Doanh nghiệp ở Nha Trang chuẩn bị gì để đón khách trở lại?

Các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ ở Khánh Hòa cho biết đã có nguồn khách. Họ kiến nghị cần có các tiêu chí, quy định cụ thể để tổ chức đón khách an toàn.

Theo kế hoạch dự kiến, ngày 15/10, tỉnh Khánh Hòa sẽ thí điểm việc đón khách du lịch đến nghỉ dưỡng.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, ở giai đoạn đầu địa phương chỉ đón khách ở trong tỉnh để thử nghiệm bước đầu kế hoạch mở cửa thị trường du lịch trong thời kỳ “bình thường mới”.

Động thái trên được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho thực hiện sau khi địa phương này đã bước đầu kiểm soát được dịch Covid-19.

Nguồn khách đã có

Khuya 18/9, chuyến bay của hãng hàng không Asiana Airlines (OZ) đưa 37 hành khách xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) đến Khánh Hòa hạ cánh ở sân bay quốc tế Cam Ranh. Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Khánh Hòa từ khi dịch bùng phát hồi tháng 6.

Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang là một trong nhiều đơn vị được tỉnh Khánh Hòa cho thí điểm đón khách quốc tế. Ảnh: B.C.

Theo bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng giám đốc Công ty CP nhà ga quốc tế Cam Ranh (Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh), chuyến ngày 18/9 của hãng Asiana chỉ là một chuyến charter nhưng là minh chứng mức độ an toàn cho các hãng hàng không quốc tế khác muốn bay vào Khánh Hòa - Việt Nam.

Theo bà Minh, hiện 99% cán bộ, nhân viên đã được tiêm 2 mũi vaccine, có đủ trang thiết bị phục vụ hành khách và đã được cấp chứng nhận quốc tế là cảng hàng không an toàn, thời điểm dịch bệnh cảng vẫn hoạt động liên tục.

“Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã nỗ lực làm việc với các hãng hàng không quốc tế để chuẩn bị sẵn sàng cho việc khai thác lại các đường bay quốc tế đến Cam Ranh - Khánh Hòa. Hiện, nhà ga hành khách quốc tế bắt đầu kích hoạt kế hoạch tái khai thác, đón du khách các nước đã kiểm soát được dịch bệnh đến với tỉnh Khánh Hòa”, bà Minh cho biết.

Khách châu Âu đang vào giai đoạn nghỉ đông rất muốn về Cam Ranh dịp này nhưng bay như thế nào, đón khách ra sao? Bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng giám đốc Công ty CP nhà ga quốc tế Cam Ranh

Cũng theo bà Minh, sau khi có thông tin nếu tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được đến Việt Nam du lịch, rất nhiều đơn vị đã liên lạc để hỏi khi nào được bay đến Cam Ranh.

“Khách châu Âu đang vào giai đoạn nghỉ đông rất muốn về Cam Ranh dịp này nhưng bay như thế nào, đón khách ra sao?", bà Minh phân vân.

Đồng quan điểm, ông Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty CP Du Lịch Nhật Minh, cho biết doanh nghiệp đã có kế hoạch đưa 6 chuyến bay quốc tế từ Nga về Cam Ranh vào tháng 12, mỗi chuyến khoảng 200 khách.

Theo ông Nghĩa, Nga được xem là thị trường truyền thống của ngành du lịch Việt Nam, nên việc kết nối đưa khách trở lại khá thuận lợi. Theo ông, vấn đề hiện nay cần có các tiêu chí, quy định cụ thể để tổ chức đón khách an toàn trong bối cảnh dịch chưa được kiểm soát 100%.

Ngoài ra, ông Nghĩa cho biết không lo thiếu khách vì hiện doanh nghiệp đã mở rộng ra 10 thành phố khác của Nga để đưa tương đương 20 chuyến/tuần. Điều kiện là phải được Chính phủ, Cục Hàng không cho phép.

Chính quyền cho phép mở cửa đón khách trở lại là tín hiệu đáng mừng trong giai đoạn hầu hết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ “điêu đứng” sau thời gian dài ngưng trệ vì dịch bệnh.

Theo bà Hà Thị Kim Hồng, Giám đốc chi nhánh Vinpearl Nha Trang (Công ty CP Vinpearl), đơn vị đang có kế hoạch phối hợp với các hãng hàng không đón khách du lịch đến Khánh Hòa theo hình thức cách ly nghỉ dưỡng.

Vinpearl cùng với Vietjet và Vietravel là 3 đơn vị được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý tổ chức đón khách quốc tế đến địa phương này. Trước mắt là đón các chuyên gia nước ngoài đến cách ly, nghỉ dưỡng.

Theo vị giám đốc, Vinpearl sẽ kết hợp với các công ty, đại lý du lịch, hãng hàng không để thực hiện gói lưu trú 4 ngày 3 đêm hoặc 5 ngày 4 đêm cách ly nghỉ dưỡng. Sau khi hết thời gian cách ly, khách được đưa về nước bằng chuyến bay riêng từ 150-225 khách/chuyến và mỗi tuần từ 1-3 chuyến bay.

Cũng theo bà Hồng, doanh nghiệp dự kiến tối thiểu 3 chuyến/tháng chặng từ Hà Nội/TP.HCM đến Cam Ranh và có thể mở rộng bay từ Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ hoặc từ các quốc gia được phép du lịch tới Việt Nam theo chương trình hộ chiếu vaccine tùy nhu cầu khách hàng.

Hiện, Vinpearl đã xin phép thí điểm đón khách nội địa (bao gồm cả người nước ngoài đang lưu trú ở Việt Nam) bằng chuyến bay charter (thuê chuyến) từ các tỉnh, thành trong cả nước về nghỉ dưỡng ở Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang (Vinpearl Bãi Dài) với tần suất khoảng 2-3 chuyến/tuần.

Cần bộ tiêu chí cụ thể

Theo Giám đốc chi nhánh Vinpearl Nha Trang, đơn vị đã đề xuất khi các khu vui chơi giải trí được hoạt động trở lại sẽ thực hiện mô hình kết nối 2 điểm đến (khách nghỉ dưỡng ở Vinpearl Bãi Dài sẽ bổ sung thêm 1-2 đêm lưu trú ở các khách sạn của Vinpearl ở Nha Trang).

Vinpearl cũng đã lên kế hoạch đón khách quốc tế có “hộ chiếu vaccine” đến Khánh Hòa khi Thủ tướng cho phép.

Khánh Hòa đang xây dựng tiêu chí "nơi đến an toàn, người đến an toàn" để tiến tới mở cửa thị trường du lịch. Ảnh: Vương Mạnh Cường.

Ông Lê Kim Nhựt, Tổng giám đốc Công ty CP giải trí Nha Trang trẻ, nêu quan điểm nếu kiểm soát tốt dịch Covid-19 thì không lo thiếu khách đến nghỉ dưỡng. Theo ông, khách nội địa giờ rất dồi dào, có nhu cầu đi du lịch cao sau thời gian dài giãn cách xã hội.

“Khảo sát cho thấy người Việt Nam đang rất mong chờ được đi du lịch. Ngoài yếu tố giãn cách quá dài thì việc các doanh nghiệp thực hiện các gói kích cầu du lịch, giảm giá dịch vụ khiến bất kỳ ai cũng có thể có kỳ nghỉ dưỡng sang trọng mà ngày xưa họ khó thực hiện”, ông Nhựt nói.

Tuy nhiên, ông Nhựt thẳng thắn cho rằng việc chưa rõ ràng về cơ chế, chính sách mở cửa đón khách khiến nhiều doanh nghiệp còn lo ngại.

“Hiện không có một quy chuẩn nào về quy định đón khách an toàn, cũng như tiêu chí an toàn để doanh nghiệp bám vào đó xây dựng kế hoạch đón khách. Chúng tôi mong muốn cần có các tiêu chí, quy định cụ để xây dựng kế hoạch tổ chức đón khách an toàn”, ông Nhựt kiến nghị.

Tương tự, đại diện Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết đơn vị đề xuất 5 giai đoạn phục hồi. Tuy nhiên, phải có cơ chế "hành lang xanh cho ngành du lịch" để các doanh nghiệp có thể biết mình đang ở đâu và đích đến, không bị động khi triển khai kế hoạch kinh doanh.

"Nơi đến an toàn, người đến an toàn"

Tôi tin doanh nghiệp tự biết cách bảo vệ hình ảnh, khách hàng trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt này. Chúng ta phải đón khách theo tiêu chí 'nơi đến an toàn, người đến an toàn' Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh

Tại hội nghị với các doanh nghiệp du lịch để xúc tiến việc đón khách du lịch trở lại mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh cho rằng các giai đoạn đón khách mà Sở Du lịch đưa ra phải tính toán trên tiêu chí an toàn và đáp ứng an toàn.

"Không nên đưa tiêu chí doanh nghiệp 'vùng xanh' mới được đón khách, vì nếu họ ở nơi biệt lập, bảo đảm an toàn thì dù 'vùng đỏ' vẫn có thể được hoạt động", ông Ninh nói.

Bí thư Khánh Hòa cho rằng không nên cứng nhắc hay phân biệt 1 sao hay 5 sao mà chỉ cần bảo đảm an toàn thì được hoạt động.

“Tôi ví dụ khu du lịch Vinpearl nằm phường Vĩnh Nguyên ở ‘vùng đỏ’ nhưng cơ sở ngoài đảo biệt lập và bảo đảm an toàn thì phải cho hoạt động. Tôi tin doanh nghiệp tự biết cách bảo vệ hình ảnh, khách hàng trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt này. Chúng ta phải đón khách theo tiêu chí nơi đến an toàn, người đến an toàn", ông Ninh nói.

Ông Ninh yêu cầu Sở Du lịch, Sở Y tế phải tham mưu cho tỉnh Khánh Hòa lộ trình mở cửa cụ thể, căn cứ vào tình hình dịch bệnh được kiểm soát, có các hướng dẫn về điều kiện mở cửa.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, hiện chỉ có 40 trong số 1.147 cơ sở lưu trú hoạt động, chủ yếu đón khách cách ly.

Theo Phó giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, hiện ngành du lịch Khánh Hòa đã tiêm được 20.000 liều vaccine, sắp đến được nhận thêm 30.000 liều vaccine. Dự kiến, đầu tháng 10, nhân sự ngành du lịch địa phương này sẽ được tiêm đủ mũi 2 vaccine.