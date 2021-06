'Doanh nghiệp gặp khó khăn, TP.HCM không thể đứng ngoài cuộc'

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định TP.HCM luôn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố sẽ lắng nghe kiến nghị nhằm gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Sáng 10/6, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị gặp gỡ để nghe các kiến nghị của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và bàn giải pháp hỗ trợ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong dẫn chứng nhiều kết quả khởi sắc về kinh tế khi dịch được kiểm soát tốt trong 5 tháng đầu năm. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 456.000 tỷ đồng , tăng 8,9% so với cùng kỳ.

Thương mại bán lẻ hàng hóa tăng 9,5% so với cùng kỳ. Dịch vụ lưu trú và ăn uống có dấu hiệu phục hồi, tăng 30,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 47,5%). Kim ngạch xuất khẩu đạt 19,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 174.000 tỷ đồng , đạt 47,85% dự toán, tăng 22,8% so với cùng kỳ.

"Đáng tiếc, ngay khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát từ 27/4, TP.HCM xuất hiện các chùm lây nhiễm, trong đó nghiêm trọng nhất là chùm lây nhiễm liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng", ông nhận định.

Theo ông Phong, số ca nhiễm gia tăng hàng ngày phần lớn từ điểm nhóm này. Giải trình tự gen 7 ca bệnh đầu tiên cho thấy chuỗi lây nhiễm này mang biến chủng Ấn Độ, có tốc độ lây lan nhanh.

"Dù không mong muốn, thành phố đã phải giãn cách theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 từ 0h ngày 31/5", ông chia sẻ.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Ảnh: HMC.

Người đứng đầu TP.HCM cho biết với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, thành phố cơ bản kiểm soát được đợt lây nhiễm thứ 4 nhưng tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Kinh tế TP và cộng đồng doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, TP.HCM có 1.365 doanh nghiệp báo cáo gặp khó khăn do dịch Covid-19, với hơn 42.500 công nhân mất việc hoặc ngừng việc. 410 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương cho công nhân. 2.274 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể; 9.308 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 22,99% so với cùng kỳ)...

"Sự phát triển, phồn vinh của thành phố không thể tách rời với sự phát triển của doanh nghiệp. Và khi chúng ta đã đồng hành cùng nhau thì phải có trách nhiệm chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Khi doanh nghiệp gặp trở ngại, khó khăn, chắc chắn thành phố không thể đứng ngoài cuộc", Chủ tịch Phong khẳng định.

Do đó, cuộc họp nhằm mục đích lắng nghe doanh nghiệp hiến kế để đồng hành, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Trong đó, TP.HCM thảo luận về việc chính sách giảm thuế, nợ, chi phí, chăm lo đời sống cho người lao động...

Trước đó, ngày 8/6, Sở LĐTBXH đã đề xuất TP.HCM chi 1.075 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tổng số bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại TP.HCM từ ngày 27/4 đến nay là 501 ca. Trong đó, thành phố ghi nhận một ca tử vong là BN5463 và một ca nghi nhiễm nCoV ở Gò Vấp tử vong trên đường chuyển viện đêm 7/6. Đáng chú ý, ngoài các chuỗi lây nhiễm đã xác định, TP.HCM có 27 bệnh nhân mắc Covid-19 phát hiện từ các ca chỉ điểm qua khám sàng lọc tại bệnh viện, đang được điều tra nguồn lây. Tính đến 18h ngày 9/6, TP.HCM có tổng cộng 323 điểm phong tỏa. Từ 0h ngày 31/5, TP.HCM bắt đầu áp dụng Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) áp dụng Chỉ thị 16.