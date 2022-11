Doanh số bán nhà tại Mỹ giảm 9 tháng liên tiếp

Doanh số bán nhà tại Mỹ đã giảm trong 9 tháng liên tiếp do lãi suất vay thế chấp tăng cao và các nhà đầu tư muốn giữ tiền, tránh đầu tư vào thời điểm này.

Các nhà đầu tư đang rút khỏi thị trường bất động sản Mỹ. Ảnh: Morning Brew.

Theo dữ liệu từ công ty môi giới bất động sản Redfin, trong quý III năm nay, lượng mua nhà tại Mỹ của các nhà đầu tư đã giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ cuộc Đại suy thoái năm 2008, ngoại trừ giai đoạn đình trệ ngắn là hai tháng đầu của đại dịch Covid-19 năm 2020.

Sự sụt giảm doanh số bán nhà từ các nhà đầu tư đã vượt sự sụt giảm trong tổng giao dịch mua nhà, vốn đã giảm khoảng 27% trong quý III. Thị phần của các nhà đầu tư cũng giảm từ 18,2% một năm trước xuống còn 17,5%. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn cao hơn so với tỷ lệ 15% trước đại dịch.

Sheharyar Bokhari, chuyên viên kinh tế tại Redfin, cho biết có rất ít khả năng các nhà đầu tư quay trở lại thị trường sớm và giá nhà cần phải giảm sâu hơn nữa mới có thể thu hút họ quay trở lại. "Tuy nhiên, vẫn sẽ có tin tốt cho người dân, vì họ không phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà đầu tư giàu tiền mặt như năm ngoái”.

Dù vậy, người dân vẫn phải đối mặt với lãi suất vay thế chấp cao hơn và tình trạng thiếu nhà giá rẻ để bán. Các nhà đầu tư có xu hướng xoay vòng dòng tiền tốt hơn so với người mua truyền thống, vì vậy họ không bị ảnh hưởng nhiều bởi lãi suất vay thế chấp.

Hiện tại, giá nhà tại Mỹ vẫn cao hơn so với một năm trước, nhưng mức tăng hàng năm đang giảm với tốc độ nhanh. Chỉ số giá nhà quốc gia của S&P CoreLogic Case-Shiller đã tăng 13% trong tháng 8, nhưng con số này đã giảm so với mức tăng hàng năm 15,6% trong tháng 7.

Craig Lazzara, Giám đốc điều hành của S&P DJI, cho biết chênh lệch âm 2,6% giữa hai tháng 7 và 8 là mức giảm lớn nhất trong lịch sử. Hơn nữa, dữ liệu này cho thấy tốc độ tăng giá nhà đã đạt đỉnh vào đầu năm nay và sẽ giảm dần đến cuối năm.

Tuy nhiên, những nhà đầu tư còn ở lại thị trường vẫn đang trả giá cao hơn so với năm ngoái. Trung bình giá nhà được mua bởi các nhà đầu tư trong quý III vào khoảng 451.000 USD , tăng 6,4% so với một năm trước, nhưng giảm 4,3% so với quý II.

Theo khu vực, các bang tại Mỹ chứng kiến ​​sự sụt giảm giao dịch nhiều nhất là Phoenix, Arizona, Portland, Oregon, Sacramento, California và Atlanta, Georgia.

Tất cả thị trường kể trên đều là những thị trường nóng nhất trong đại dịch, nhưng hiện phải chứng kiến ​​​​sự sụt giảm mạnh nhất.

Miami cũng chứng kiến ​​sự sụt giảm đáng kể về số lượng nhà đầu tư, cho thấy ngay cả sức hút của Vành đai Mặt trời cuối cùng cũng phải sụt giảm trước lạm phát.