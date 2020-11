Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng mạnh

Trong tháng 11, cả nước có 5.315 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 11 tháng, con số này là 40.800 doanh nghiệp, tăng 10,7%.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê cho biết số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, trong tháng 11, cả nước có gần 13.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 284.800 tỷ đồng , tăng 7,3% về số doanh nghiệp và tăng 72% về vốn đăng ký so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 21,8 tỷ đồng , tăng 60,3% so với tháng trước và tăng 90,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Cả nước còn có 5.315 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 11, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2019; có 2.771 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 15,9% và tăng 30,8%; có 4.471 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 24,9% và tăng 5,7%; có 1.941 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 37,4% và tăng 30,6%.

Việc Việt Nam kiểm soát tốt được dịch bệnh giúp các doanh nghiệp lạc quan hơn. Ảnh: Chí Hùng.

Tính chung 11 tháng, có gần 124.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1,88 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 970.000 lao động, giảm 1,9% về số doanh nghiệp, tăng 19,3% về vốn đăng ký và giảm 14,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 15,1 tỷ đồng , tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 40.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,7% so với 11 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên gần 165.100 doanh nghiệp, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng có 15.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong 11 tháng có gần 93.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 44.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 59,7%; 33.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 11,7%; hơn 15.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3,1%. Trung bình mỗi tháng có 8.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 giảm 0,01% so với tháng trước, tăng 0,08% so với tháng 12/2019 và tăng 1,48% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm 2020 tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 11 tăng 0,03% so với tháng trước và tăng 1,61% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng năm 2020 tăng 2,43% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

Giá vàng trong nước biến động trái chiều với giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới tăng, giảm liên tục bởi ảnh hưởng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và trước các thông tin tích cực về vắc xin ngừa Covid-19 của các hãng dược Pfizer và Moderna.

Chỉ số giá vàng tháng 11 tăng 0,87% so với tháng trước, tăng 32,04% so với tháng 12/2019 và tăng 31,57% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá USD tháng 11 giảm 0,05% so với tháng trước, tăng 0,14% so với tháng 12/2019 và giảm 0,05% so với cùng kỳ năm trước.