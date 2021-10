Doanh nghiệp du lịch: 'Nối lại đường bay mới vực dậy được kinh tế'

Các doanh nghiệp du lịch đang mong chờ cơ quan chức năng và các địa phương thống nhất mở lại hàng không nội địa để có thể gượng dậy.

Những ngày này, toàn bộ nhân lực ở Vietsense Travel đang chào bán tour Tết Nguyên đán và du xuân 2022. Ông Nguyễn Văn Tài - giám đốc công ty - cho biết nhiều khách hàng cũ vẫn quan tâm và đã giao dịch.

"Tôi nghĩ với đà phủ vaccine và tâm lý sống chung với dịch hiện nay thì người dân sẽ sẵn sàng mua các tour an toàn. Theo khảo sát, lượng khách hàng đã hoàn thành 2 mũi vaccine của chúng tôi rất cao, do đó vấn đề lớn nhất là nối lại các đường bay", ông Tài chia sẻ.

Từ góc độ doanh nghiệp, vị lãnh đạo Vietsense Travel cho biết đang rất mong chờ các địa phương mở cửa. Bởi lẽ với ngành du lịch, vận chuyển là yếu tố then chốt, đặc biệt là hàng không. Ông Tài đánh giá đây là một trong những loại hình vận tải ưu việt nhất, vừa nhanh lại có thể kết nối được nhiều vùng miền khác nhau.

"Hàng không đóng băng thì ngành du lịch gần như nằm im. Chúng tôi chỉ mong các địa phương thống nhất để mở cửa càng sớm càng tốt. Đặc biệt, các tỉnh thành nơi người dân có thu nhập cao, có nhu cầu đi du lịch như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Bình Dương... và các tỉnh thành có tài nguyên du lịch nên được kết nối", ông nêu quan điểm.

Doanh nghiệp du lịch mong sớm mở lại đường bay nội địa, đặc biệt giữa các điểm đến và thị trường khách. Ảnh: Chí Hùng.

"Sống chung với Covid-19 là có thể du lịch"

Tương tự, ông Phạm Hà - chủ tịch Lux Group - cũng đánh giá các địa phương đang quá cẩn trọng, cần xác định nối lại đường bay, mở cửa du lịch thì mới có thể vực dậy nền kinh tế.

"Bối cảnh hiện tại đã khác và an toàn để mở cửa. Sống chung với Covid-19 tức là có thể du lịch. Định nghĩa an toàn là có thẻ xanh, thẻ vàng, đảm bảo 5K và sử dụng một ứng dụng thống nhất trên toàn quốc. Cái cần bây giờ là quy định để doanh nghiệp triển khai an toàn, chứ không thể đóng cửa mà giết doanh nghiệp", ông Phạm Hà nói.

CEO Vinagroup Travel Trần Thanh Vũ cũng hoàn toàn ủng hộ mở lại đường bay nội địa. Tuy nhiên, ông cho rằng tùy từng địa phương mà có thể mở từ từ để phù hợp nhu cầu đi lại của người dân cũng như khả năng kiểm soát dịch bệnh.

Tính đến hết ngày 6/10, có 13 địa phương đồng ý với kế hoạch khôi phục đường bay của Cục Hàng không. Đáng chú ý, Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai có văn bản đề nghị chưa thực hiện.

Cần sự chỉ đạo thống nhất từ Chính phủ đến từng địa phương dựa trên các bộ tiêu chí chung cụ thể để khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa Đại diện Vietravel Airlines

Trao đổi với Zing, đại diện Vietravel Airlines cho rằng việc kiểm soát dịch của các địa phương là quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, mạng bay nội địa Việt Nam được kết nối chặt chẽ với nhau trên trục chính Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM và từ đó tỏa ra các điểm đến khác trên toàn quốc.

Do đó, việc các địa phương có các quan điểm khác nhau đối với việc mở cửa sẽ gây khó khăn trong việc mở lại thị trường nội địa và đặc biệt là hiệu quả khai thác của hãng bay sẽ bị ảnh hưởng lớn.

"Vietravel Airlines nhận thấy việc này cần sự chỉ đạo thống nhất từ Chính phủ đến từng địa phương dựa trên các bộ tiêu chí chung cụ thể để khôi phục lại toàn bộ mạng bay nội địa. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân, góp phần vào việc thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, an sinh xã hội sau giai đoạn dài giãn cách", đại diện hãng bay nhấn mạnh.

Quan điểm này cũng được ông Nguyễn Văn Tài đồng tình. Ông thừa nhận mỗi địa phương đều phải căn cứ tình hình dịch bệnh và mục tiêu phát triển, do đó quyết định khác nhau là bình thường. Đặc biệt, sau bài học của TP.HCM dịp 30/4 vừa qua, các tỉnh thành đều cẩn trọng hơn.

"Tuy nhiên cẩn trọng bằng cách đóng cửa chưa phải là phương án tối ưu, cần mở cửa mà vẫn kiểm soát được. Nếu làm tốt công tác phân luồng ngay tại điểm đi và điểm đến, tức cửa khẩu hàng không, và kiểm soát hành trình thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người dân địa phương", ông Tài nêu quan điểm.

"Sẵn sàng bật dậy ngay khi mở cửa"

Từ phía doanh nghiệp, đại diện Vietsense Travel khẳng định luôn trong tâm thế sẵn sàng hoạt động mạnh mẽ trở lại. Chủ tịch Lux Group cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi hoạt động liên tục trong suốt 2 năm qua và sẵn sàng bật dậy bất kỳ lúc nào khi chính phủ bật nút 'ON' và mở cửa nội địa, quốc tế". Từ ngày 1/10, nhân sự doanh nghiệp này đã quay lại văn phòng làm việc.

Theo các doanh nghiệp, sau thời gian "nén" lâu vì đại dịch, nhu cầu đi du lịch của người dân đang tăng cao. "Khách có nhu cầu đi nhóm nhỏ, gia đình, đi điểm đến gần, đường bộ, đến biển đảo, núi rừng và đi nhiều lần trong năm. Du lịch không còn là xa xỉ mà là nhu cầu thiết yếu trong đời sống, hưởng thụ để tái tạo năng lượng", ông Phạm Hà nhìn nhận.

Ông dẫn chứng các du thuyền của Lux Group có những tháng trong năm 2020 vẫn cháy phòng dù mới khai thác thị trường nội địa. Thậm chí, dịp hè năm ngoái, du thuyền Heritage Cruises Bình Chuẩn còn kín chỗ trước cả 3 tháng.

Ông Nguyễn Văn Tài lý giải các thành phố là thị trường khách đã cơ bản phủ vaccine với tỷ lệ lớn, còn các điểm đến đa số là vùng sâu vùng xa và không phát sinh ca mới trong thời gian dài, do đó việc phát triển du lịch nội địa hiện nay là khả thi. Bởi vậy, Vietsense Travel đặt nhiều kỳ vọng vào cao điểm Tết Nguyên đán và du xuân 2022.

Doanh nghiệp đánh giá nhu cầu du lịch hiện tăng cao, kể cả với phân khúc cao cấp. Ảnh: Lux Group.

Trong khi đó, đại diện Vietravel Airlines dự đoán thị trường hàng không và du lịch sẽ có khả năng phục hồi từ giai đoạn đầu của tháng 11. Trên cơ sở đó, hãng đã lên kế hoạch từng bước khôi phục lại các đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Đà Nẵng...

Từ đầu tháng 10, các doanh nghiệp lữ hành đã rục rịch hoạt động trở lại. Ông Trần Thanh Vũ cho biết Vinagroup đang dần mở cửa, đồng thời nhanh chóng đưa những tuyến điểm du lịch đạt tiêu chuẩn an toàn vào sản phẩm để phục vụ nhu cầu thư giãn, giải trí, khám phá của du khách hiện nay.

Còn Công ty Du lịch Vietravel có kế hoạch phát triển sản phẩm nội vùng và cung ứng dịch vụ tại chỗ, như tại TP.HCM có tour đi Cần Giờ, Củ Chi. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã bắt đầu nghiên cứu, thiết kế các hành trình riêng dành cho khách M.I.C.E đến các “địa điểm xanh" dựa vào nhu cầu của chính doanh nghiệp, tổ chức hay nhóm gia đình.

Thậm chí, Lữ hành Saigontourist còn tiên phong tặng miễn phí bảo hiểm Covid-19 cho toàn bộ du khách từ 18-70 tuổi trên toàn quốc, với mức trách nhiệm bảo hiểm lên đến 10 triệu đồng/khách.

"Hộ chiếu vaccine nội địa"

Theo TS Nguyễn Thiện Tống - nguyên chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật hàng không trường Đại học Bách khoa TP.HCM - việc mở lại các đường bay nội địa cần được xem xét trên bình diện quốc gia và trong tình hình mới để bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

TS Tống cũng cho rằng việc một số địa phương thận trọng đối với việc mở lại các đường bay nội địa là dễ hiểu. "Nhưng không nên cho rằng lãnh đạo các tỉnh, thành hiểu rõ tình hình của địa phương mình nhất nên họ sẽ có đánh giá chuẩn xác về việc nên hay không nên mở lại đường bay", ông Tống nói với Zing.

"Vì hiện nay, nếu để mỗi địa phương làm một kiểu, một phương án, một kế hoạch, nước ta sẽ là 63 vùng lãnh thổ và kinh tế", TS Tống nhấn mạnh. Do đó, chuyên gia này nhận định giải pháp tối ưu và thống nhất để mở lại các đường bay nội địa trên toàn quốc là “hộ chiếu vaccine nội địa”.

TS Tống nhắc đến việc cơ quan chức năng Việt Nam đang xúc tiến để có thể sớm triển khai “hộ chiếu vaccine” và điều chỉnh các quy định về xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho việc mở lại các đường bay quốc tế để giúp phục hồi ngành hàng không và du lịch quốc tế.

TS Nguyễn Thiện Tống cho rằng có thể áp dụng cơ chế "hộ chiếu vaccine nội địa" để mở lại các đường bay. Ảnh: Chí Hùng.

Trước đó, Bộ Y tế cũng có hướng dẫn để xử lý vấn đề người dân từ TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai về quê, dẫn đến quá tải khu cách ly và khả năng tiếp nhận của nhiều địa phương.

Theo đó, người đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc khỏi Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính khi đến địa phương khác thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú trong 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu thay vì cách ly tập trung.

"Như thế có thể triển khai một loại 'hộ chiếu vaccine nội địa' tương tự để mở lại các đường bay nội địa", TS Nguyễn Thiện Tống đề xuất.

Cũng theo ông Tống, những tỉnh thành đã từng là "vùng đỏ" dịch Covid-19 lại là nơi có rất nhiều người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi Covid-19. Do đó, nếu đến địa phương khác họ chỉ cần tự cách ly tại nhà trong 7 ngày.

Như vậy, hành khách di chuyển sẽ không gây áp lực gì cho các khu vực cách ly tập trung của địa phương đến. Chuyên gia Nguyễn Thiện Tống cho rằng có thể xem những người đó có "hộ chiếu vaccine" để đi lại.