Doanh nhân kỳ vọng gì trong năm mới Tân Sửu?

Tổng giám đốc May 10 nhắc lại năm 2020 là năm rất khó khăn cho ngành dệt may do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm mới Tân Sửu, ông mong muốn đại dịch sớm qua đi, tình hình kinh tế ổn định, thị trường sớm trở lại với không chỉ May 10 mà cả cộng đồng doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh dịch bệnh qua đi sẽ đóng vai trò rất quan trọng với một doanh nghiệp xuất khẩu tới 60 nước và phục vụ gần 100 triệu dân ở thị trường nội địa. Năm mới, ông Việt cũng gửi lời cảm ơn tới hàng chục nghìn công nhân, người lao động đã sát cánh cùng ban lãnh đạo công ty vượt qua được những giai đoạn khó khăn. “Năm mới, vẫn còn những khó khăn phía trước, nhưng tôi tin May 10 sẽ vượt qua được khi có sự ủng hộ và sát cánh của người lao động”, ông chia sẻ.