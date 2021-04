Doanh nghiệp mua mỏ cát ở sông Tiền từng chuyên làm giặt là

Công ty T-S.HOME từng chuyên giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú. Trước phiên đấu giá mỏ cát sông Tiền khoảng nửa năm, doanh nghiệp chuyển sang làm san lấp mặt bằng.

Vượt qua trên 100 vòng đấu giá, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.HOME đã trúng quyền khai thác mỏ cát có trữ lượng gần 2,4 triệu m3 ở sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) với giá 2.811,9 tỷ đồng . Đáng nói là mức giá khởi điểm của dự án chỉ là 7,2 tỷ đồng , tức doanh nghiệp đã trả giá gấp 390 lần.

Trước khi nhận giấy phép khai thác mỏ cát này, T-S.HOME phải đóng 145 tỷ đồng . Trong 4 năm tiếp theo, mỗi năm phải đóng 543 tỷ đồng để đủ 2.811,9 tỷ đồng sau 5 lần nộp tiền.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.HOME được thành lập vào tháng 1/2018. Trụ sở chính đặt tại 14 đường số 11, khu dân cư ven sông, phường Tân Phong (quận 7, TP.HCM).

Mỏ cát trên 1,4 triệu m3 dưới sông Hậu được doanh nghiệp đồng ý chi gần 273 tỷ đồng cũng được cho là ra giá cao. Ảnh: Châu Thành Long.

T-S.HOME có vốn điều lệ 9 tỷ đồng , được góp bởi ông Hồ Quang Thái Dũng (sinh năm 1975) với tỷ lệ 55,5% và bà Huỳnh Thị Phượng (sinh năm 1982) với 44,5% còn lại. Ông Dũng đồng thời là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Ban đầu, T-S.HOME đăng ký lĩnh vực kinh doanh chính là giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú.

Đến trước phiên đấu giá mỏ cát ở sông Tiền khoảng 6 tháng (tháng 10/2020), doanh nghiệp chuyển sang làm chuẩn bị mặt bằng, cụ thể là làm sạch mặt bằng xây dựng; đào, lấp, san và ủi tại các mặt bằng xây dựng; khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý.

Bên cạnh đó, đăng ký thêm dịch vụ đóng gói; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; cho thuê xe có động cơ.

Tháng 7/2020, T-S.Home đăng ký tăng vốn điều lệ từ 9 tỷ đồng lên 27 tỷ, toàn bộ phần vốn tăng thêm do ông Hồ Quang Thái Dũng góp. Lúc này, ông này tăng tỷ lệ sở hữu của mình tại công ty lên 85,2%, còn của bà Huỳnh Thị Phượng giảm xuống 14,8%.

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cho biết mỏ cát sông Tiền trữ lượng 2,4 triệu m3, nếu nhân với giá cát 67.500 đồng/m3 như hiện nay thì mọi người đều biết giá trị bao nhiêu. Ông Trí chưa thể đánh giá được mục tiêu của T-S.HOME trúng đấu giá trong thương vụ này.

Đồng quan điểm, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, khẳng định không doanh nghiệp nào dám mua 1 m3 cát với giá hơn 1,1 triệu đồng, do đó kết quả đấu giá mỏ cát 2,4 triệu m3 là bất thường.

Còn Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Sắp tới giao Sở TNMT mời doanh nghiệp đến để thỏa thuận các điều khoản ràng buộc trước khi ra quyết định trúng thầu. Nếu doanh nghiệp này bỏ thầu sẽ mời các doanh nghiệp tiếp theo để chấm thầu tiếp chứ không hủy. Đơn vị này thỏa thuận không xong thì mời các đơn vị kế tiếp”.