 2021, cuốn sách này từng bán được 231.000 bản. Các danh mục phụ trong thể loại phi hư cấu đều giảm doanh số. Trong đó, sách tôn giáo giảm 0,5%, sách tiểu sử - tự truyện - hồi ký giảm hơn 19% so với năm 2021.

Doanh số bán đơn vị sách in ở hạng mục tiểu thuyết cho thanh, thiếu niên giảm 14,2%. Nguyên nhân sụt giảm do năm 2021, nhiều đầu sách đạt lượng phát hành lớn.

Một năm trước, doanh số bán các tựa sách của Dr. Seuss tăng vọt sau khi công ty Dr. Seuss Enterprises thông báo ngừng xuất bản 6 cuốn trong gia tài sách mà tác giả để lại.

Bên cạnh đó, cuốn sách của Dav Pilkey, Mothering Heights (tập 10 bộ Dog Man) bán hơn 411.000 bản trong quý đầu năm 2021.

Hạng mục sách phi hư cấu dành cho thanh, thiếu niên cũng giảm 15% trong quý. Sách cho lứa tuổi trưởng thành gần như không thay đổi trong quý đầu, doanh số bán sách hư cấu giảm 1,2% và sách phi hư cấu tăng 0,1%.

Thị trường sách bìa mềm có sự sụt giảm đáng báo động, giảm 21%.