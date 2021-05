Doanh số bán lẻ, lạm phát của Việt Nam leo dốc trong tháng 4

Nhu cầu tiêu dùng phục hồi thúc đẩy doanh số bán lẻ và chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam gia tăng trong tháng 4/2021. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục mở rộng mạnh mẽ.

Theo báo cáo "Cập nhật Tình hình Kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5/2021" của Ngân hàng Thế giới (WB), sản xuất công nghiệp tháng 4/2021 của Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng mạnh, trong khi doanh số bán lẻ phục hồi sau hai tháng giảm liên tiếp.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,1% (so với tháng trước) và 24,1% (so với cùng kỳ năm trước) vào tháng 4/2021. Tốc độ tăng trưởng cao phần lớn bởi hiệu ứng cơ sở thấp do hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt phong toả liên quan đến đại dịch trong tháng 4/2020.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cũng phản ánh sự phục hồi của tiêu dùng trong nước bên cạnh nhu cầu cao về các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao từ khu vực kinh tế đối ngoại.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục mở rộng nhờ nhu cầu vững chắc trên thị trường thế giới và nhu cầu trong nước đang phục hồi. Ảnh: WB.

Doanh số bán lẻ tháng 4/2021 tăng 2,3% so với tháng trước, cho thấy nhu cầu tiêu dùng đã phục hồi phần nào từ sau đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ ba hồi cuối tháng 1/2021. Sự phục hồi này nhờ mức tăng trường 1,9% (so với tháng trước) của doanh số bán lẻ hàng hóa, trong khi dịch vụ tăng 3,8% (so với tháng trước).

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm nhẹ 3,4% (so với tháng trước), nhập khẩu tiếp tục tăng 2,6% trong tháng 4 năm 2020. Trong 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu tăng lần lượt 26% và 31% (so với cùng kỳ năm trước).

Tăng trưởng thương mại được thúc đẩy bởi sự phục hồi kinh tế của Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), ASEAN và Hàn Quốc. Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chậm lại sau hai tháng tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,5% (so với tháng trước), chủ yếu do giá hàng tiêu dùng tăng cao, bao gồm thực phẩm, đồ uống và thuốc lá, quần áo, đồ dùng và thiết bị gia dụng. WB nhận định điều này phản ánh sự phục hồi trong tiêu dùng của các hộ gia đình sau đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ ba ở trong nước.

Lạm phát tăng tốc trong tháng 4/2021 do nhu cầu tiêu dùng phục hồi sau khi làn sóng dịch Covid-19 thứ ba được kiểm soát. Ảnh: WB.

Theo WB, đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ tư đã làm gia tăng mạnh các ca nhiễm trong cộng đồng, buộc Chính phủ phải đóng cửa trường học ở nhiều tỉnh và tái áp dụng các biện pháp phòng ngừa về y tế và hạn chế đi lại.

Các hoạt động kinh tế trong nước sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là các lĩnh vực như du lịch, vận tải và bán lẻ, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát này và mức độ ứng phó nhanh chóng của Chính phủ.

"Nếu đợt dịch này tác động mạnh, Chính phủ có thể cần xem xét thúc đẩy nhu cầu trong nước bằng cách áp dụng chính sách tài khóa thích ứng hơn, trong đó có các biện pháp tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng", báo cáo viết.