Doanh nhân làm giả giấy tờ cho loạt xe sang

Đức chỉ đạo nhân viên làm giả đăng ký rồi đưa ôtô Lexus 570 nhập lậu đi cầm đồ được hơn 1,3 tỷ. Nhóm người này tiếp tục mang chiếc Mercedes GL450 đi lừa đảo thì bị phát hiện.

Ngày 8/4, TAND TP Hà Nội xét xử Lê Minh Đức (40 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Đức Anh) cùng 2 đồng phạm Nguyễn Cảnh Chung và Trần Duy Long liên quan vụ lừa đảo cầm đồ hàng loạt xe sang tiền tỷ nhập lậu.

Khi HĐXX làm thủ tục, luật sư bào chữa của 3 bị cáo kiến nghị tòa triệu tập điều tra viên để dự khán. Đánh giá đề nghị này phù hợp, HĐXX quyết định hoãn phiên xử.

Loạt xe sang nhập lậu bị công an thu giữ trong một vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Đầu năm 2018, Đức mua 2 ôtô hạng sang Lexus 570 và BMW 750i (đều là hàng nhập lậu) từ một người lạ mặt, mượn thêm chiếc Mercedes GL450 của người quen để sử dụng vào việc kinh doanh, đi lại.

Theo cáo buộc, tháng 6/2018, Đức cần tiền trả nợ nên nhờ nhân viên là Trần Duy Long làm giả đăng ký, giấy tờ đăng kiểm cho 3 phương tiện trên để mang đi cầm đồ. Có được 3 bộ giấy tờ giả, Đức tiếp tục chỉ đạo phó giám đốc Nguyễn Cảnh Chung tìm nơi thế chấp xe sang.

Ngày 3/8/2018, các bị cáo mang xe Lexus 570 và giấy tờ giả đi cầm cố, lấy được 1,37 tỷ đồng . Đức khai đã dùng hết số tiền này để trả nợ.

Ngày hôm sau, Đức chỉ đạo Long và Chung đưa chiếc Mercedes GL450 đến một hiệu cầm đồ ở huyện Đông Anh, Hà Nội, để vay 1,5 tỷ. Chủ tiệm phát hiện giấy tờ xe bị làm giả nên trình báo công an. Ngay sau đó, cảnh sát bắt giữ nhóm gây án.

Khi khám xét nơi ở của Đức, cơ quan điều tra thu giữ nhiều con dấu giả của Bộ Ngoại giao, Phòng CSGT Công an Hà Nội và TP.HCM, thẻ ra vào cửa an ninh hàng không, trang phục ngành công an và ve hàm trung tá. Cựu giám đốc khai anh ta mua số hàng giả qua mạng xã hội.

Quá trình điều tra, người thân của Lê Minh Đức đã nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.