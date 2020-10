Doanh số 3 mẫu xe VinFast dẫn đầu các phân khúc xe trong tháng 9

Nhờ chất lượng được đánh giá cao cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, ba mẫu xe VinFast đạt được mức doanh số cao trong tháng 9, vượt trên nhiều đối thủ.

Số liệu mới cập nhật từ VAMA và VinFast cho thấy, trong tháng 9, hãng xe Việt bán tổng cộng 3.626 xe, đứng thứ tư toàn thị trường. Trong đó, cả 3 mẫu xe VinFast Fadil, Lux SA2.0, Lux A2.0 đều xếp hạng nhất trong các phân khúc có mặt với doanh số lần lượt là 1.515, 1.307 và 804 chiếc.

Lux dẫn đầu phân hạng cao cấp

Ở dải phân khúc cao cấp, VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 ngày càng nhận được nhiều sự đón nhận từ thị trường. Các sản phẩm của hãng xe Việt được đánh giá cao về thông số kỹ thuật, chính sách sau bán hàng. Cụ thể, Lux SA2.0 bán được 1.307 xe, giữ vị trí số một dòng xe cao cấp. Mẫu sedan Lux A2.0 cũng đạt số lượng tiêu thụ ấn tượng không kém, lên tới 804 xe, đứng đầu phân khúc hạng E.

Doanh số của cả VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 đều có mức chênh lệch lớn với những mẫu xe phân khúc thấp hơn của đối thủ.

Lux A2.0 dẫn đầu phân khúc hạng E.

Theo đại diện VinFast, chính sách bảo hành 5 năm là một trong những yếu tố giúp 2 mẫu xe của hãng dẫn đầu phân khúc cao cấp và hạng E. Ngoài ra, với một số chương trình tri ân gần đây như tặng quà cho người dùng cũ mua xe thứ hai của VinFast hoặc mua cho người thân, khách hàng Việt không ngần ngại chọn sản phẩm của hãng xe Việt non trẻ về tuổi đời nhưng có chất lượng cao. Chính sách bán hàng tốt cũng giúp VinFast có chỗ đứng trên thị trường, khi người dùng có thể tiếp cận dòng ôtô cao cấp dễ dàng hơn.

“VinFast đang thực hiện những chính sách bán hàng độc đáo và riêng biệt. Bên cạnh đó, nhờ hệ sinh thái đa dạng của tập đoàn mẹ, người dùng được hưởng nhiều lợi ích khác biệt”, quản trị một diễn đàn ôtô chia sẻ.

Fadil giữ ngôi đầu phân khúc A

Trong khi đó, sự xuất hiện của Fadil ở phân khúc cỡ A thực sự mang đến một làn gió mới, bên cạnh các đối thủ xe Nhật, Hàn. Vốn là phân khúc thấp nhất, dễ tiếp cận với những người lần đầu mua xe, doanh số xe cỡ A nhiều năm qua thường chiếm tỷ trọng cao.

Fadil gia nhập phân khúc này với tâm thế của người đến sau. Do đó xe trang bị nhiều tiện nghi, tính năng an toàn. Đồng thời, VinFast đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, hậu mãi khác biệt so với đối thủ. Tất cả điều này nhắm đến mục tiêu tăng doanh số, đồng thời vẫn mang lại nhiều lợi ích cho người dùng.

Mẫu xe Fadil được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Đơn cử, bên cạnh chính sách ưu đãi miễn lãi vay trong hai năm khi mua xe VinFast, hãng xe Việt còn có nhiều chương trình tri ân người dùng cũ. Nhờ vậy, nhiều người có thể sở hữu xe với chi phí thực tế thấp hơn nhiều so với giá niêm yết nếu chịu khó “săn” voucher.

Những chính sách bán hàng hấp dẫn này đã đánh trúng tâm lý của người đang phân vân về kinh tế, thu hút lượng lớn người mua xe lần đầu. Nhiều người chưa có ý định mua xe cũng quyết định nâng cấp 2 bánh lên 4 bánh. Đây được xem là lý do Fadil tiếp tục dẫn đầu phân khúc hạng A, đồng thời lọt top những xe bán chạy nhất thị trường trong nhiều tháng qua.

VinFast kỳ vọng mang đến những mẫu xe nâng tầm chất lượng sống.

“Khi thị trường có thêm lựa chọn, người dùng sẽ hưởng lợi nhiều hơn cả về chất lượng sản phẩm cũng như chính sách hậu mãi. Fadil đã phần nào thực hiện được điều này ở phân khúc A”, một chuyên gia lâu năm theo dõi thị trường xe cho biết.

Tiếp cận thị trường theo cách khác biệt, đang trong giai đoạn xây dựng thương hiệu, VinFast dường như chưa quan tâm nhiều đến lợi nhuận. Bằng những chính sách bán hàng tối đa hoá lợi ích cho người dùng, hãng xe Việt hướng đến mục tiêu phủ đầy thị phần, trở thành mẫu xe quốc dân trong tương lai.