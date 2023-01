Doanh nghiệp ở Bình Dương đang cần hàng nghìn công nhân

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm hoặc tạm hoãn hợp động với người lao động do sản xuất khó khăn thì những ngày cận Tết, các công ty lại cần hàng nghìn công nhân.

Người lao động làm việc trong một công ty gỗ tại Bình Dương. Ảnh: Hoàng Giám.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương cho hay những ngày cận Tết Quý Mão 2023, hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn đang cần tuyển dụng số lượng lớn lao động để phục vụ sản xuất dịp Tết.

Đây được xem là tín hiệu khả quan với thị trường lao động ở tỉnh, bởi những tháng cuối năm 2022, các doanh nghiệp ở Bình Dương phải cắt giảm hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động với gần 270.000 công nhân.

Cụ thể, số liệu thống kê của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương cho thấy hiện có khoảng 50 doanh nghiệp trên địa bàn đang tuyển gần 2.000 công nhân. Bên cạnh một số doanh nghiệp cần lượng lao động lớn để phục vụ sản xuất cho năm 2023, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa ráo riết tuyển dụng lao động phục vụ trong dịp Tết Quý Mão.

Trong số các doanh nghiệp đang cần tuyển lao động, Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (TP Dĩ An) có nhu cầu tuyển dụng 500 lao động phổ thông, Công ty YC TEC Việt Nam (KCN Sóng Thần 2, TP Dĩ An) tuyển dụng 200 lao động phổ thông, Công ty TNHH Ecru Vina (KCN Sóng Thần 1, TP Dĩ An) tuyển dụng gấp 150 thợ may và lao động phổ thông, Công ty TNHH Thêu Sami (TP Thuận An) tuyển dụng 50 công nhân đứng máy, Công ty TNHH Nội thất Hằng Phong Việt Nam (thị xã Tân Uyên) tuyển dụng 50 công nhân may, 20 lao động phổ thông, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng) tuyển dụng 245 công nhân khai thác mủ cao su,....

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp để xử lý, giải quyết tình trạng người lao động bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng. Các chính sách, biện pháp được cơ quan chức năng và doanh nghiệp ở Bình Dương thực hiện để ổn định tình hình. Đến những ngày cuối năm, người lao động đã có nhiều cơ hội việc làm hơn.

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, đây là tín hiệu khả quan cho thị trường lao động tại địa phương. Dự báo trong năm 2023, các doanh nghiệp tiếp tục tuyển dụng số lượng lớn lao động để mở rộng, tăng cường sản xuất.