Doanh nghiệp 'chốt sổ' tour du lịch nội địa dịp 30/4

Lượng khách đặt tour du lịch nội địa dịp lễ 30/4-1/5 năm nay tăng mạnh vào "phút chót". Đến nay, nhiều tour đã kín khách, đặc biệt là những hành trình di chuyển bằng ôtô.

Chỉ còn vài ngày nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhưng bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị truyền thông Vietluxtour cho biết đơn vị này đã đạt trên 98% kế hoạch kinh doanh tour lễ.

Hiện chỉ còn một số chỗ lẻ ở vài đoàn đi Phú Quốc, Đà Lạt, Hà Nội.

Khách đặt tour vào "phút chót"

Chia sẻ với Zing, bà Thu cho hay công ty dự kiến đạt mục tiêu tăng khoảng 25-30% doanh thu và lượng khách so với cùng kỳ. Đa phần du khách đều thích chương trình nhẹ nhàng, thư giãn, không quá gấp gáp và dày đặc. Trong đó, du lịch biển chiếm ưu thế vì thời tiết nắng nóng.

Điều đáng nói, trong khi các tour nước ngoài được "chốt đơn" từ sớm, tour trong nước thường có thời gian đặt gần sát ngày khởi hành. Một số khách thay đổi điểm đến, chọn các tuyến giá thấp hơn hoặc giảm từ tuyến bay xuống tuyến đường bộ để phù hợp với ngân sách gia đình.

Nhiều khách chọn các địa điểm gần TP.HCM có thể di chuyển bằng ôtô. Ảnh: @then.ne.

Đặc biệt, lượng khách đặt tour ôtô riêng từ TP.HCM đi Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn, Đà Lạt với lộ trình thong thả khá phổ biến tại Vietluxtour và được xem là một xu hướng mới. Với hình thức này, khách được du lịch theo nhóm riêng, chương trình thiết kế theo yêu cầu, tính linh hoạt cao, tiết kiệm được chi phí vé máy bay, phù hợp với thời gian nghỉ lễ kéo dài.

Chia sẻ với Zing, đại diện TST Tourist cũng cho biết đã chốt sổ tour dịp lễ. Trong đó, 39% lượng tour được khách hàng lựa chọn đi trong nước, số khách chọn đi nước ngoài là 61%.

Tương tự, đại diện Benthanh Tourist cũng cho biết các tour đều đã kín khách. Công ty dự kiến phục vụ hơn 100.000 lượt khách, bao gồm cả khách du lịch thuần tuý và khách du lịch MICE.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc tiếp thị và công nghệ của Benthanh Tourist cho biết do kỳ nghỉ kéo dài, nhu cầu của du khách tại đơn vị này tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, khách đặc biệt quan tâm đến các tour đi nước ngoài như Hong Kong, Đài Loan nên tour kín chỗ từ sớm, phải mở thêm tour tăng cường.

Tour trong nước ghi nhận giá tour tăng 10-20% do chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc giá vé máy bay, giá xăng, giá các dịch vụ đều tăng cao. Đây cũng là lý do tour du lịch trong nước giảm sức hấp dẫn so với tour đi nước ngoài. Để kích cầu du lịch, BenThanh Tourist đã có nhiều hoạt động khuyến mãi, giảm giá từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, tuỳ từng đường tour, để thu hút du khách.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel cho biết Vietravel dự kiến phục vụ hơn 21.000 lượt khách trong dịp lễ. Trong đó, du lịch nước ngoài chiếm 52,5%, du lịch trong nước chiếm 47,5%. Hiện Vietravel đã đạt khoảng 71% kế hoạch kinh doanh dịp lễ 30/4 năm nay.

Nơi vắng khách, nơi cháy phòng

Dẫu vậy, vẫn có sự chênh lệch về lượng khách giữa các địa điểm du lịch trong nước.

Tại TP.HCM, nhiều khách sạn cao cấp vắng bóng du khách nước ngoài, còn khách nội địa có xu hướng đổ về các thành phố lân cận.

Chia sẻ với Zing, đại diện khách sạn Nikko Saigon cho biết công suất phòng trong dịp lễ giảm đáng kể từ 80-90% xuống khoảng 30-40% do nhu cầu phòng ở doanh nhân tại các khách sạn trong thành phố giảm mạnh.

Bà Nguyễn Thị Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM lý giải lượng khách lưu trú tại TP.HCM giai đoạn lễ không được như kỳ vọng là vì sự thiếu vắng khách du lịch quốc tế. Với du khách nội địa, họ chỉ đến TP.HCM để thăm thân và trung chuyển đến các địa điểm khác.

Tương tự, Đà Nẵng, Phú Quốc và Nha Trang cũng không đạt được lượng khách như kỳ vọng.

Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang dự báo từ 30/4 đến 3/5, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 180.000 lượt, giảm gần 40% so với cùng kỳ 2022.

Do vé máy bay đắt đỏ, lượng khách đến Phú Quốc sụt giảm. Đại diện một resort cao cấp nói với Zing vào thời điểm 11/4 rằng tỷ lệ đặt phòng chỉ đạt 60% trong khi cùng cùng kỳ đạt 95%. Hiện, lượng khách đặt phòng đã tăng nhẹ khi giá vé máy bay có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vị này dự đoán rất khó để đạt tỷ lệ trên 85%.

Khách đến Phú Quốc dịp lễ giảm 40% so với cùng kỳ. Ảnh: @happyjisuday.

Tại Nha Trang và Đà Nẵng, theo khảo sát của Zing, nhiều khách sạn vẫn còn phòng trống trong dịp lễ do còn vắng khách Nga và Trung Quốc.

Ngược lại, những điểm đến có thể di chuyển từ TP.HCM bằng đường bộ lại nhộn nhịp khách.

Chia sẻ với Zing, chị Dương Huỳnh, chủ The Ruộng Resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết tỷ lệ đặt phòng cho dịp lễ đã đạt 100%. Tuy vậy, họ vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn quan tâm từ khách hàng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp cũng liên hệ để tổ chức các hoạt động tập thể.

Du lịch Bình Thuận cũng hưởng lợi nhờ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chuẩn bị được khánh thành vào dịp 30/4-1/5. Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết toàn tỉnh dự kiến đón khoảng 160.000 lượt khách tham quan, lưu trú trong dịp lễ năm nay. Con số này vẫn thấp hơn thời kỳ trước dịch Covid-19 là năm 2019 với 175.000 lượt khách, nhưng đã tăng vượt trội so với 3 năm gần đây là 2022 (80.000 lượt), năm 2021 (60.000 lượt) và năm 2020 (35.000 lượt).

Ngoài Mũi Né, đảo Phú Quý cũng là điểm đến thu hút sự quan tâm rất lớn của du khách trong thời gian qua. Theo ông Tấn Lực - Phó chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý phụ trách du lịch, hiện các điểm lưu trú trên đảo không còn chỗ trống do du khách đã đặt phòng trước 1-2 tháng. Các nhà tàu cao tốc cũng tăng gấp đôi chuyến ra đảo trong dịp lễ dự kiến tới 8-10 chuyến/ngày.