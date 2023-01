Doanh nghiệp mở sới chọi trâu quy mô lớn trái phép ở Yên Bái

Dù có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới chọi quy mô khủng, thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Theo ghi nhận của Báo Giao thông sáng 26/1 (mùng 5 Tết), hàng nghìn người đã đổ về Km 34, quốc lộ 70, địa phận thôn Tiến Minh, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, xem chọi trâu trái phép.

Tại đây, xe cộ được để la liệt dọc đường, trong sân, các điểm bãi gửi xe chật cứng không còn chỗ nhồi nhét, dòng người ùn ùn từ khắp mọi nơi chen chân đến sân vận động thôn, nơi diễn ra hoạt động chọi trâu.

Hàng nghìn người chen chúc nhau về xem chọi trâu trái phép.

Ngay đầu đường vào sới được kê nhiều dãy bàn thu tiền vào sân. Tuy nhiên, thay vì thu tiền vé, đơn vị đứng ra tổ chức sới này làm 1 tờ phiếu, mỗi phiếu 50.000-100.000 đồng, trên phiếu ghi rõ “Cảm ơn quý khách đã đóng góp ủng hộ doanh nghiệp chúng tôi để có kinh phí hoạt động và nâng cấp sân bãi”...

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Hinh (ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết nghe thông tin có tổ chức chọi trâu nên từ sớm đã rủ hàng xóm sang xem. Cũng không biết là có phép hay không, nhưng rất lâu rồi tỉnh không tổ chức nên ông cũng háo hức.

Có mặt tại sân tổ chức chọi trâu, PV ghi nhận một mảnh đất rộng khoảng gần 1 ha với sự tham gia, có mặt của hàng nghìn người. Cả khu vực sới chật chội, chen chúc. Xung quanh sới được xây dựng bê tông kiên cố vì đã nhiều lần tổ chức chọi trâu, có bậc thang ngồi. Hàng rào bảo vệ được dựng bằng gỗ và lưới sơ sài.

Khu vực khán đài không còn chỗ trống.

Bà Phạm Thị Lan Anh (ở huyện Lục Yên) cho hay trước đó doanh nghiệp này đã đứng ra cùng xã tổ chức 1 lần, giờ thấy tổ chức lại nên mọi người hô hào nhau đi xem. Tuy nhiên, vé vào đắt quá, lại thêm tiền gửi xe, mua thêm đồ uống, đồ ăn nên cũng tốn.

Theo bà Anh, nhiều người thì đến đây vì háo hức lâu ngày không được xem chọi trâu. Tuy nhiên, cũng nhiều người đến vì nhiều lý do khác, trong đó có cả việc cá cược.

"Gia đình tôi đến xem và muốn mua ít thịt trâu về ăn đầu năm để lấy may mắn. Tuy nhiên, nghe nói trong 4 con chủ sới mổ chỉ có 2 con là trâu chọi trong sới, 2 con khác là mổ ngoài nên cũng không biết chỗ nào trâu chọi để mua", bà Anh chia sẻ.

Những tấm giấy vào cửa để xem chọi trâu trái phép được bán với giá 50.000 đồng.

Trước đó, năm 2016, UBND tỉnh Yên Bái đã có quy định về việc nghiêm cấm tổ chức chọi trâu và cấp phép tổ chức chọi trâu trên địa bàn. Ngày 20/6/2022, Công an huyện Văn Chấn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 người về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ chọi trâu. Được biết, đơn vị đứng ra tổ chức sới chọi trâu này là doanh nghiệp tư nhân Hải Cường, có địa chỉ tại thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, do ông Lê Mai Hiền làm đại diện pháp luật.

Về vấn đề này, bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, cho biết: “Trên địa bàn không có hội chọi trâu nào và tỉnh cũng chưa có chủ trương đồng ý cho doanh nghiệp, địa phương nào đứng ra tổ chức chọi trâu. Việc huyện Yên Bình để xảy ra vụ việc mở sới chọi trâu, sở đã có buổi làm việc và yêu cầu báo cáo cụ thể. Đây là một hoạt động tự phát và không nằm trong chương trình, lễ hội nào do tỉnh đồng ý".

Người dân chen nhau mua giấy vào cửa để xem chọi trâu trái phép.