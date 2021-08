Doanh nghiệp Trung Quốc ngừng các lớp học với giáo viên nước ngoài

Các quy định mới của chính quyền Trung Quốc lên ngành công nghiệp dạy thêm buộc nhiều công ty ngừng dịch vụ dạy thêm sau giờ học.

Các công ty giáo dục tư nhân hàng đầu Trung Quốc sẽ ngừng cung cấp các lớp học do gia sư nước ngoài giảng dạy cho học sinh đất nước tỷ dân, theo chỉ thị gần đây của chính phủ nước này nhằm chỉnh đốn lĩnh vực trị giá 100 tỷ USD .

VIPKid, công ty giáo dục do ông lớn Tencent Holdings Ltd. hậu thuẫn cho biết sẽ ngừng bán các lớp do người nước ngoài giảng dạy ngay lập tức. Các khách hàng hiện tại chỉ có thể gia hạn các bài giảng đến ngày 9/8, theo một thông báo trên tài khoản Wechat hôm thứ Bảy. Những học viên đã thanh toán học phí sẽ được hoàn thành các khoá học với giảng viên nước ngoài.

VIPKid - startup gia sư trực tuyến được hậu thuẫn bởi ông lớn ngành công nghệ Tencent. Ảnh: 6donews

Tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã ban hành các quy định siết chặt kiểm soát đối với ngành dạy thêm sau giờ học. Theo đó, các công ty không được phép thuê người nước ngoài làm giáo viên hoặc chào mời các khoá học ở trường cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Cuộc trấn áp là đỉnh điểm của một chiến dịch kéo dài nhiều tháng nhằm kiềm chế các cuộc chiến quảng cáo và cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực giáo dục tại Trung Quốc.

Mặc dù các quy định mới của Bắc Kinh cấm giáo viên nước ngoài, các công ty dạy thêm có thể tiếp tục sử dụng những giáo viên đó nếu họ là nhân viên hợp đồng. VIPKid có thể bào chữa rằng các lớp học của họ chỉ đơn giản là một nền tảng để kết nối học sinh với giáo viên. Tuy nhiên, những lập luận như vậy tỏ ra không hiệu quả đối với nhà chức trách Bắc Kinh.

VIPKid cho biết các lớp học dành cho sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài sẽ không bị hủy bởi quy định trên.

Adam J. Steinberg, phát ngôn viên của VIPKid cho biết: “Mặc dù các quy định mới sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở Trung Quốc, chúng tôi vẫn tin tưởng vào tương lai của VIPKid. Trong năm qua, chúng tôi đã thí điểm một số chương trình giáo dục bên ngoài Trung Quốc. Giờ đây, chúng tôi sẽ đẩy nhanh phát triển các chương trình này để tiếp tục thực hiện sứ mệnh truyền cảm hứng và trao quyền được giáo dục cho mọi trẻ em trong tương lai.”

Tương tự VIPKid, GoGoKid - ứng dụng dạy kèm tiếng Anh một kèm một của tập đoàn ByteDance Ltd., cho biết đã đình chỉ tất cả lớp học dành cho học sinh Trung Quốc từ ngày 5/8.

Công ty giáo dục 51Talk cũng đang có kế hoạch chuyển đổi mục tiêu sang thị trường nước ngoài và người lớn dù vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức.