Doanh nghiệp than Trung Quốc bán than đá qua livestream

Khi giá than chạm mức thấp nhất trong hơn 2 năm, nhiều công ty than Trung Quốc đang chuyển sang các nền tảng livestream để tìm khách hàng mới.

Giữa thời buổi bán hàng trực tuyến đang thịnh hành ở Trung Quốc, người ta có thể bán đủ loại hàng hóa qua livestream từ giày dép, son môi cho đến hàng tấn than đá. Ảnh: Reuters.

Nguồn cung than trên khắp Trung Quốc đang vượt xa nhu cầu, khiến giá than giảm đáng kể. Nhiều công ty than đã tìm ra cách mới để tăng doanh số bán hàng: Bán than trên các nền tảng livestream với giá thấp đến khó tin, theo Sixthtone.

Livestream bán than

Từ 5 đến 6 giờ mỗi ngày, công ty than Huaze bán than trên Douyin, mạng xã hội tương tự TikTok, thu hút hàng nghìn người xem từ khắp Trung Quốc.

Hầu hết buổi livestream đều được dẫn dắt bởi một người nữ đội mũ bảo hộ và áo khoác thợ mỏ, trên tay là những cục than. Bối cảnh livestream dựng ở trường quay, hoặc gần các hầm mỏ, kho than, xe tải và nhà máy.

Người dẫn livestream cho biết than có nguồn gốc từ 4 mỏ riêng biệt nằm ở tỉnh Sơn Tây, tỉnh Thiểm Tây, khu tự trị Nội Mông và khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Than loại 5.500 kcal thường được bán ở mức 570-600 nhân dân tệ (79,43 - 83,61 USD ) mỗi tấn.

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá thị trường. Ngày 23/6, than cùng loại được giao dịch ở mức 100,1 USD /tấn tại Trung tâm trao đổi than quốc gia Trung Quốc.

Công ty Huaze cũng bán than tính theo đơn vị xe tải, mỗi chuyến nặng nặng 32-35 tấn. Công ty cho biết than có thể phục vụ các mục đích công nghiệp như sấy khô, đốt lò, ủ ấm...

Trả lời phỏng vấn của Sixth Tone, một nhân viên cho biết công ty nhận được hơn 400 đơn hàng mỗi ngày kể từ khi họ bắt đầu livestream.

Theo nhân viên này, giá thấp như vậy là do họ bán than trực tiếp từ các mỏ, bỏ qua các khâu trung gian.

“Người dân thông thường không thể mua trực tiếp từ các mỏ vì chủ mỏ không sẵn sàng bán số lượng nhỏ như vậy", nhân viên công ty cho biết. “Gần đây, có rất nhiều người lạ và những kẻ bắt nạt trên mạng làm phiền chúng tôi khi chúng tôi đang livestream".

Cô gái phát livestream bán than cho công ty Huaze trên ứng dụng Douyin ngày 15/6/2023. Ảnh: Reuters.

Dư thừa than

Trên một tài khoản Douyin khác của công ty Huaze, con dâu của người chủ sở hữu công ty đi quanh đống than trong nhà kho đồng thời nhấn mạnh rằng họ cung cấp than chất lượng cao cho tất cả khách hàng.

“Than phù hợp cho các nhà máy phân bón và hóa chất. Bạn cần than gì, tôi sẽ lấy cho bạn than đó", cô nói trong một video.

Đáng chú ý, doanh số hàng tháng của cả 4 liên kết mua hàng trên Douyin của công ty vẫn ở mức 0. Trong khi đó, công ty nói với truyền thông rằng họ đã bán được hơn 8,5 triệu tấn than vào năm 2022 và bán được 731.000 tấn chỉ trong tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, công ty không nói rõ số lượng được bán thông qua các buổi phát livestream.

Theo sau công ty Huaze, một số công ty than nhỏ hơn, chủ yếu ở Sơn Tây, đã nhanh chóng học theo cách bán than trên Douyin. Tuy nhiên, giá than của các công ty này không thấp như của Huaze.

Bất chấp nhu cầu điện gia tăng do nắng nóng thiêu đốt khắp Trung Quốc, giá than đã chạm mức thấp nhất trong hơn 2 năm, báo hiệu tình trạng dư cung trên thị trường.

Theo các báo cáo, sản xuất than trong nước đang tăng gần 5% so với năm 2023, trong khi nhập khẩu tăng 90%. Giá than giảm do than tích tụ tại các mỏ vì nhà máy điện hết chỗ chứa.