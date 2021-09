Doanh nghiệp hoạt động sau ngày 15/9 phải dựa theo tiêu chí an toàn

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết các hoạt động sản xuất kinh doanh sau ngày 15/9, sẽ dựa trên các tiêu chí an toàn: Người an toàn, hành trình an toàn, điểm đến, hoạt động an toàn.

Tại họp báo chiều ngày 13/9, ông Phan Văn Mãi cho biết TP quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn TP dự kiến đến cuối tháng 9. "Một số địa bàn có kết quả tốt như Cần Giờ, Củ Chi, quận 7, Phú Nhuận, 5, 11 có thể áp dụng theo Chỉ thị 16-, 15+ để thành phố có sự chuẩn bị phục hồi, mở cửa sau dịch bệnh", ông nói. Từ nay đến hết tháng 9, TP sẽ chuẩn bị kỹ kế hoạch phục hồi kinh tế sau tháng 9 trở đi. Trong tuần này TP sẽ hoàn thành để tổ chức lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, người dân... để đảm bảo mục tiêu mở cửa kinh tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch. "TP sẽ tiếp tục mở rộng các thí điểm một số dịch vụ an toàn để phục vụ nhu cầu của nhân dân như: Sản xuất thực phẩm, thiết bị y tế, dược phẩm, giao hàng, vận tải, logistic, phân phối...", ông nói. Về hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau ngày 15/9, ông Mãi cho biết dịch bệnh còn diễn biến kéo dài, các hoạt động kinh tế xã hội phải dựa trên nguyên tắc an toàn, các hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. "Việc nới lỏng hay siết chặt sẽ được điều hành theo các dữ liệu thực tế hàng ngày. Hoạt động sinh hoạt, sản xuất kinh doanh sẽ dựa trên các tiêu chí an toàn: Người an toàn, hành trình an toàn, điểm đến, hoạt động an toàn. Một trong những thành phần của bộ tiêu chí an toàn này là dựa vào thẻ xanh Covid-19", ông Mãi nhấn mạnh. Hơn 100 ngày qua, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động theo quy định của thành phố. Ảnh: Phương Lâm. Ở các địa phương kiểm soát dịch tốt, các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng phải dựa trên bộ tiêu chí an toàn để giám sát. Ví dụ tại điểm trung chuyển hàng hóa ở chợ đầu mối Bình Điền, các lực lượng bên ngoài không được tiếp xúc với lực lượng bên trong, bộ phận bốc vác không tiếp xúc với bộ phận bên ngoài, cách ly tương đối đảm bảo hạn chế giao tiếp. "Hơn ai hết chính mỗi người dân, doanh nghiệp cũng quan tâm đến sự an toàn của chính mình. Chúng ta phải sống trong điều kiện có dịch do đó phải thay đổi hành vi của mình, tự giác tuân thủ các quy định", ông nói. Về việc hỗ trợ cho lao động, doanh nghiệp, ông Mãi cho biết thời gian qua một số doanh nghiệp thu hẹp quy mô nhưng vẫn sản xuất theo "3 tại chỗ, 2 cung đường 1 điểm đến", đã có hỗ trợ về chi phí xét nghiệm... Hiện TP đang tập hợp kiến nghị của các doanh nghiệp để đề xuất trung ương về thuế, phí, tín dụng, lãi suất, bảo hiểm. "Đối với chính sách của TP sẽ sớm nghiên cứu, ban hành các gói kích cầu phục hồi sản xuất, mặt bằng, đào tạo lại người lao động, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ...", lãnh đạo thành phố cho hay. "Thành phố xác định sức mạnh của doanh nghiệp là sức mạnh của thành phố. Do đó, trong quá trình phục hồi, hỗ trợ doanh nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới", ông Mãi nhấn mạnh. Ông Mãi cho biết đến nay có 53% tổ dân phố đã là vùng xanh, tỷ lệ ca dương tính giảm rõ rệt qua 3 đợt xét nghiệm. Các địa phương như: Cần Giờ, Củ Chi, quận 7 đã đạt những kết quả tích cực. Đây là những địa phương cơ bản kiểm soát được dịch. "Trong quá trình TP siết chặt giãn cách xã hội, từng địa bàn đã có chuyển biến, TP cũng từng bước cho phép mở lại một số hoạt động dịch vụ. Từ tuần thứ hai, thành phố đã cho mở hoạt động siêu thị đến từng xã, phường gắn với hoạt động của đội ngũ shipper. Việc cung ứng đơn hàng đã tăng lên đáng kể, dịch vụ bán hàng mang đi cũng từng bước đáp ứng được nhu cầu của người dân", ông đánh giá. Doanh nghiệp TP.HCM nóng lòng chờ mở cửa sau ngày 15/9 Các doanh nghiệp tại TP.HCM đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch từng bước tái khởi động sản xuất kinh doanh sau khoảng thời gian “đóng băng” hơn 100 ngày. Cập nhật tình hình Covid-19 Xem chi tiết Số ca lây nhiễm ghi nhận từ 27/4/2021 Ca nhiễm Hôm nay Tỉnh Hôm nay Tổng số ca