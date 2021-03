Doanh nghiệp 'hồi sinh' dòng tiền nhờ công nghệ

Tác động từ dịch Covid-19 thúc đẩy chuyển đổi số của nhiều doanh nghiệp, dựa trên yếu tố cốt lõi là xây dựng nền tảng công nghệ vững chắc.

Sự bùng phát của dịch Covid-19 trên thế giới gây ảnh hưởng về nhiều mặt, bao gồm kinh tế - xã hội. Không ít doanh nghiệp vất vả đối mặt tổn thất trong năm qua. Tuy nhiên, ở mặt tích cực, với doanh nghiệp nhanh nhạy nhìn ra “cơ trong nguy” và tích cực chuyển đổi số phù hợp nhu cầu thị trường, Covid-19 như cú hích để bứt tốc nhanh chóng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, IMF và World Bank, Việt Nam thuộc những quốc gia hiếm hoi có GDP cả năm tăng cao nhất thế giới, ở mức 2,91%. Điều này cho thấy nỗ lực chung tay phòng chống dịch của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

Câu chuyện về “điểm sáng” chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội của Việt Nam là chủ đề được thảo luận trong tọa đàm trực tuyến "The road to revenue recovery with tech" (Con đường phục hồi doanh thu bằng công nghệ) thuộc khuôn khổ Diễn đàn phát triển Đông Nam Á của Ngân hàng phát triển châu Á - ADB.

Tại đây, khách mời chia sẻ nhiều góc nhìn và bài học kinh nghiệm tại các quốc gia cũng như doanh nghiệp của mình nhằm duy trì phát triển ổn định, trụ vững qua năm 2020 nhiều biến động. Điểm chung của họ là triển khai những chính sách tập trung xây dựng, phát triển vững chắc nền tảng công nghệ. Từ đó, doanh nghiệp biến công nghệ thành bệ phóng cho công cuộc chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp thích nghi thay đổi của thị trường.

CEO một nền tảng đặt chỗ nhà hàng theo thời gian thực nhận định, thói quen dùng mạng Internet của người châu Á tăng mạnh năm qua. Cụ thể, người châu Á cảm thấy thoải mái khi đặt mua thực phẩm, đồ ăn, thức uống trực tuyến hơn các nước phương Tây. Dịch vụ thanh toán trực tuyến và quét mã bằng điện thoại cũng phát triển, cho thấy có thể hy vọng về tương lai thanh toán, đặt hàng, dịch vụ... dựa trên công nghệ.

Sự thay đổi thói quen, chuyển hướng ưu tiên trực tuyến thay vì trực tiếp diễn ra tương tự tại Indonesia. Chủ tịch một tập đoàn tại Indonesia cho biết, năm qua, khoảng 10 triệu nhà bán hàng đưa sản phẩm lên các nền tảng kinh doanh trực tuyến. Thị trường TMĐT nước này tăng trưởng gấp đôi năm 2019.

Trong khi đó, ông James Dong - CEO Lazada Việt Nam - nhận định, những yếu tố cốt lõi quyết định thành công trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát là nền tảng công nghệ vững chắc với nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn, mang đến trải nghiệm ngoài mong đợi cho người dùng. Đây không phải đường lối nhất thời mà là mục tiêu phát triển dài hạn của Lazada từ ngày đầu thành lập.

Đại dịch gây ra những hạn chế, nhưng theo James Dong, giúp phá vỡ nhiều rào cản về thị trường kinh doanh, nhóm đối tượng khách hàng. Ông chia sẻ câu chuyện tại Thái Lan, trước năm 2020, chưa nhiều doanh nghiệp hào hứng mở gian hàng trên Lazada vì quen môi trường bán hàng truyền thống. Tuy nhiên, sau khi dịch bùng phát, James cùng nhân viên nhanh chóng ra mắt chiến dịch #YesICan, giúp hàng nghìn nhà bán hàng Thái Lan lên sàn TMĐT, tiếp cận nguồn khách trực tuyến miễn phí.

"Với định hướng của Lazada năm qua, không chỉ doanh nghiệp thu lợi. Đây là sự hợp tác 'win-win', ba bên cùng có lợi. Các nhà bán hàng tiếp cận nhiều khách hàng hơn, trong khi người tiêu dùng có thể thoải mái mua sắm an toàn tại nhà giữa thời dịch", vị CEO chia sẻ.

Ông James Dong cho biết, thành công Lazada Việt Nam năm 2020 là kết quả của quá trình đổi mới kịp thời, xây dựng nền tảng công nghệ vững chắc và hoàn thiện hệ thống. Ảnh: ADB.

Nhờ sự phản ứng kịp thời và chính sách phòng dịch hiệu quả, người dân Việt Nam dần quay lại cuộc sống bình thường. Trước sự chuyển biến này, Lazada triển khai chính sách phù hợp tình hình trong nước. "Chúng tôi cố gắng đáp ứng nhu cầu các thương hiệu, nhà bán hàng và người tiêu dùng nhiều nhất có thể. Lazada tự hào tiên phong với nhiều nỗ lực phục hồi và đổi mới, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phi kỹ thuật số tại địa phương - những đối tượng chịu nhiều thiệt hại từ đại dịch", ông James Dong chia sẻ.

Trong làn sóng Covid-19 đầu tiên, Lazada Việt Nam triển khai gói hỗ trợ kích cầu kinh tế cho 110.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kết quả, tháng 12/2020, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng hơn 220% về số lượng nhà bán hàng trực tuyến.

Nền tảng livestream trên ứng dụng Lazada đóng vai trò quan trọng, mở rộng cơ hội kinh doanh cho nhà bán hàng, đáp ứng nhu cầu giải trí, mua sắm của người dùng.

LazLive, nền tảng livestream trên ứng dụng Lazada, thu hút hơn 11 triệu lượt xem ngày 11/11/2020. Đơn vị đẩy mạnh đầu tư với số tập livestream tăng hơn 10 lần. Nhiều nhà bán hàng sử dụng LazLive hiệu quả, đạt mức tăng trưởng doanh thu đến 380% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượt xem livestream hàng ngày trên ứng dụng tăng gần 25 lần. Trong đó, đại nhạc hội trước các lễ hội mua sắm thu hút đến 15 triệu lượt xem.

Năm nay, nền tảng này tiếp tục triển khai nhiều hoạt động kích cầu mua sắm, hỗ trợ nhà bán hàng và doanh nghiệp Việt duy trì mức tăng trưởng. Đơn cử, chiến dịch sinh nhật lần 9 diễn ra từ 27/3 đến 29/3 sắp tới gồm nhiều hoạt động thú vị.

Lễ hội mua sắm mừng sinh nhật lần thứ 9 của Lazada sẽ diễn ra từ 27/3 đến 29/3/2021với nhiều hoạt động thú vị.

Những chia sẻ của khách mời cho thấy biến cố bất ngờ như Covid-19 có thể xảy đến bất kỳ lúc nào, trong một bối cảnh bất định, việc đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ tạo nền tảng giúp doanh nghiệp đứng vững trước sóng gió rất quan trọng. Trong tương lai, các doanh nghiệp cần nhìn nhận bước ngoặt chuyển đổi số như hoạt động tất yếu trên hành trình phát triển bền vững.